Real Madrid le-a dat ignore Organizatorii Galei Balonul de Aur, eforturi pentru a repara relația cu „galacticii”. Totul, fără succes 

Florentino Perez FOTO: IMAGO
alt-text Publicat: 09.09.2025, ora 19:55
  • Real Madrid și organizatorii Galei Balonul de Aur rămân în relații tensionate, după scandalul provocat la ediția de anul trecut, atunci când formația spaniolă a refuzat să se prezinte la eveniment.

Anul trecut, deși Vinicius Jr. era văzut drept favorit la câștigarea Balonului de Aur, trofeul a ajuns la Rodri, mijlocașul celor de la Manchester City.

Delegația celor de la Real Madrid a refuzat să participe la eveniment, după ce a aflat că trofeul nu va ajunge la fotbalistul brazilian.

Real Madrid continuă conflictul cu UEFA și France Football

Conform celor de la marca.com, reprezentanții France Football au încercat în ultimele luni să restabilească o relație bună cu cei de la Real Madrid.

Revista franceză a trimis chiar și o delegație la Madrid, pentru a obține un acord pentru prezența celor de la Real la gala de pe 22 septembrie, însă fără succes.

Un alt motiv pentru care Real Madrid a refuzat prezența la gala de anul trecut este reprezentat de prezența celor de la UEFA, relațiile dintre club și forul european nefiind tocmai bune.

De asemenea, „galacticii” au fost deranjați de modificarea sistemului de punctaj pentru alegerea celui mai bun fotbalist din lume.

Anul trecut, președintele Realului, Florentino Perez, a anulat deplasarea delegației spaniole la Paris. Aceasta îi includea pe antrenorul de la acel moment, Carlo Ancelotti, Dani Carvajal, Jude Bellingham, Federico Valverde și Vinicius Jr.

Brazilianul plănuise chiar și o petrecere în capitala Franței, pentru a sărbători câștigarea trofeului.

Alături de FC Barcelona, Real Madrid este echipa care a dat, de-a lungul timpului, cei mai mulți câștigători ai Balonului de Aur, 12 la număr.

