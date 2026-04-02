„Fii blestemat!” Căpitanul naționalei din Kosovo, reacție furioasă după ce a fost acuzat de trădare în barajul cu Turcia

- Vedat Muriqi, liderul naționalei kosovare, a postat un mesaj usturător după ce un fan compatriot l-a acuzat că a divulgat Turciei tactica secretă a echipei albastre.
- Kosovo a fost învinsă de Turcia, 0-1 la Priștina, în finala barajului pentru Campionatul Mondial.
Vedat Muriqi, 31 de ani, este unul dintre cei mai importanți jucători ai istoriei fotbalului kosovar.
Atacantul, fost la Fenerbahce și Lazio, din 2022 la Mallorca, poartă de un deceniu tricoul naționalei Kosovo.
E golgheterul all-time al selecționatei albastre. În absența lui Amir Rrahmani, a purtat banderola de căpitan inclusiv în play-off-ul CM.
Muriqi, acuzat de un compatriot că le-a dat informații turcilor
Echipa antrenată de Franco Foda a învins surprinzător Slovacia în semifinala barajului CM, 4-3 chiar la Bratislava, dar a pierdut finala.
Propriii fani i-au criticat pe jucători pentru ratarea unei calificări în premieră la Mondial.
Mai mult, un compatriot l-a acuzat pe Muriqi, pe social media, că a dat Turciei tactica secretă pregătită de selecționerul Foda pentru confruntarea din 31 martie.
Muriqi: „Ai o problemă mintală ori n-ai sânge, emoție și respect!”
Vedat, kosovar de origine turcă, a reacționat furibund, tot pe rețelele de socializare.
„Rușine să-ți fie! Sunt jumătate turc. Ca mulți oameni născuți în Prizren, vorbesc turcă, dar sunt mai patriot și mai kosovar decât tine”, a pornit atacantul răspunsul furios.
Dacă tu crezi că un jucător al naționalei poate vinde un meci esențial pentru propria țară doar pentru că s-a născut la Prizren și vorbește turcă, ori ai o problemă mintală, ori n-ai sânge, emoție și respect. Și acest jucător a dat totul pentru Kosovo. Vedat Muriqi, atacant Kosovo
A încheiat astfel: „Ce ai făcut, durerea trăită în aceste zile, lucrurile pe care le-ai spus împotriva fotbalului și naționalei kosovare… Nu te voi ierta niciodată. Fii blestemat!”.