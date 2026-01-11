Ongenda, cu forța la Botoșani! De ce a amenințat Leo Grozavu că pleacă de la echipă și cum a intervenit Valeriu Iftime
Valeriu Iftime FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
Ongenda, cu forța la Botoșani! De ce a amenințat Leo Grozavu că pleacă de la echipă și cum a intervenit Valeriu Iftime

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 11.01.2026, ora 14:38
Actualizat: 11.01.2026, ora 14:38
  • Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre relația sa cu Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul echipei.
  • El a povestit și episodul tensionat care a avut loc între Grozavu și Hervin Ongenda (30 de ani).
  • De-a lungul interviului acordat pentru GOLAZO.ro, Iftime a atins nu numai subiecte din zona sportului, ci și subiecte legate de politică.

Valeriu Iftime, a povestit pentru GOLAZO.ro ce s-a întâmplat între Leo Grozavu și Hervin Ongenda în vara anului trecut, atunci când tehnicianul a vrut să-l excludă din lot pe mijlocașul francez.

Valeriu Iftime: „Leo e foarte, foarte ferm pe disciplină”

Sperați la titlu? Vizualizați scenariul?

Eu da, dar sunt singur, ca să știți. Eu sunt cel mai optimist om de pe pământ. Totdeauna s-a întâmplat ce am vrut. Am visat mereu cu ochii deschiși, sunt foarte optimist, n-am ținut la bani, n-am fost orgolios, dar ce mi-am propus așa s-a întâmplat. Lucrurile s-au potrivit cumva.

Anul trecut i-am spus lui Leo Grozavu într-o noapte să vină la Botoșani. Era în Antalya, începuse campionatul. I-am zis: „Leuțu, dacă mă salvezi, la vară facem alt proiect”. A zis: Vin, da’ dar nu mă lăsați la vară”. I-am promis că nu. „La vară facem echipă de top”.

E anul 13 în Liga 1 pentru noi. Și 13 e numărul meu norocos. Pe 13 au fost toate lucrurile: la etapa a 13-a am venit pe locul 1 anul ăsta și i-am spus: „Bați sigur”. Și i-am zis “anul ăsta e anul nostru”.

Bine, toate făcute astă-vară au fost cu cap: de la lot, de la vestiar, tot. Și marele nostru câștig sunt două elemente de bază: portarul (n.r. - Anestis) și Ongenda.

Aveți dumneavoastră o slăbiciune pentru Ongenda.

Am.

450.000 de euro
este cota lui Hervin Ongenda, conform Transfermarkt

Ongenda, pe care înțeleg că i l-ați băgat cu forța în lot lui Grozavu.

Hehehe. Nu, haideți să vă spun. Leo e foarte, foarte ferm pe disciplină. Iar ăsta, Ongenda, nu a venit astă-vară pentru că avea probleme de familie, cu mama lui. N-am verificat nici prin la ofițerul stării civile, nici la medicul din Franța dacă el chiar are probleme. Poate căuta o ofertă mai bună.

Eu am ținut legătura cu el. Recunosc, pentru mine „numărul 10”, ăștia deștepți, talentați, cu bucuria de a juca fotbal, pur și simplu mă dezarmează. Și i-am zis lui Leo: „Dacă găsim un număr 10 mai bun, caută un brazilian și îl aducem, și Ongenda nu mai vine”.

Leo s-a enervat, pentru că am zis prin presă de vreo două ori, și el a zis: „Dacă vine Ongenda eu plec acasă.” Mi-au trebuit vreo cinci ore să vorbesc cu el, i-am zis „Mă, dacă vine mâine Ongenda, ce facem?”. „O să vedem”. „Dragă Leuțu, eu nu-ți impun niciun jucător.

Dar dacă n-ai număr 10, nu poți juca cu Bodișteanu număr 10, că n-ai … Așa cred eu. Băi, eu nu fac echipe, dar dacă n-ai un număr 10, echipa asta e ca un șobolan fără cap, nu știi unde te duci”. „Bine, dacă dumneavoastră spuneți așa, să vină”. Ongenda era în Iași și a venit a doua zi. (...)

fc botosani hervin ongenda valeriu iftime leo grozavu top level
