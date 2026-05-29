Vedete care ratează Cupa Mondială în 2026

Cei mai în formă jucători de pe mapamond se pregătesc de Cupa Mondială 2026.

Totuși, ca la fiecare turneu final, există și nume importante care nu vor evolua în Statele Unite, Canada și Mexic.

Unele naționale au ratat calificarea, în timp ce alți jucători au suferit accidentări în ultima perioadă și nu se pot recupera în timp util. Chiar dacă FIFA a mărit numărul echipelor participante la 48, la Mondialul din 2026 mulți fotbaliști extrem de valoroși nu pot participa din diverse motive.

Brazilia a pierdut două piese grele

Carlo Ancelotti a primit o dublă lovitură în acest an. Doi jucători de bază ai naționalei nu vor putea evolua în turneul final din vară. Este vorba despre Rodrygo și Eder Militao, care au suferit accidentări grave la formația de club, Real Madrid.

Absența atacantului poate afecta serios compartimentul ofensiv. Acesta i-ar fi avut alături pe Endrick sau Vinicius Junior, astfel că relațiile de joc erau deja sudate. Militao este măcinat de accidentări de 2 ani încoace, iar ultimele probleme medicale apărute îl vor ține o bună perioadă de timp departe de gazon.

Chiar și așa, Brazilia are un lot puternic, cu care poate ataca aurul la World Cup.

Probleme medicale în lanț

Programul foarte aglomerat introdus de către UEFA și FIFA în ultimii ani face tot mai multe victime. Pe lângă cei doi brazilieni, alte staruri vor absenta de la Cupa Mondială 2026, din cauza accidentărilor.

Xavi Simons este un alt nume important care va rata competiția. Olandezul a suferit o ruptură de ligamente și nu va putea evolua la Cupa Mondială. Pentru Olanda, pierderea este foarte importantă. Simons devenise unul dintre cei mai creativi și dinamici jucători ai naționalei, iar mulți suporteri îl vedeau drept omul care putea face diferența în meciurile mari. Franța a pierdut și ea un jucător ofensiv promițător. Hugo Ekitike va lipsi după o accidentare gravă suferită în finalul stagiunii.

Staruri ce nu s-au calificat

Pe de altă parte, sunt și superstaruri ale fotbalului mondial ce nu au reușit să se califice. Khvicha Kvaratskhelia este probabil cel mai important exemplu. Georgia nu a ajuns la turneul final, iar unul dintre cei mai explozivi jucători ai acestui sezon de Champions League nu va merge peste ocean.

La fel se întâmplă și cu Victor Osimhen sau Ademola Lookman. Nigeria a ratat calificarea, iar fotbalul african pierde astfel doi dintre cei mai importanți atacanți ai momentului.

Nu putem să nu amintim Italia. Squadra Azzurra ratează un nou Campionat Mondial, iar Sandro Tonalo, Donnarumma, Bastoni sau Barella nu vor putea evolua astfel pe stadioanele din America.

Neymar și presiunea mediatică

Sunt absențe pricinuite de accidentări sau legate de parcursul modest în preliminarii, iar pe lângă toate acestea a fost povestea Neymar. Starul brazilian și-a dorit enorm o ultimă prezență la un Campionat Mondial, însă Carlo Ancelotti nu părea să aibă încredere în capacitatea sa de efort.

Presiunea mediatică din Brazilia și nu numai a fost una imensă, atacantul celor de la Santos fiind dorit și de coechipieri, astfel că a fost convocat în cele din urmă, iar modul în care a apărut în cantonament a fost unul special.

Selecționerii au dovedit mereu că nu pun preț pe spusele celor din presă și lasă acasă nume importantă dacă nu au încredere. Recent Franța a anunțat lotul, iar Eduardo Camavinga a aflat că nu va merge la Campionatul Mondial.