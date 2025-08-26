Lista lui Dinamo Clubul a publicat numele a 16 jucători: „După o lungă perioadă de dificultăți financiare, facem pași concreți” +40 foto
Lista lui Dinamo Clubul a publicat numele a 16 jucători: „După o lungă perioadă de dificultăți financiare, facem pași concreți"

alt-text Florin Voicu
Publicat: 26.08.2025, ora 21:52
Actualizat: 26.08.2025, ora 22:13
  • Dacă Dinamo va reuși transferul lui Adrian Mazilu (19 ani), va adăuga încă un nume tânăr pe o listă deja extrem de populată

În sezoanele de după promovare, „câinii” au încercat în fiecare mercato să aducă fotbaliști de perspectivă din România, adunând câteva tinere talente despre care clubul consideră că pot deveni nume importante.

Dinamo a publicat o listă detaliată a acestora și un prim „11”, cu dubluri sau tripluri pe posturi, format doar din tineri.

Dinamo de mâine!

Orice club profesionist de fotbal care își propune o structură sportivă sănătoasă are nevoie de o fundație solidă, bazată pe jucători tineri, care, de-a lungul anilor, să acumuleze experiență și să ajungă la nivelul primei echipe, al cărei tricou să-l îmbrace cu mândrie și căreia să-i aducă aportul necesar pentru performanțe înalte, așa cum clubul nostru ne-a obișnuit.

După o lungă perioadă de dificultăți financiare, clubul nostru face pași concreți pentru a cimenta această fundație cu jucători tineri de mare perspectivă, care își propun să se dezvolte sportiv la cel mai înalt nivel, astfel încât să facă față rigorilor primei echipe!”, au scris roș-albii pe site-ul oficial.

Iată lista tinerilor de perspectivă ai lui Dinamo:

Un prim „11” al lui Dinamo format doar din jucătorii tineri aflați sub contract cu clubul. FOTO dinamo1948.ro Un prim „11” al lui Dinamo format doar din jucătorii tineri aflați sub contract cu clubul. FOTO dinamo1948.ro
Un prim „11” al lui Dinamo format doar din jucătorii tineri aflați sub contract cu clubul. FOTO dinamo1948.ro
  • Codruț Sandu (portar – 17.04.2006) – sosit în vara acestui sezon de la Rapid, Codruț este un portar de perspectivă, obișnuit al naționalelor de tineret. În prezent, este împrumutat la Corvinul Hunedoara, în Liga a II-a.
  • Alexandru Tabuncic (fundaș – 27.05.2006) – tânăr fundaș basarabean, venit la Dinamo prin parteneriatul cu Voința Crevedia. A fost păstrat în lotul echipei mari și a debutat în Superligă, în meciul cu Metaloglobus.
  • Răzvan Pașcalău (fundaș – 05.05.2004) – sosit în vara lui 2024, Răzvan s-a format la juniorii lui Lecce, unde a evoluat la nivel de Primavera. Face parte din lotul primei echipe și a debutat în Superligă sezonul trecut.
  • Yanis Neculai (fundaș – 22.08.2007) – format în cadrul Centrului de Copii și Juniori al clubului, Yanis este un fundaș de perspectivă, cu reale calități. Este împrumutat în Liga a II-a, la CS Dinamo, pentru a acumula experiență la nivel de seniori.
  • Godwin Udosen (mijlocaș – 2008) – tânăr jucător african, venit la Dinamo în vara trecută. Se află în lotul primei echipe și a participat la ambele cantonamente din această vară.
  • Darius Gavrilă (mijlocaș – 05.01.2007) – format în cadrul CCJ al clubului, a fost împrumutat în Liga a II-a, la CS Tunari, pentru a căpăta experiență. A debutat deja pentru echipa ilfoveană.
  • Peter Believe (mijlocaș – 06.01.2006) – tânăr jucător african, mijlocaș central, împrumutat în Liga a II-a la Gloria Bistrița.
  • Casian Soare (mijlocaș – 24.11.2006) – sosit în iarnă de la CSC Șelimbăr, Casian este un mijlocaș de mare perspectivă, cu multe apariții ca titular în Liga a II-a. Face parte din lotul primei echipe și a debutat în Superligă în sezonul 2024–2025.
  • Alex & David Irimia (mijlocași – 12.05.2006) – formați în cadrul CCJ al clubului, frații Irimia au contribuit la revenirea echipei în Superligă. Se află în al doilea sezon ca împrumutați la Metaloglobus, unde adună experiență la nivel înalt.
  • Luca Bărbulescu (extremă – 31.03.2007) – sosit în vara acestui sezon din Germania, de la FC Augsburg. A fost păstrat în lotul primei echipe și se pregătește pentru debutul la Dinamo.
  • Sanusi Hussaini (extremă – 06.06.2006) – tânăr jucător african, venit la Dinamo în vara lui 2024. Este împrumutat în Liga a III-a, la Vedița Colonești.
  • Ahmed Bala (extremă – 03.03.2005) – jucător nigerian sosit în vara lui 2024, împrumutat și el în Liga a III-a, la Vedița Colonești.
  • Ionică Alexandru (extremă – 02.03.2005) – format la CCJ Dinamo, a participat la pregătirea de vară cu prima echipă și este în prezent împrumutat la CS Dinamo, în Liga a II-a.
  • Raul Rotund (atacant – 17.11.2005) – jucător clujean sosit în vara lui 2024 de la CSC Șelimbăr, unde a avut evoluții remarcabile în Liga a II-a. A debutat în Superligă pentru Dinamo sezonul trecut. Este împrumutat la Unirea Slobozia, în prima divizie, unde a marcat un gol important împotriva FCSB-ului, în Ghencea.
  • Vadym Kyrychenko (atacant – 06.01.2006) – tânăr atacant ucrainean, sosit în vara aceasta de la UTA Arad. A impresionat atât la juniori, cât și la seniori. În prezent, este împrumutat la CS Dinamo, în Liga a II-a.
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, s-a pozat cu Mihnea Toader, 19 ani, înainte de meciul cu U Cluj, 1-0. Mijlocașul a fost pentru prima dată în lot Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, s-a pozat cu Mihnea Toader, 19 ani, înainte de meciul cu U Cluj, 1-0. Mijlocașul a fost pentru prima dată în lot
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, s-a pozat cu Mihnea Toader, 19 ani, înainte de meciul cu U Cluj, 1-0. Mijlocașul a fost pentru prima dată în lot

Mutare surpriză la Dinamo! Negocieri pentru transferul lui Adrian Mazilu

Dinamo ar putea realiza un transfer important, pe finalul perioadei de mercato. Conform digisport.ro, „câinii” s-ar afla în tratative avansate cu cei de la Brighton, pentru transferul lui Adrian Mazilu.

Discuțiile dintre cele două cluburi s-ar fi intensificat în ultimele zile, mutarea având șanse mari să se realizeze, deoarece Mazilu ar fi încântat de ideea unei reveniri în România.

De la plecarea în Anglia, Adrian Mazilu a trecut prin clipe dificile. După ce nu s-a impus la formația britanică, acesta a fost trimis la Vitesse, în Olanda, sub formă de împrumut, însă nici acolo n-a avut succes.

De asemenea, în ultimul an, acesta s-a confruntat cu probleme musculare, fiind operat de două ori. A reluat pregătirile cu cei de la Brighton în ultima lună, dar încă nu a ajuns capacitate maximă.

  • Ultima dată când Mazilu s-a aflat pe teren a fost pe 7 aprilie 2024, în duelul Vitesse - Nijmegen. Fotbalistul român a jucat doar 9 minute.
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg

