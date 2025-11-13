Rotaru, întors din drum de Rădoi Ce i-a spus patronul  U Craiova lui Mirel, înainte ca acesta să-și anunțe demisia: „A început să râdă” +23 foto
Mihai Rotaru/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Rotaru, întors din drum de Rădoi Ce i-a spus patronul U Craiova lui Mirel, înainte ca acesta să-și anunțe demisia: „A început să râdă”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 18:16
alt-text Actualizat: 13.11.2025, ora 18:58
  • Mihai Rotaru (52 de ani), patronul celor de la Universitatea Craiova, a dezvăluit ce i-a spus lui Mirel Rădoi (44 de ani) înainte ca antrenorul să-și anunțe despărțirea de olteni.

Mihai Rotaru a povestit că a vorbit cu Mirel Rădoi pe aeroport, la întoarcerea celor de la Universitatea Craiova de la Viena, în urma victoriei din Conference League, 1-0.

Condiții groaznice la Zenica Săpunaru dezvăluie coșmarul prin care au „tricolorii” înaintea unui meci cu Bosnia: „A fost teroare”
Citește și
Condiții groaznice la Zenica Săpunaru dezvăluie coșmarul prin care au „tricolorii” înaintea unui meci cu Bosnia: „A fost teroare”
Citește mai mult
Condiții groaznice la Zenica Săpunaru dezvăluie coșmarul prin care au „tricolorii” înaintea unui meci cu Bosnia: „A fost teroare”

Mihai Rotaru, despre plecarea lui Mirel Rădoi: „Mi-a făcut surpriză”

Oficialul oltenilor îl anunțase pe Rădoi de faptul că își dorește să plece câteva zile din țară și că i-ar plăcea să nu fie probleme la club în această perioadă, însă a fost întors din drum de decizia surprinzătoare a tehnicianului de a pleca.

„Nu știam că vom avea nevoie de antrenor. I-am și spus lui Mirel pe aeroport, când ne întorceam de la Viena:

«Mirele, vezi că vreau să plec câteva zile. Te rog, nu-mi face vreo surpriză!». A început să râdă. Și după aia mi-a făcut surpriza ... A trebuit să nu mai plec”, a dezvăluit Mihai Rotaru, la Digi Sport Special.

FOTO. Imagini cu Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova - Rapid 2-2

Galerie foto (23 imagini)

Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+23 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Rotaru crede în continuare în șansele Craiovei la titlu

În acest moment, Universitatea Craiova ocupă locul 4, cu 29 de puncte.

După plecarea lui Rădoi de pe banca oltenilor, formația din Bănie s-a mișcat rapid și a găsit un nou antrenor, pe Filipe Coelho, pe care l-a anunțat marți.

Fanii de pe „Ion Oblemenco” au reacționat vehement la alegerea conducerii și sunt convinși că șansele echipei la titlu au scăzut considerabil.

Cu toate acestea, Mihai Rotaru este de altă părere:

„Nu cred (n.r. că au scăzut șansele la titlu). Consider că Mirel Rădoi a construit o echipă puternică. Avem un lot foarte bun și în momentul ăsta aveam nevoie de mai mult echilibru, de o balanță mai bună, să spunem.

Cred că am rezolvat treaba asta. De-aia am și ales așa. Noul antrenor și-a construit un staff puternic împreună cu Mario [Felgueiras], împreună cu clubul.

Dar acest model îl gândisem înainte, când ne-am pus întrebarea «Ce facem dacă pleacă Mirel?». Pentru că la un moment dat se pune această problemă.

Și atunci am încercat să creionăm profilul noului antrenor la Universitatea Craiova.

Iar Filipe Coelho se apropie în proporție foarte, foarte mare de profilul pe care noi l-am creionat”.

  • Filipe Coelho își va face debutul pe banca Universității Craiova în meciul cu FC Argeș, din etapa #17 a Ligii 1.
  • Meciul este programat, vineri, 21 noiembrie, cu începere de la ora 20:30, la Mioveni.
Universitatea Craiova - Rapid
Universitatea Craiova - Rapid

Galerie foto (16 imagini)

Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid
+16 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Condiții groaznice la Zenica Săpunaru dezvăluie coșmarul prin care au „tricolorii” înaintea unui meci cu Bosnia: „A fost teroare”
Nationala
17:04
Condiții groaznice la Zenica Săpunaru dezvăluie coșmarul prin care au „tricolorii” înaintea unui meci cu Bosnia: „A fost teroare”
Citește mai mult
Condiții groaznice la Zenica Săpunaru dezvăluie coșmarul prin care au „tricolorii” înaintea unui meci cu Bosnia: „A fost teroare”
Kovacs arbitrează un meci decisiv Partida importantă din preliminariile CM 2026 la care a fost delegat românul
Campionatul Mondial
17:00
Kovacs arbitrează un meci decisiv Partida importantă din preliminariile CM 2026 la care a fost delegat românul
Citește mai mult
Kovacs arbitrează un meci decisiv Partida importantă din preliminariile CM 2026 la care a fost delegat românul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
Universitatea Craiova Mirel Radoi mihai rotaru superliga
Știrile zilei din sport
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Special
11:03
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Citește mai mult
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Gimnastica
10:45
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Citește mai mult
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Campionate
10:19
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Citește mai mult
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Superliga
13.11
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?”
Citește mai mult
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă”
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
14:55
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14:36
„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Top stiri din sport
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Superliga
13.11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Citește mai mult
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Nationala
13.11
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Citește mai mult
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Nationala
13.11
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Citește mai mult
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Nationala
13.11
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Citește mai mult
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share