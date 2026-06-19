Manuel Akanji (30 de ani), fundaș cumpărat definitiv de Inter de la Manchester City vara aceasta, a aflat de prelungirea contractuală a lui Cristi Chivu (45 de ani) de la jurnaliști, la Mondial.

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Fotbalistul elvețian a fost întrebat după victoria cu Bosnia, 4-1, despre situația de la club și a fost plăcut surprins să afle că va continua sub comanda tehnicianului român.

După ce a luat eventul, Chivu a parafat un nou contract cu Inter, până în 2028.

Manuel Akanji: „Chivu îmi place foarte mult ca persoană”

„Da? A prelungit? Chiar n-am văzut! Pe cât timp? 2 ani? E bine, sunt foarte fericit pentru el. Am avut un an foarte bun împreună la Inter și îmi place foarte mult și ca persoană.

Sunt fericit să lucrăm împreună. Cred că înțelege foarte bine jucătorii, a fost și el jucător, a jucat la același nivel și a câștigat multe trofee cu Inter.

Știe ce are nevoie clubul. Cred că el comunică foarte bine cu echipa, vorbește cu noi, jucătorii, și e deschis să ne asculte”, a spus Akanji pentru gazzetta.it.

Chivu, salariu mai mare după prelungirea cu Inter

Noua înțelegere îi va aduce lui Chivu și o creștere financiară substanțială. Salariul său se va apropia de 4 milioane de euro, plus bonusurile obișnuite, scrie corrieredellosport.it.

În primul sezon, tehnicianul român a încasat 2,5 milioane de euro net.

La primul an sub comanda lui Cristi Chivu, Inter a înregistrat 38 de victorii, 8 remize și 12 înfrângeri (126-59 golaveraj).

Inter Milano a câștigat Scudetto în sezonul 2025/26, după ce a terminat cu 87 de puncte, 11 peste Napoli și 14 peste AS Roma.

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