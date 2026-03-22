„Buricea s-a panicat”  Cel mai bun marcator din istoria României, după eșecul cu Turcia: „O rușine!”

Vasile Stângă (69 de ani), cel mai bun marcator din istoria naționalei României de handbal masculin, l-a desemnat pe selecționerul George Buricea (40 de ani) drept principalul vinovat pentru eșecul din „dubla” cu Turcia.

După victoria la 5 goluri, 37-32 în meciul tur, naționala masculină de handbal a României a avut o prestație sub așteptări la Buzău și a fost învinsă scor 31-37.

Vasile Stânga: „Buricea s-a panicat și a pierdut jocul din mână”

Medaliat de două ori cu bronz la Jocurile Olimpice (1980, 1984), Vasile Stângă a criticat evoluția „tricolorilor” și consideră că principalul vinovat este selecționerul George Buricea.

„Am crezut poate că va fi ușor, după victoria din tur. Turcia a jucat foarte bine, iar noi foarte slab.

Poarta a fost slăbuță și așa le-am dat încredere. E o rușine, dar oricum Turcia n-are nicio șansă în fața Norvegiei.

Principala vină o are Buricea. S-a panicat și a pierdut jocul din mână, asta s-a întâmplat” , a declarat Vasile Stângă, citat de prosport.ro.

Vasile Stângă: „Mihai Popescu n-ar fi trebuit să se lase!”

Fostul inter stânga crede că Mihai Popescu (41 de ani) nu ar fi trebuit să se retragă din națională.

Mihai Popescu/ Foto: sportpictures.eu

Portarul aflat la Potaissa Turda a apărat pentru ultima dată buturile „tricolorilor” la Campionatul European de la începutul acestui an.

„La ce am văzut în acest meci, Mihai Popescu n-ar fi trebuit să se lase. Problema numărul unu a fost poarta, mai ales că ne-a lipsit și Ionuț Iancu”, a concluzionat Stângă.

2011 este ultimul an în care România a fost prezentă la un Campionat Mondial de handbal masculin

