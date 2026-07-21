Transformarea lui Luis de la Fuente Ziua când i s-a schimbat viața selecționerului Spaniei + Cum a ajuns să fie mai în formă ca la 45 de ani

Luis de la Fuente (65 de ani), selecționerul Spaniei, a dus naționala spre al doilea titlu mondial din istorie, devenind unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria ibericilor.

Cu toate acestea, tehnicianul are o poveste de viață impresionantă. Detalii, în rândurile de mai jos.

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Spania a învins Argentina cu 1-0, după prelungiri, în finala Campionatului Mondial din 2026, după golul înscris de Ferran Torres în minutul 106.

Povestea de viață a lui Luis de la Fuente

Luis de la Fuente și-a început cariera de antrenor în 1997, atunci când a preluat banca tehnică a celor de la Portugalete. Au urmat apoi experiențe la Aurrera și la echipele de juniori de la Sevilla și Athletic Bilbao.

În iulie 2011, Luis de la Fuente a fost numit antrenorul celor de la Alaves, dar a fost demis după doar 11 meciuri. A urmat o perioadă neagră pentru tehnician.

Timp de un an și jumătate, acesta nu și-a mai găsit un angajament, iar cariera sa părea că a luat în întorsătură neașteptată.

Totul până într-o zi din anul 2013, atunci când a văzut un anunț într-un ziar. Federația Spaniolă de Fotbal căuta atunci un selecționer pentru echipele de juniori.

Luis de la Fuente nu a stat pe gânduri și l-a sunat pe Inaki Saez, fost selecționer al Spaniei și un prieten de-ai săi, și i-a trimis CV-ul.

Antrenorul a fost acceptat și a semnat contractul pe 1 mai 2013, având ca obiectiv calificarea naționalei U19 la Campionatul European din Lituania.

Și-a făcut treaba foarte bine, reușind să câștige Campionatul European U19 în 2015, cu o echipă din care făceau parte Rodri, Mikel Merino și Unai Simon.

În 2021 a preluat naționala de seniori a Spaniei și, la 13 ani de la acel anunț din ziar, a câștigat Campionatul Mondial.

3 trofee a câștigat Luis de la Fuente pe banca Spaniei: Campionatul Mondial (2026), Euro 2024 și Liga Națiunilor (2023)

Luis de la Fuente, transformare profesională, dar și personală

La 65 de ani, selecționerul Spaniei se află într-o formă fizică de invidiat. Luis de la Fuente se concentrează pe același stil de viață de mulți ani, care se bazează în principal pe muncă.

Această disciplină i-a permis să își transforme în mod spectaculos condiția fizică. Antrenorul a explicat că, în ultimii ani, a fost prezent tot mai des în sala de fitness.

Luis de la Fuente a mai explicat că are și o alimentație obișnuită. Datorită faptului că se dedică foarte mult în meseria sa, antrenorul ajunge să mănânce în cantina complexului sportiv al Federației Spaniole de Fotbal.

„Pentru mine, sportul este un mod de viață, dincolo de faptul că arăt mai bine sau mai rău”, a spus Luis de la Fuente, conform 20minutos.es.

Transformarea fizică a lui Luis de la Fuente a devenit și subiect de meme-uri: în stânga, acum 20 de ani

Pasiunea selecționerului pentru pregătirea fizică are însă rădăcini mai vechi. Obiceiul de a se antrena constant este o consecință a accidentărilor la genunchi suferite în perioada în care era fotbalist, probleme care îl obligă să acorde o atenție deosebită fizicului său.

Luis de la Fuente a construit o echipă națională aproape imposibil de învins

Luis de la Fuente nu a ajuns însă întâmplător pe banca primei reprezentative. El lucrează în cadrul Federației Spaniole din 2013 și a trecut prin mai multe selecționate de juniori și tineret înainte să preia naționala mare.

De la instalarea sa pe banca echipei mari a Spaniei, Luis de la Fuente a adunat 49 de meciuri, în care a obținut 37 de victorii, 10 remize și doar două înfrângeri în timpul regulamentar sau după prelungiri.

Mai spectaculos este faptul că selecționerul a pierdut un singur meci oficial în tot acest interval.

FOTO. Luis de la Fuente și jucătorii Spaniei, în momentul în care ridică trofeul Cupei Mondiale

Prima și singura înfrângere într-o partidă oficială a venit foarte devreme în mandat, pe 28 martie 2023, când Spania a cedat cu 0-2 în deplasare cu Scoția, în preliminariile Campionatului European din 2024.

Celălalt eșec a fost într-un amical cu Columbia (0-1), pe 22 martie 2024.

De atunci, Spania a ajuns la 38 de meciuri consecutive fără înfrângere, una dintre cele mai lungi serii de acest fel din istoria fotbalului internațional.

O performanță remarcabilă a mandatului lui De la Fuente este faptul că Spania a ajuns în finală în toate cele patru competiții majore pe care le-a început sub conducerea sa.

A câștigat 3 dintre ele și a ratat trofeul o singură dată, la penalty-uri, în fața Portugaliei lui Cristiano Ronaldo.

Liga Naționilor 2023: 0-0 și 5-4 pen. cu Croația

Euro 2024: 2-1 în finala cu Anglia

Liga Națiunilor 2025: 2-2 și 3-5 pen. cu Portugalia

CM 2026: 1-0 d. prel. cu Argentina

Înainte de a prelua prima reprezentativă, De la Fuente a avut rezultate importante și la naționalele de juniori ale Spaniei.

Campionatul European U19 - câștigat în 2015

Campionatul European U21 - câștigat în 2019

Jocurile Olimpice de la Tokyo - medalie de argint în 2021

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