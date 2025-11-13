Rotaru, întors din drum de Rădoi Ce i-a spus patronul U Craiova lui Mirel, înainte ca acesta să-și anunțe demisia: „A început să râdă”

Mihai Rotaru (52 de ani), patronul celor de la Universitatea Craiova, a dezvăluit ce i-a spus lui Mirel Rădoi (44 de ani) înainte ca antrenorul să-și anunțe despărțirea de olteni.

Mihai Rotaru a povestit că a vorbit cu Mirel Rădoi pe aeroport, la întoarcerea celor de la Universitatea Craiova de la Viena, în urma victoriei din Conference League, 1-0.

Mihai Rotaru, despre plecarea lui Mirel Rădoi: „ Mi-a făcut surpriză”

Oficialul oltenilor îl anunțase pe Rădoi de faptul că își dorește să plece câteva zile din țară și că i-ar plăcea să nu fie probleme la club în această perioadă, însă a fost întors din drum de decizia surprinzătoare a tehnicianului de a pleca.

„Nu știam că vom avea nevoie de antrenor. I-am și spus lui Mirel pe aeroport, când ne întorceam de la Viena:

«Mirele, vezi că vreau să plec câteva zile. Te rog, nu-mi face vreo surpriză!». A început să râdă. Și după aia mi-a făcut surpriza ... A trebuit să nu mai plec”, a dezvăluit Mihai Rotaru, la Digi Sport Special.

Mirel Rădoi a decis să o părăsească pe Universitatea Craiova în noaptea de duminică spre luni, după ce a pierdut meciul cu UTA Arad, scor 1-2. Trecuseră doar 3 zile de la victoria din Conference League, Rapid Viena - UI Craiova 0-1.

FOTO. Imagini cu Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova - Rapid 2-2

Mihai Rotaru crede în continuare în șansele Craiovei la titlu

În acest moment, Universitatea Craiova ocupă locul 4, cu 29 de puncte.

După plecarea lui Rădoi de pe banca oltenilor, formația din Bănie s-a mișcat rapid și a găsit un nou antrenor, pe Filipe Coelho, pe care l-a anunțat marți.

Fanii de pe „Ion Oblemenco” au reacționat vehement la alegerea conducerii și sunt convinși că șansele echipei la titlu au scăzut considerabil.

Cu toate acestea, Mihai Rotaru este de altă părere:

„Nu cred (n.r. că au scăzut șansele la titlu). Consider că Mirel Rădoi a construit o echipă puternică. Avem un lot foarte bun și în momentul ăsta aveam nevoie de mai mult echilibru, de o balanță mai bună, să spunem.

Cred că am rezolvat treaba asta. De-aia am și ales așa. Noul antrenor și-a construit un staff puternic împreună cu Mario [Felgueiras], împreună cu clubul.

Dar acest model îl gândisem înainte, când ne-am pus întrebarea «Ce facem dacă pleacă Mirel?». Pentru că la un moment dat se pune această problemă.

Și atunci am încercat să creionăm profilul noului antrenor la Universitatea Craiova.

Iar Filipe Coelho se apropie în proporție foarte, foarte mare de profilul pe care noi l-am creionat”.

Filipe Coelho își va face debutul pe banca Universității Craiova în meciul cu FC Argeș, din etapa #17 a Ligii 1.

Meciul este programat, vineri, 21 noiembrie, cu începere de la ora 20:30, la Mioveni.

Citește și

Campionatul Mondial 17:00 Kovacs arbitrează un meci decisiv Partida importantă din preliminariile CM 2026 la care a fost delegat românul Citește mai mult Kovacs arbitrează un meci decisiv Partida importantă din preliminariile CM 2026 la care a fost delegat românul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport