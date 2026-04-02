„Fii blestemat!” Căpitanul naționalei din Kosovo, reacție furioasă după ce a fost acuzat de trădare în barajul cu Turcia
Muriqi, căpitanul Kosovo la 0-1 cu Turcia
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 17:01
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 17:21
  • Vedat Muriqi, liderul naționalei kosovare, a postat un mesaj usturător după ce un fan compatriot l-a acuzat că a divulgat Turciei tactica secretă a echipei albastre. 
  • Kosovo a fost învinsă de Turcia, 0-1 la Priștina, în finala barajului pentru Campionatul Mondial. 

Vedat Muriqi, 31 de ani, este unul dintre cei mai importanți jucători ai istoriei fotbalului kosovar.

Atacantul, fost la Fenerbahce și Lazio, din 2022 la Mallorca, poartă de un deceniu tricoul naționalei Kosovo.

Surpriză colosală la italieni Cine ar putea deveni selecționerul squadrei azzurra în locul lui Gattuso
Citește și
Surpriză colosală la italieni Cine ar putea deveni selecționerul squadrei azzurra în locul lui Gattuso
Citește mai mult
Surpriză colosală la italieni Cine ar putea deveni selecționerul squadrei azzurra în locul lui Gattuso

E golgheterul all-time al selecționatei albastre. În absența lui Amir Rrahmani, a purtat banderola de căpitan inclusiv în play-off-ul CM.

32 de goluri
și 7 assisturi are Muriqi în 68 de meciuri jucate pentru Kosovo

Muriqi, acuzat de un compatriot că le-a dat informații turcilor

Echipa antrenată de Franco Foda a învins surprinzător Slovacia în semifinala barajului CM, 4-3 chiar la Bratislava, dar a pierdut finala.

  • 0-1 acasă, la Priștina, cu Turcia. 
Muriqi l-a depășit în acest duel pe turcul Yildiz

Propriii fani i-au criticat pe jucători pentru ratarea unei calificări în premieră la Mondial.

Mai mult, un compatriot l-a acuzat pe Muriqi, pe social media, că a dat Turciei tactica secretă pregătită de selecționerul Foda pentru confruntarea din 31 martie.

Muriqi: „Ai o problemă mintală ori n-ai sânge, emoție și respect!”

Vedat, kosovar de origine turcă, a reacționat furibund, tot pe rețelele de socializare.

Muriqi, furios în al 68-lea meci pentru Kosovo

„Rușine să-ți fie! Sunt jumătate turc. Ca mulți oameni născuți în Prizren, vorbesc turcă, dar sunt mai patriot și mai kosovar decât tine”, a pornit atacantul răspunsul furios.

Dacă tu crezi că un jucător al naționalei poate vinde un meci esențial pentru propria țară doar pentru că s-a născut la Prizren și vorbește turcă, ori ai o problemă mintală, ori n-ai sânge, emoție și respect. Și acest jucător a dat totul pentru Kosovo. Vedat Muriqi, atacant Kosovo

A încheiat astfel: „Ce ai făcut, durerea trăită în aceste zile, lucrurile pe care le-ai spus împotriva fotbalului și naționalei kosovare… Nu te voi ierta niciodată. Fii blestemat!”.

Citește și

Scăpăm de bombardier? Mesajul postat de Lewandowski sugerează retragerea de la națională. Înfruntăm Polonia fără el în Liga Națiunilor
Campionatul Mondial
20:48
Scăpăm de bombardier? Mesajul postat de Lewandowski sugerează retragerea de la națională. Înfruntăm Polonia fără el în Liga Națiunilor
Citește mai mult
Scăpăm de bombardier? Mesajul postat de Lewandowski sugerează retragerea de la națională. Înfruntăm Polonia fără el în Liga Națiunilor
Ce ne așteaptă! Cum s-a transformat Suedia dintr-o echipă prăbușită în candidată la Mondial. Vine în România la toamnă!
Nationala
09:01
Ce ne așteaptă! Cum s-a transformat Suedia dintr-o echipă prăbușită în candidată la Mondial. Vine în România la toamnă!
Citește mai mult
Ce ne așteaptă! Cum s-a transformat Suedia dintr-o echipă prăbușită în candidată la Mondial. Vine în România la toamnă!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
turcia Campionatul Mondial kosovo vedat muriqi baraj cm 2026
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

