FCSB, eșec la Miercurea Ciuc Csikszereda produce surpriza și răpune campioana

Csikszereda - FCSB/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

alt-text George Neagu , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 20:27
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 22:37
  • Csikszereda a învins FCSB, scor 1-0, în etapa #7 din play-out-ul Ligii 1.
  • Unicul gol al partidei a fost marcat de Attila Csuros (31 de ani).

Calificată matematic în barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League, FCSB pornea ca favorită certă în meciul de la Miercurea Ciuc.

Ce se întâmplă cu Florinel Coman Cosmin Contra a vorbit despre situația jucătorului român în Qatar: „Nu se știe care vor fi regulile”
Citește și
Ce se întâmplă cu Florinel Coman Cosmin Contra a vorbit despre situația jucătorului român în Qatar: „Nu se știe care vor fi regulile”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Florinel Coman Cosmin Contra a vorbit despre situația jucătorului român în Qatar: „Nu se știe care vor fi regulile”

FCSB, înfrângere surpriză la Miercurea Ciuc

După o primă repriză în care roș-albaștrii și-au creat multe ocazii la poarta lui Pap, Csikszereda și-a arătat și ea valențele ofensive, iar în minutul 64, Popa a intervenit in extremis la șutul lui Eppel.

Pap a ieșit și el în evidență la încercarea lui Tavi Popescu din minutul 79.

Când părea că meciul se îndreaptă spre un rezultat de egalitate, Csuros a dat lovitura pentru gruparea antrenată de Robert Ilyes.

În urma acestui rezultat, Csikszereda a scăpat de grijile retrogradării, în timp ce FCSB a bifat a doua înfrângere din play-out, după eșecul de la Botoșani, 2-3.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB736
8UTA Arad632*
9FC Botoșani631
10Csikszereda730*
11Oțelul Galați628
12Farul Constanța624*
13Petrolul Ploiești623
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia620*
16Metaloglobus București611

*beneficiază de rotunjire

Csikszereda - FCSB 1-0

  • A marcat: Csuros ('87)

Min.90+4 - Final de meci la Miercurea Ciuc. Csikszereda produce surpriza și învinge FCSB, 1-0!

Repriza secundă este prelungită cu minimum 4 minute

Min.87 - GOL Csikszereda 1-0! Csuros îl învinge pe Popa cu o lovitură de cap, în urma unui corner de pe partea stângă.

Min.79 - Pap are un reflex spectaculos la șutul lui O.Popescu din careul de 16 metri.

Min.71 - Dublă schimbare la FCSB: ies Cisotti și Joao Pedro, intră Lixandru și Thiam.

Min.67 - Szalay vede cartonașul galben la prima acțiune, după ce lovește mingea, după un fault dictat de arbitru.

Min.65 - Schimbare la Csikszereda: iese Loeper, intră Szalay.

Min.64 - Eppel primește o minge în adâncime, scapă unu la unu cu Popa, șutează, însă portarul celor de la FCSB intervine și respinge balonul în corner.

Min.61 - O.Popescu a fost foarte aproape de un gol din corner, însă Pap a intervenit in extremis.

Min.58 - Olaru preia o minge în căciula careului de la 16 metri, dar alunecă fix în momentul șutului, iar balonul se duce peste buturile lui Pap.

Min.53 - Vereș șutează slab de la marginea careului. Mingea s-a scurs mult pe lângă poarta lui Popa.

Min.46 - Start în repriza a doua. Fără schimbări la pauză.

Min.45+2 - Final de primă repriză la Miecurea Ciuc.

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.45 - Joao Paulo șutează puternic din apropierea careului de 16 metri, dar mingea trece pe lângă poarta lui Pap.

Min.41 - Csuros îl faultează pe Cisotti la mijlocul terenului și vede cartonașul galben.

Min 37 - Ceara și Radunovic au un clinci, iar Rareș Vidican nu stă la discuții și le arată celor doi protagoniști cartonașul galben.

Min.27 - Eppel pivotează excelent de lângă Dawa, șutează din jurul punctului cu var, dar mingea se duce direct pe direcția lui Popa.

Min.26 - Olaru șutează de la marginea carelui, însă Pap prinde fără probleme.

Min.24 - Bodo a fost blocat în mai multe rânduri de defensiva celor de la FCSB în tentativa sa de a șuta.

Min.22 - Dawa reia în plasa laterală, după un corner bătut la colțul scurt de Tănase.

Min.14 - O.Popescu pătrunde printre doi adversari, șutează din colțul careului, însă balonul se duce doar în plasa laterală.

Min.6 - Miculescu își încearcă norocul dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri, lateral dreapta, dar mingea se duce pe lângă poartă.

Min.1 - Start de meci la Miercurea Ciuc.

Echipele de start:

  • Csikszereda: Pap - Paszka, Palmeș, Csuros, Trif - Vegh - Ceara, Vereș, Bodo, Loeper - Eppel
  • Rezerve: Simon, Deaky - Bloj, Hegedus, Brugger, Bota, Tajti, Dusinszki, Dolny, Gustavinho, Szalay, Nagy
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • FCSB: M. Popa - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Tănase, Joao Paulo - Cisotti, Olaru, Oct. Popescu - Miculescu
  • Rezerve: Târnovanu, Zima - Duarte, Graovac, Pantea, Lixandru, Toma, Alhassan, Thiam, Stoian, D. Popa
  • Antrenor: Lucian Filip
  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)
  • Arbitru: Vidican Rareș George, Asistenți: Cerei Alexandru, Corb Ioan Alexandru, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Chivulete Andrei Florin

Înaintea duelului direct, FCSB este lider în play-out, cu 36 de puncte, la patru lungimi distanță de UTA Arad, ocupanta locului secund.

De cealaltă parte, Csikszereda se poziționează pe locul 5 în play-out, cu 27 de puncte.

Robert Ilyeș: „Aceasta ar putea fi cheia succesului”

Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Csikszereda, a prefațat partida cu FCSB.

„Cu siguranță nu va fi un meci ușor. Jucăm împotriva unei echipe care are jucători de calitate, selecționați, cea mai populară echipă din România. Știm împotriva cui ne confruntăm, dar asta nu ne va opri.

Vrem să mergem înainte și să ne atingem obiectivul de a rămâne (n.r. în Liga 1). Pentru asta, avem nevoie de puncte și vom încerca să obținem maximum din acest meci.

Iubim terenul propriu, iar publicul ne dă întotdeauna o energie suplimentară. Acum ne așteptăm la o sală plină, ceea ce ar putea însemna și mai mult. Dacă jucăm cu o mentalitate bună și într-un mod organizat, asta ne poate ajuta mult”, a declarat Robert Ilyeș, conform fkcsikszereda.ro.

Nu-mi place să fac calcule. Trebuie să mergem pe drumul nostru și să facem tot ce putem pentru a obține cele trei puncte. Acesta este cel mai important lucru acum. Dacă ne apărăm bine, suntem compacți și suntem eficienți în tranziție, aceasta ar putea fi cheia succesului. Robert Ilyeș, antrenor Csikszereda

Lucian Filip: „Nu avem adversari în lupta pentru primul loc în play-out

Lucian Filip, care stă pe banca roș-albaștrilor după plecarea lui Mirel Rădoi, a spus:

„Întâlnim o echipă periculoasă, care pierde destul de puţine jocuri acasă. Ştim cu toţii că pe parcursul sezonului cu echipele din play-out am pierdut foarte multe puncte. Îmi doresc ca jucătorii să fie concentraţi şi bineînţeles să câştigăm.

Va fi mai frig decât la Bucureşti, sper ca jucătorii să se adapteze. A fost o săptămână bună prin faptul că am câştigat etapa trecută, băieţii s-au antrenat bine. Nu cred că vom avea parte de surprize neplăcute.

Nu ştiu ce «target» au ei, dar după cum văd eu situaţia, ei mai mult se luptă pentru evitarea retrogradării, pentru evitarea barajului, iar noi ne luptăm pentru altceva. Avem obiective diferite şi cumva asta ar trebui să se vadă şi pe teren”, a spus Lucian Filip, citat de digisport.ro.

La cum arătăm acum, nu avem adversari în lupta pentru primul loc în play-out. Echipa este în creştere de formă, jucăm bine de la meci la meci şi îmi doresc ca jucătorii să ajungă într-un timp cât mai scurt la forma de dinainte Lucian Filip, antrenor FCSB

Citește și

Ce se întâmplă cu Florinel Coman Cosmin Contra a vorbit despre situația jucătorului român în Qatar: „Nu se știe care vor fi regulile”
Superliga
14:45
Ce se întâmplă cu Florinel Coman Cosmin Contra a vorbit despre situația jucătorului român în Qatar: „Nu se știe care vor fi regulile”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Florinel Coman Cosmin Contra a vorbit despre situația jucătorului român în Qatar: „Nu se știe care vor fi regulile”
Michael Jackson, la Burnley! FOTO: Cascadă de meme-uri: „Thriller”, „Smooth Criminal” sau presing agresiv?
Campionate
14:35
Michael Jackson, la Burnley! FOTO: Cascadă de meme-uri: „Thriller”, „Smooth Criminal” sau presing agresiv?
Citește mai mult
Michael Jackson, la Burnley! FOTO: Cascadă de meme-uri: „Thriller”, „Smooth Criminal” sau presing agresiv?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
Știrile zilei din sport
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Superliga
01.05
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Citește mai mult
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
Stranieri
01.05
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
Citește mai mult
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
Superliga
01.05
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
Citește mai mult
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Campionate
01.05
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Citește mai mult
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:56
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
22:48
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
23:04
„Ne-am antrenat două zile la asta” Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
„Ne-am antrenat două zile la asta”  Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
22:40
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
