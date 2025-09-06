Andrei Borza (19 ani) a fost accidentat de fizioterapeutul echipei naționale și va lipsi cel puțin o lună.

Un membru din staff-ul echipei naționale ar fi fost aproape de a-l accidenta și pe Alexandru Dobre (27 de ani).

Mircea Lucescu avea deja probleme de lot, după accidentările lui Bîrligea și Borza, apoi și Louis Munteanu s-a resimțit la încălzirea partidei amicale împotriva Canadei, 0-3, și a părăsit azi cantonamentul.

Andrei Borza, accidentat de fizioterapeutul echipei naționale

Andrei Borza a ratat șansa de a debuta pentru prima reprezentativă a României, după ce s-a accidentat la antrenamentul naționalei.

Cu 3 zile înaintea duelului din partida amicală împotriva Canadei, fundașul provenit de la Rapid a fost călcat pe piciorul drept de fizioterapeutul naționalei la un joc-școală, scrie digisport.ro. Diagnosticul a fost de traumatism osos.

Analizele medicale nu au fost încurajatoare pentru Andrei Borza. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, fotbalistul are degetul mic rupt și va lipsi cel puțin 4 săptămâni.

De asemenea, nu doar starea de sănătate a lui Andrei Borza a fost pusă în pericol de un membru al staff-ului echipei naționale, ci și a colegului său de la Rapid, Alexandru Dobre, spun surse GOLAZO.ro.

Totuși, lovitura suferită de mijlocașul giuleștenilor la antrenament nu s-a soldat cu o accidentare și a fost titular în amicalul pierdut împotriva Canadei, 0-3.

În urma accidentării lui Borza, Mircea Lucescu a decis să îl cheme de urgență în lotul „tricolorilor” pe Alexandru Chipciu. Fundașul celor de la U Cluj a fost rezervă în partida cu Canada și a fost introdus în teren în minutul 61.

Diagnostic dur pentru Louis Munteanu » Mircea Lucescu a decis cu cine vom ataca în Cipru

Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, și-a aflat diagnosticul, după accidentarea suferită înaintea meciului România - Canada, scor 0-3.

Atacantul a resimțit dureri la încălzirea de dinaintea partidei, fiind înlocuit în primul „11” de Denis Drăguș.

Vârful lui CFR a fost supus unor investigații amănunțite, diagnosticul fiind leziune musculară la nivelul gambei stângi.

Acesta a părăsit cantonamentul naționalei în cursul zilei de sâmbătă . Anunțul a fost făcut de către FRF.

Selecționerul Mircea Lucescu a hotărât să nu cheme alt jucător în locul său, astfel că la meciul cu Cipru, România se va baza doar pe Denis Drăguș.

49 de selecții a strâns Alexandru Chipciu pentru prima reprezentativă a României

Imagini de la antrenamentul naționalei de azi

