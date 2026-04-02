Surpriză colosală la italieni Cine ar putea deveni selecționerul squadrei azzurra în locul lui Gattuso
Roberto Mancini a cucerit titlul european cu Italia în 2021
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 12:16
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 12:16
  • Gennaro Gattuso va părăsi naționala Italiei după ratarea celui de-al treilea Mondial. 
  • Trei mari antrenori peninsulari și un nume neașteptat, în cursă pentru renașterea selecționatei albastre. 

Italia e prăbușită, nu s-a mai calificat la Campionatul Mondial de 12 ani, tocmai a ratat al 3-lea turneu final în serie și vrea schimbare radicală.

Președintele federației, Gabriele Gravina, pregătește demisia, îl va trage după el și pe selecționerul Gennaro Gattuso.

Va pleca și Gianluigi Buffon, nu va mai fi șef al delegației. Eroii care au cucerit lumea în 2006 nu au putut ajuta și acum.

Ținta Italia, primele 3 soluții: Mancini, Conte, Allegri

Cine vine în locul lui Gattuso e cel mai fierbinte subiect al Peninsulei.

Gazzetta dello Sport prezintă două nume, cele mai importante:

  • Roberto Mancini, 61 de ani, selecționerul squadrei azzurra între 2018 și 2023, campion european în 2021. E sub contract cu Al-Sadd (Qatar), dar nu e o problemă despărțirea. 
  • Antonio Conte, 56 de ani, și el fost antrenor al Italiei (2014-2016). În cazul lui este dificil, nu-i va fi ușor să rezilieze cu Napoli. 
Allegri nu a fost până acum selecționerul Italiei

Sky Italia susține că Massimiliano Allegri (58) concurează cu Conte. Reacția Gazzettei: Milan nu-i va permite lui Allegri să părăsească San Siro.

Guardiola, pe lista Italiei?

Aceeași Gazzetta mai are o variantă, total neașteptată. Pep Guardiola!

Faimosul catalan, 55 de ani, mai are contract cu Manchester City până în 2027, însă au apărut zvonuri că ar putea pune capăt legăturii cu City în această vară, când se împlinește un deceniu pe „Etihad Stadium”.

Conte și Guardiola, două variante la care se gândesc italienii. Ambele foarte greu de atins

În trecut, s-a mai vorbit despre posibilitatea ca Pep să devină selecționerul Braziliei, post blocat acum de Carlo Ancelotti.

40 de trofee
a cucerit Pep Guardiola în cariera de antrenor cu Barcelona (14), Bayern (7) și City (19)

Herrera a fost unicul selecționer străin al squadrei azzurra

În istoria naționalei Italiei, o singură dată a fost un tehnician străin și foarte puțin timp.

Herrera, la Inter, alături de o legendă a Italiei, Sandro Mazzola

Argentinianul Helenio Herrera, antrenorul marelui Inter al anilor ‘60, a pregătit squadra azzurra între 1966 și 1967, când era și la nerazzurri.

