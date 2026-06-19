Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit despre planurile pe care le are la Rapid în următoarea stagiune.

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Noul tehnician al giuleștenilor a condus deja câteva sesiuni de pregătire și va pleca cu echipa în cantonamentul din Austria la finalul acestei luni.

Daniel Pancu: „Obiectivul Rapidului este doar accederea în play-off ”

Întrebat dacă obiectivul setat împreună cu cei din conducere este doar accederea în primele 6 locuri, Pancu a confirmat.

„Da, doar atât. Nu e puțin pentru Rapid, cea mai mare dorință a lor e să aibă un antrenor pentru doi ani, poate reușesc cu mine, nu știu, vedem. E cea mai mare dorință a lor”, a spus Pancu, la Prima Sport.

Cât despre situația de la echipă și ce a găsit după primele zile de antrenament, Pancu a transmis:

„E cum mă așteptam. La cum arătăm acum, nu putem face nimic important. La nivel de grup mă refer.

Pare un lot suficient, un lot iresponsabil aș putea să spun. Pare că toată lumea e vinovată, dar individual nu e nimeni.

Un lot cu un grad de suferință scăzut (n.r. - echipa nu știe să sufere), e o diferență mare față de ce am lăsat la CFR și ce am găsit aici.

Suferința, unitatea grupului… aici o simt. Și vedeam de afară, eu o vedeam de afară, dar asta nu înseamnă că nu se pot regla lucrurile astea”.

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