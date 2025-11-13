Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a oferit detalii despre ce s-a discutat azi, la Adunarea Generală a LPF.

Liga Profesionistă de Fotbal a convocat joi la prânz cluburile de Liga 1 pentru o Adunare Generală, care s-a ținut la Poiana Brașov.

Victor Angelescu a explicat deciziile luate la Adunarea Generală. Printre altele, s-a votat eliminarea limitei de mandate la șefia Ligii.

Victor Angelescu, după adunarea generală a LPF: „Au renunțat la unele dintre modificări”

Conducerea LPF a scos de pe ordinea de zi propunerile legate de condițiile pentru depunerea candidaturii. Șefii LPF propuneau ca doar persoanele care au o activitate neîntreruptă la conducerea unui club de Liga 1 să poată candida.

„Bănuiesc că ați văzut și voi ce probleme am semnalat noi și celelalte cluburi mari. Majoritatea echipelor erau împotriva acestor schimbări, ele fiind retrase de pe ordinea de zi.

Toate modificările legate de comitetul de urgență, modificările legate de candidatură și acei 5 ani de experiență neîntreruptă în conducerea unui club de Liga 1 pentru a putea candida s-au scos.

Cred că cei de la Ligă au făcut un pas normal, au și spus că nu s-au gândit destul de bine când le-au propus și au renunțat la ele” , a declarat Angelescu, la Prima Sport.

2013 este anul în care Gino Iorgulescu a devenit președintele Ligii Profesioniste de Fotbal

„Da, s-a scos limita de mandate. Noi, Dinamo, Craiova și mai multe echipe anunțasem că asta nu e o problemă, pentru că dacă vrem să-l votăm pe Gino în continuare, asta vom face. Dacă vine altcineva, la fel vom face, așa mi se pare normal.

Asta este singura schimbare majoră care s-a votat în această ședință”, a adăugat Victor Angelescu.

Victor Angelescu: „Nu era normal să îngrădești dreptul majorității din fotbal de a candida”

Conducătorul formației giuleștene a explicat de ce nu ar fi fost de acord cu propunerile LPF.

„N-aș vrea să se înțeleagă greșit, noi nu am votat ca să poată Gino să mai candideze o dată. Noi am votat ca orice președinte ar fi, dacă își face treaba iar cluburile sunt mulțumite, să poată să mai candideze.

U Craiova și Botoșani au votat împotriva eliminării limitei de mandate, iar Csikszereda s-a abținut.

Până la urmă, dacă nu-și face treaba și nu suntem mulțumiți, la alegeri vom vota pe altcineva.

Nu era normal să pui acele criterii și să îngrădești dreptul majorității din fotbal să candideze. Ceea ce ne-am dorit de la această ședință am și obținut” , a mai spus Angelescu.

