Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre necesitatea unui stadion propriu pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic.

Vechea arenă din „Ștefan cel Mare” va fi demolată în următoarea lună, iar întreg procesul va dura aproximativ 6 luni.

Noul stadion din „Ștefan cel Mare” ar urma să aibă o capacitate de 25.000 mii de locuri. Va costa aproximativ 100 de milioane de euro.

Andrei Nicolescu vrea un stadion nou pentru Dinamo: „Stăm cu sufletul la gură până la acel moment”

Președintele „câinilor” e convins că Dinamo va fi un club mult mai puternic atunci când va avea propriul stadion.

„Sunt bulversat, mi-e foarte greu sa înțeleg. În 2025 să putem ieși să spunem «Am semnat» și să nu mai fie valabil, pentru mine e… Nu știu ce să spun, nu pot să comentez.

Va exista stadion. Presiunea populară și mediatică e mare, astfel încât stadionul ăsta se va face. Problema e că s-au pierdut niște etape îngrozitor de lungi, pentru niște piedici puse fie din interior, fie din exterior.

Suntem într-o situație, dacă e să ne luăm după scopul modernizării, respectiv Campionatul European din 2020…

Dar de făcut se va face. Nu mai contează când, noi trebuie să ne adaptăm, am găsit soluții pentru București. Stăm cu sufletul la gură să vină acel moment. Dinamo va fi un club foarte puternic atunci când va veni stadionul, și sportiv, și administrativ.

Avem mai mult timp să creștem. Noi ne programasem ca stadionul să fie un liant în creșterea noastră. Aveam nevoie de el ca să trecem la etapa următoare”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Andrei Nicolescu, despre cât de important e să ai propriul stadion: „Echipa simte acea casă”

Andrei Nicolescu a oferit drept exemplu stadionul echipei Rapid, „Giulești”, acolo unde adversarele echipei antrenate de Costel Gâlcă se impun foarte greu.

„Voiam să legăm asta de performanța reală pentru Dinamo (n.r. - de trofee), dar va trebui s-o facem înainte. Fără un stadion care e casa ta, jucătorii percep chestia asta….

În România exemplul cel mai bun e Giuleștiul. Acolo foarte greu câștigă cineva când echipa e organizată, simt acea casă.

Noi nu avem asta. Am simțit-o uneori pe Arc. Chiar dacă terenul nu era la calitatea pe care ne-o doream, am simțit că e aproape de ceea ce ne dorim să simțim pe stadionul nostru”, a mai precizat președintele lui Dinamo.

Pleacă Dinamo din București când e indisponibilă Arena?

Andrei Nicolescu a mai vorbit și despre problemele pe care Dinamo le-a întâmpinat atunci când a jucat pe stadionul „Arcul de Triumf”.

„Pe Arc e o problemă cu sponsorul lor, ceea ce pe noi ne-a surprins. A trebuit să-l acoperim la meciul jucat acolo, am intrat într-un conflict, într-un clinci.

Îmi doresc să rezolvăm, dar nu depinde doar de noi.

Nu știu [dacă Dinamo va pleca din București când Arena Națională va fi indisponibilă]”, a concluzionat Nicolescu.

În anii recenți, Dinamo a mai jucat în afara Bucureștiului acasă la Giurgiu și la Cliceni, dar când era în Liga 2. În Liga 1 a evoluat pe teren propriu doar în Capitală

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport