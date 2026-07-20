„Pancule, nu uita, Giuleștiul e casa ta” FOTO. Revenire cu emoții pentru „Pancone” pe banca Rapidului! Cum a fost întâmpinat, ce surprize i-au făcut fanii +16 foto
Daniel Pancu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Pancule, nu uita, Giuleștiul e casa ta” FOTO. Revenire cu emoții pentru „Pancone” pe banca Rapidului! Cum a fost întâmpinat, ce surprize i-au făcut fanii

alt-text Vlad Nedelea , Raed Krishan (foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 21:54
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 22:06
  • După șase ani, Daniel Pancu s-a întors la Rapid. A doua oară în postura de antrenor al giuleștenilor, pentru prima dată cu echipa de suflet în Superligă.
  • În perioada petrecută departe de Giulești, fostul căpitan le-a pregătit pe Poli Iași, România U20, România U21 și CFR Cluj, iar revenirea sa pe banca tehnică a stârnit un entuziasm uriaș în rândul suporterilor.
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Idol pentru rapidiști, cu peste 100 de meciuri în tricoul vișiniu și șase trofee câștigate, Pancu a fost primit cu mult entuziasm. Încă de la sosirea la stadion, fanii i-au scandat numele și l-au aclamat cu mult mai multă voce decât pe jucători.

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Au acoperit crainicul

Momentul culminant a venit cu aproximativ zece minute înainte de startul partidei. Galeria a acoperit complet vocea crainicului stadionului și a început să cânte: „Hei, Panco, Panco Italiano!”.

Deși au existat încă două tentative de a relua prezentarea echipelor, crainicul nu a avut nicio șansă în fața scandărilor venite din peluza vișinie.

Coregrafie 3D pentru idolul lor

Suporterii au pregătit și o scenografie spectaculoasă pentru a marca întoarcerea lui Daniel Pancu la Rapid. Un uriaș banner 3D îl înfățișa pe fostul căpitan în tricoul Rapidului, purtând banderola de căpitan, flancat de mesaje.

În partea stângă apăreau drapelele României, alături de mesajul „Tradiție prin definiție”.

Daniel Pancu a revenit pe banca Rapidului FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Daniel Pancu a revenit pe banca Rapidului FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (16 imagini)

Daniel Pancu a revenit pe banca Rapidului FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Daniel Pancu a revenit pe banca Rapidului FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Daniel Pancu a revenit pe banca Rapidului FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Daniel Pancu a revenit pe banca Rapidului FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Daniel Pancu a revenit pe banca Rapidului FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+16 Foto
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În dreapta, scenografia făcea transmitere către suporteri prin mesajul deja celebru pe stadioanele din România: „Libertate pentru suporteri”, iar în partea de jos mesajul central: „Prețuim cu toată ființa Rapidul, libertatea și credința”.

Înainte de fluierul de start, Daniel Pancu a fost chemat în fața galeriei pentru a saluta suporterii. După momentul devenit deja tradițional în Giulești, ce include și injurii la adresa rivalei, fanii i-au transmis un mesaj care rezumă legătura dintre el și club: „Pancule, nu uita, Giuleștiul e casa ta!”.

VIDEO. Cum a fost întâmpinat Pancu la sosirea echipei la stadion

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