„Cea mai bună perioadă” Vlad Dragomir, la revenirea în cantonamentul naționalei: „Mi-a fost puțin teamă de legătura dintre mine și colegi”

Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul echipei naționale, a vorbit despre experiența sub „tricolor”, chiar la revenirea în cantonamentul selecționatei conduse de Mircea Lucescu (80 de ani).

Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Vlad Dragomir a fost integralist în victoria cu Austria de pe teren propriu, scor 1-0, din luna octombrie.

Vlad Dragomir, despre revenirea în cantonamentul naționalei: „ Mi-a fost dor”

Mijlocașul de la Pafos a vorbit despre revenirea în cantonamentul României și a rememorat victoria cu Austria, meciul care a readus speranțele pentru locul 2 în tabăra „tricolorilor”.

„Mi-a fost dor de cantonamentul echipei naționale, de băieți, de atmosferă...

Am avut puțină presiune pentru că a fost primul meci important în care am fost titular. Mi-a fost puțin teamă de legătura dintre mine și colegi, pentru că nu am jucat foarte mult cu ei încât să știu exact ce își dorește fiecare. Cu toate acestea, cred că am reușit să ne legăm destul de bine.

Pe final încă speram la o victorie cu Austria, aveam impresia că până nu marcăm nu se termină meciul. Am rămas uimit că fix după gol s-a și terminat meciul, aveam impresia că mai avem de jucat...am rămas șocat”, a declarat Vlad Dragomir, pentru FRF TV.

Vlad Dragomir, despre performanțele de la Pafos: „E cea mai bună perioadă din cariera mea”

Mijlocașul român este unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la Pafos, formație cipriotă care a reușit în această toamnă calificarea în premieră pe tabloul principal al Ligii Campionilor.

„E o perioadă foarte bună în cariera mea, aș putea spune chiar cea mai bună, având în vedere meciurile din Champions League cu Pafos, plus echipa națională.

Ne-am propus să facem ceva măreț la Pafos. Patronii au venit cu un proiect bun, cu ambiții foarte mari. Fiind un club mic, puțini se așteptau să ajungem la acest nivel.

Când eram junior, în academia celor de la Arsenal am învățat ce înseamnă disciplina. Perioada de acolo a fost un fel de facultate în fotbal, acolo am învățat de ce ai nevoie pentru a ajunge la un nivel înalt”, a mai spus Vlad Dragomir.

FOTO. Imagini de la România - Austria 1-0

Citește și

Campionatul Mondial 17:00 Kovacs arbitrează un meci decisiv Partida importantă din preliminariile CM 2026 la care a fost delegat românul Citește mai mult Kovacs arbitrează un meci decisiv Partida importantă din preliminariile CM 2026 la care a fost delegat românul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport