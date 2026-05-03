Probleme mari înainte de Rapid - CFR Infirmeria giuleștenilor e plină! Lista celor  șapte accidentați. Costel Gâlcă a anunțat ce se va întâmpla cu Aioani

Costel Gâlcă (54 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre problemele de lot pe care giuleștenii le au înaintea partidei cu CFR Cluj.

Rapid - CFR se joacă luni, de la ora 20:30, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În cadrul conferinței premegătoare meciului cu CFR, Costel Gâlcă a precizat că în acest moment 7 jucători ai Rapidului sunt accidentați și nu vor putea evolua luni.

Rapid - CFR Cluj. Costel Gâlcă: „Am pierdut mai mulți jucători”

„Sunt jucători care la un moment dat cedează, apar frustrări, dar lucrul acesta nu (n.r. că a pierdut vestiarul).

Am avut foarte mulți accidentați. Avem și acum șapte (n.r. jucători accidentați) și cred că și acest lucru a influențat foarte mult jocul nostru.

Am pierdut mai mulți jucători. Așa că ați văzut că în niciun moment n-am spus «Nu joacă ăla, e accidentat ăla». Am căutat soluții să băgăm pe alții și să continuăm”, a declarat Costel Gâlcă la conferința de presă.

Cei șapte jucători accidentați sunt:

Dejan Iliev

Leo Bolgado

Cătălin Vulturar

Claudiu Petrila

Elvir Koljic

Cristi Manea

Gabriel Gheorghe

Întrebat ce portar va sta între buturile giuleștenilor la meciul de luni cu CFR, Costel Gâlcă a precizat:

„Aioani se va antrena și atunci vom vedea. Ne dorim foarte mult (n.r. - să revină). Nu numai că e portar, dar e și un jucător pe construcția noastră, pentru că ne ajută foarte mult”.

Costel Gâlcă, despre Rapid - CFR: „Este ultima noastră șansă”

Antrenorul Rapidului a prefațat și meciul cu CFR Cluj, o partidă pe care o consideră foarte importantă pentru calificarea în cupele europene.

„Este ultima noastră șansă de a ne bate pentru un loc de cupă europeană. Trebuie să facem un joc solid, atât în apărare, cât și în atac. Întâlnim o echipă care este în formă, care a crescut de la meci la meci și adevărul este că e greu să-i desfaci, să ajungi la poarta lor.

E o echipă care e bine organizată, dar îmi doresc ca să avem acțiuni de atac, să luăm decizii bune și să fim cât se poate de pragmatici din toate punctele de vedere.

Important pentru noi este să avem echilibru, să avem personalitate, să demonstrăm în continuare că putem să luptăm pentru acest loc de cupă europeană. Știu că nu e ușor, venim după 4 meciuri fără victorie”, a mai declarat Costel Gâlcă.

Înțeleg frustrarea jucătorilor. Toți o avem, dar trebuie să demonstrăm, să ne ridicăm iarăși, să demonstrăm că putem face acest lucru (n.r. - calificarea în cupele europene). Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 7 42 2 U Craiova 6 42 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 7 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

