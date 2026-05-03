„Situația e neplăcută” Pleacă jucătorul care a jucat doar 113 minute la FCSB: „A fost un contract excelent”

Ofri Arad (27 de ani), mijlocaș sosit în această iarnă la FCSB, s-ar putea despărți de campioana României la finalul acestui sezon.

După plecarea sa de la Kairat Almaty, Ofri Arad a semnat cu FCSB în ianuarie, ca înlocuitor pentru Adrian Șut, care a fost transferat de Al-Ain.

Mijlocașul israelian nu a reușit să se impună la gruparea roș-albastră, în special din cauza unei entorse, accidentare care l-a ținut departe de teren mai multe partide.

Ofri Arad ar putea pleca de la FCSB

Gilad Katsav, impresarul lui Ofri Arad, a vorbit despre situația mijlocașului care a bifat doar 4 apariții în tricoul roș-albaștrilor.

„Situația lui Ofri Arad este neplăcută. Așa cum arată situația acum, el își va termina aventura la Steaua București (n.r. - FCSB).

Transferul a fost unul bun, contractul a fost excelent. Încercăm să vorbim mai puțin despre această problemă, vom decide la sfârșitul sezonului ce urmează.

Nu e plăcut ca la fiecare 15 minute să apară o nouă știre în România. Asta e. Nu e ușor pentru el, au fost o mulțime de oferte după perioada petrecută la Kairat”, a declarat Gilad Katsav pentru presa din Israel, citat de digisport.ro.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, conform Transfermarkt

Ofri Arad a bifat 101 minute în ultimele trei meciuri din sezonul regulat, dar apoi a ratat primele trei meciuri ale celor de la FCSB din play-out din cauza unei accidentări: 0-0 cu Metaloglobus, 1-0 cu UTA Arad și 2-3 cu FC Botoșani.

Mijlocașul a revenit în partida cu Oțelul Galați, scor 4-0, în etapa 4, când a jucat 12 minute.

Au urmat alte trei meciuri în care Ofri Arad a absentat. A fost rezervă neutilizată în duelurile cu Farul (3-2) și Petrolul (3-1), și nu a fost inclus în lot pentru partida cu Csikszereda (0-1), de vineri.

113 minute a bifat Ofri Arad în cele 4 partide în care a jucat la FCSB până acum

De-a lungul carierei sale, Ofri Arad a mai evoluat la Maccabi Haifa, Hapoel Ramat Gan și Kairat Almaty.

Fotbalistul are în palmares 5 titluri de campion (3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat), dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

