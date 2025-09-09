Suspendare suplimentară pentru Suarez Decizia luată de MLS în privința atacantului de la Inter Miami

Luis Suarez (38 de ani) a primit o suspendare suplimentară din partea MLS, după ce a scuipat un membru al staff-ului celor de la Seattle Sounders.

Decizia a fost luată după ce uruguayanul a fost suspendat pentru 6 partide în Cupa Ligii.

După ce a fost suspendat pentru 6 partide în Cupa Ligii pentru că l-a scuipat pe unul din membrii staff-ului celor de la Seattle Sounders, Comisia de Disciplină a MLS a mai adăugat o pedeapsă pentru atacantul lui Inter Miami.

Luis Suarez, încă o suspendare!

Uruguayanul nu va putea evolua în 3 meciuri din campionatul intern. Astfel, Luis Suarez va rata duelurile împotriva celor de la Charlotte FC, DC United și Seattle Sounders.

În urma incidentului, atacantul a cerut scuze prin intermediul rețelelor de socializare.

„A fost un moment de mare tensiune și frustrare. Imediat după terminarea meciului s-au întâmplat lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple, dar asta nu justifică reacția mea.

Nu este imaginea pe care vreau să o am în fața familiei mele, care suferă din cauza greșelilor mele, în fața clubului meu, care nu merită să se vadă afectat de așa ceva. Am greşit şi regret sincer”, a scris Luis Suarez, pe Instagram.

Fotbalistul va putea reveni pe teren pe 25 septembrie, împotriva celor de la New York City, în deplasare.

Gest golănesc al lui Suarez, după meciul Seattle Sounders - Inter Miami 3-0

După eșecul categoric înregistrat de Inter Miami în finala cu Seattle Sounders, spiritele s-au încins.

Luis Suarez a intrat într-o altercație cu Obed Vargas, mijlocașul trupei de pe Lumen Field.

Ținut cu greu de coechipieri, Suarez l-a scuipat pe Gene Martinez, membru al staff-ului gazdelor.

