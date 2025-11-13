Iorgulescu nu e la curent Reacția președintelui LPF, despre scandalul pariurilor din Liga 1: „N-am citit, am avut alte probleme”

Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a venit cu o primă reacție cu privire la scandalul pariurilor din Liga 1, în care este implicată Metaloglobus.

Liga Profesionistă de Fotbal a convocat joi la prânz cluburile de Liga 1 pentru o Adunare Generală, care s-a ținut la Poiana Brașov.

Gino Iorgulescu, despre scandalul de la Metaloglobus: „Nu pot să spun nimic”

La finalul întâlnirii, actualul președinte al LPF, a fost întrebat și despre scandalul pariurilor de la Metaloglobus, ce a zguduit Liga 1.

În mod surprinzător, Iorgulescu a declarat că nu este la curent cu ceea ce se întâmplă și își pune baza în organele abilitate, pentru a rezolva acest caz.

„Nu pot să spun nimic, nu m-am ocupat zilele acestea să citesc, să văd care e situația și ce s-a întâmplat acolo, pentru că am avut alte probleme și nu...

Să vedem de unde putem lua mai multe informații și să vedem... Dar probabil că sunt și organe abilitate care pot să controleze toată chestia asta” a declarat Gino Iorgulescu, conform gsp.ro.

Așteptăm să vedem mai departe care este evoluția în fața organismelor abilitate de la FRF, suntem într-o comunicare permanentă și în măsura în care vor apărea probleme suplimentare cu siguranță va trebui să reacționăm imediat, atât noi, cât și ei Justin Ștefan, secretar LPF, despre situația de la Metaloglobus

Metaloglobus a transmis un comunicat oficial

În ceea ce privește scandalul pariurilor, Metaloglobus a transmis că-și susține jucătorii pe parcursul anchetei și crede în nevinovăția lor.

„Suntem consternați de ceea ce a apărut în presă. Totodată, noi, clubul, credem în nevinovăția jucătorilor noștri și îi susținem necondiționat până la finalizarea anchetei interne și a celei desfășurate de Federația Română de Fotbal.

FC Metaloglobus este o echipă care pune un accent deosebit pe etică, corectitudine și respectarea regulilor.

În contractele fiecărui jucător este stipulat clar faptul că nu acceptăm implicarea în activități de pariuri sportive, iar o astfel de faptă atrage rezilierea imediată a contractului și suportarea consecințelor aferente prejudicierii imaginii și reputației clubului.

Ne disociem complet de orice jucător care ar încălca aceste principii și suntem extrem de vehemenți în aplicarea tuturor măsurilor de sancționare și penalizare prevăzute de regulament.

Metaloglobus este un club privat sută la sută și se numără printre puținele echipe care nu au semnat contracte de sponsorizare cu firme de betting și nu poartă astfel de reclame pe echipamente, tocmai pentru că suntem împotriva oricărei forme de promovare a pariurilor sportive.

Prin această decizie am pierdut sume importante care ar fi putut sprijini activitatea clubului, însă am ales să rămânem consecvenți principiilor noastre.

Având în vedere uriașul prejudiciu de imagine adus clubului Metaloglobus, tuturor oamenilor din jurul acestei echipe, de cele apărute în online în ultimele două zile, gruparea noastră își rezervă dreptul de a-și reface această imagine în cazul în care acuzațiile nu au acoperire.

Reiterăm sprijinul nostru deplin față de ancheta de integritate a Federației Române de Fotbal și încrederea că adevărul va ieși la iveală”, a transmis Metaloglobus pe site-ul oficial.

În acest moment, Metaloglobus se află pe ultimul loc în Liga 1, cu doar 7 puncte obținute după 16 meciuri.

Clubul bucureștean a obținut o singură victorie, cu FCSB, scor 2-1, în cadrul etapei 13.

