Cumperi FC Botoșani, primești 1.000.000 euro Valeriu Iftime, dezvăluire despre cedarea clubului + Propunere-șoc pentru Liga 1 și cu ce echipe s-ar asocia

Valeriu Iftime a fost joi invitat la emisiunea Business și marketing în fotbal, realizată de Ziarul Financiar

A dezvăluit că era dispus să ofere câte un milion de euro pe sezon, vreme de 3 ani, celui care ar fi cumpărat clubul, cu condiția să-l țină în acest interval de timp în prima ligă

Iftime face o propunere drastică: reducerea mediei salariale în Liga 1 cu circa 40% și numește trioul din Liga 1, din care nu face parte FCSB, care „știe să facă marketing”

Noua emisiune a publicației Ziarul Financiar, „Business și marketing”, l-a avut ca invitat joi, 30 octombrie, pe patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime.

Care a dezvăluit cât l-a costat fotbalul de când a intrat în acest fenomen, acum aproape două decenii. „Sunt în fotbal de 20 de ani și am pierdut peste 20 de milioane de euro”, susține Iftime, care în vara lui 2024 a câștigat prin vot funcția de președinte al Consiliului Județean Botoșani.

Chiar el spune că fotbalul i-a creat pierdere financiară, dar i-a adus alte lucruri, care sunt imposibil de cumpărat efectiv cu bani: „am câștigat notorietate, vizibilitate, recunoaștere. Fotbalul n-a fost o afacere pentru mine, a fost o afacere de imagine”.

„Fotbalul e fix ca un joc de noroc”

Iftime spune că, în general, fotbalul în România nu poate fi transformat într-un business, din care să câștigi bani.

„Singurul business în fotbal este cel de imagine, cine se gândește să-l monetizeze în bani, efectiv nu se poate. E business pentru expunere. Cei care investesc azi în fotbal o fac pentru că vor să fie văzuți, pentru că fotbalul îți aduce o legitimitate în societate“, a mai declarat Iftime.

Patronul grupării din Botoșani explică și cum a reușit să evite un colaps financiar din cauza fotbalului. „Am stabilit cu asociații mei că dăm doar 10 la sută din profitul firmelor pentru fotbal. Fotbalul te fură, te duce peste măsură, e ca un joc de noroc. Nu am vrut să apăsăm pe companii, pe salarii, pe dezvoltare. Noi am zis: 10% și gata, să nu ne strice echilibrul”.

Pierderile în exercițiul financiar al FC Botoșani pe ultimii 4 ani

AN DEFICIT (euro) 2021 750.000 2022 250.000 2023 570.000 2024 1.100.000

În plus, Iftime recunoaște că a vrut să scape de club, să-l vândă și dezvăluirea e una surprinzătoare.

Ajunsese să fie dispus chiar să plătească pentru ca cineva să-l ia: „Trei ani de zile am vrut să vând FC Botoşani. Am plecat cerând 3 milioane, în următorul an n-am cerut nimic și în următorul am ajuns să fiu dispus să dau eu 3 milioane. Dădeam 1 milion de euro pe an celui care lua clubul și îl ținea 3 ani în Liga 1, fără datorii. N-a vrut nimeni. Toţi ziceau: «Vreau să fac bani din fotbal», dar cum? N-a ştiut nimeni să-mi spună”.

5,8 milioane de euro au fost veniturile totale pentru FC Botoșani în anul fiscal 2024, cel mai bun an, din perspectiva încasărilor, din întreaga istorie a clubului

„Media salarială în Liga 1 e azi 8-10 .000 de euro. Ar trebui maximum 5-6 .000”

Cel care e acum pe primul loc în Liga 1 propune o măsură drastică, din perspectivă financiară, în campionat. Reducerea salariilor fotbaliștilor.

România plătește prea mult jucătorii la nivelul veniturilor reale din fotbal. Eu cred că media salarială ar trebui să fie 5.000 - 6.000 de euro lună, nu 8.000 - 10.000, atât cât e acum. Valeriu Iftime, patron FC Botoșani

Iftime a numit și singurele cluburi din România cu care ar intra într-o asociere pentru a-și vinde imaginea. „Cluburile care fac marketing în România sunt Dinamo, Rapid și Craiova. Cu ei m-aș asocia mâine, pentru un program comun de vânzări, pentru că au suporteri și știu să vândă fotbalul. Eu, ca echipă mică, m-aș alătura fără probleme”.

8,6 milioane de euro a fost suma atrasă împreună de Craiova, Rapid și Dinamo, exclusiv din sponsorizări și publicitate, pe parcursul anului 2024

