Vedete care ratează Cupa Mondială în 2026
Publicitate

Vedete care ratează Cupa Mondială în 2026

alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 14:46
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 14:50
  • Cei mai în formă jucători de pe mapamond se pregătesc de Cupa Mondială 2026.
  • Totuși, ca la fiecare turneu final, există și nume importante care nu vor evolua în Statele Unite, Canada și Mexic.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Unele naționale au ratat calificarea, în timp ce alți jucători au suferit accidentări în ultima perioadă și nu se pot recupera în timp util. Chiar dacă FIFA a mărit numărul echipelor participante la 48, la Mondialul din 2026 mulți fotbaliști extrem de valoroși nu pot participa din diverse motive.

Brazilia a pierdut două piese grele

Carlo Ancelotti a primit o dublă lovitură în acest an. Doi jucători de bază ai naționalei nu vor putea evolua în turneul final din vară. Este vorba despre Rodrygo și Eder Militao, care au suferit accidentări grave la formația de club, Real Madrid.

Absența atacantului poate afecta serios compartimentul ofensiv. Acesta i-ar fi avut alături pe Endrick sau Vinicius Junior, astfel că relațiile de joc erau deja sudate. Militao este măcinat de accidentări de 2 ani încoace, iar ultimele probleme medicale apărute îl vor ține o bună perioadă de timp departe de gazon.

Chiar și așa, Brazilia are un lot puternic, cu care poate ataca aurul la World Cup. Selecao (cota 9.00) este a patra favorită pe site-urile cu cote pariuri fotbal, după Spania (5.50), Franța (6.00) și Anglia (7.00).

Probleme medicale în lanț

Programul foarte aglomerat introdus de către UEFA și FIFA în ultimii ani face tot mai multe victime. Pe lângă cei doi brazilieni, alte staruri vor absenta de la Cupa Mondială 2026, din cauza accidentărilor.

Xavi Simons este un alt nume important care va rata competiția. Olandezul a suferit o ruptură de ligamente și nu va putea evolua la Cupa Mondială. Pentru Olanda, pierderea este foarte importantă. Simons devenise unul dintre cei mai creativi și dinamici jucători ai naționalei, iar mulți suporteri îl vedeau drept omul care putea face diferența în meciurile mari. Franța a pierdut și ea un jucător ofensiv promițător. Hugo Ekitike va lipsi după o accidentare gravă suferită în finalul stagiunii.

Staruri ce nu s-au calificat

Pe de altă parte, sunt și superstaruri ale fotbalului mondial ce nu au reușit să se califice. Khvicha Kvaratskhelia este probabil cel mai important exemplu. Georgia nu a ajuns la turneul final, iar unul dintre cei mai explozivi jucători ai acestui sezon de Champions League nu va merge peste ocean.

La fel se întâmplă și cu Victor Osimhen sau Ademola Lookman. Nigeria a ratat calificarea, iar fotbalul african pierde astfel doi dintre cei mai importanți atacanți ai momentului.

Nu putem să nu amintim Italia. Squadra Azzurra ratează un nou Campionat Mondial, iar Sandro Tonalo, Donnarumma, Bastoni sau Barella nu vor putea evolua astfel pe stadioanele din America.

Neymar și presiunea mediatică

Sunt absențe pricinuite de accidentări sau legate de parcursul modest în preliminarii, iar pe lângă toate acestea a fost povestea Neymar. Starul brazilian și-a dorit enorm o ultimă prezență la un Campionat Mondial, însă Carlo Ancelotti nu părea să aibă încredere în capacitatea sa de efort.

Presiunea mediatică din Brazilia și nu numai a fost una imensă, atacantul celor de la Santos fiind dorit și de coechipieri, astfel că a fost convocat în cele din urmă, iar modul în care a apărut în cantonament a fost unul special.

Selecționerii au dovedit mereu că nu pun preț pe spusele celor din presă și lasă acasă nume importantă dacă nu au încredere. Recent Franța a anunțat lotul, iar Eduardo Camavinga a aflat că nu va merge la Campionatul Mondial.

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Liga Campionilor
20:01
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Citește mai mult
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Superliga
17:44
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Citește mai mult
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Stranieri
18:09
Golazo VIDEO. Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Citește mai mult
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:36
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
22:48
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
21:47
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină! Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină!  Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
16:43
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Alte sporturi
20:58
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Citește mai mult
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Campionatul Mondial
16:02
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Citește mai mult
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
B365
29.05
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
Citește mai mult
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier

Echipe/Competiții

fcsb 106 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 52 rapid 37 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
30.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share