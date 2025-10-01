Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale +41 foto
Andrei Nicolescu
Superliga

Pleacă Dinamo din București? Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.10.2025, ora 20:42
alt-text Actualizat: 01.10.2025, ora 21:00

Noul stadion din „Ștefan cel Mare” ar urma să aibă o capacitate de 25.000 mii de locuri. Va costa aproximativ 100 de milioane de euro.

Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Citește și
Interes mare Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria
Citește mai mult
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 

Andrei Nicolescu vrea un stadion nou pentru Dinamo: „Stăm cu sufletul la gură până la acel moment”

Președintele „câinilor” e convins că Dinamo va fi un club mult mai puternic atunci când va avea propriul stadion.

„Sunt bulversat, mi-e foarte greu sa înțeleg. În 2025 să putem ieși să spunem «Am semnat» și să nu mai fie valabil, pentru mine e… Nu știu ce să spun, nu pot să comentez.

Va exista stadion. Presiunea populară și mediatică e mare, astfel încât stadionul ăsta se va face. Problema e că s-au pierdut niște etape îngrozitor de lungi, pentru niște piedici puse fie din interior, fie din exterior.

Suntem într-o situație, dacă e să ne luăm după scopul modernizării, respectiv Campionatul European din 2020…

CS Dinamo a promovat în Liga 2/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
CS Dinamo a promovat în Liga 2/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (41 imagini)

CS Dinamo a promovat în Liga 2/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg CS Dinamo a promovat în Liga 2/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg CS Dinamo a promovat în Liga 2/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg CS Dinamo a promovat în Liga 2/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg CS Dinamo a promovat în Liga 2/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+41 Foto
labels.photo-gallery

Dar de făcut se va face. Nu mai contează când, noi trebuie să ne adaptăm, am găsit soluții pentru București. Stăm cu sufletul la gură să vină acel moment. Dinamo va fi un club foarte puternic atunci când va veni stadionul, și sportiv, și administrativ.

Avem mai mult timp să creștem. Noi ne programasem ca stadionul să fie un liant în creșterea noastră. Aveam nevoie de el ca să trecem la etapa următoare”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Andrei Nicolescu, despre cât de important e să ai propriul stadion: „Echipa simte acea casă”

Andrei Nicolescu a oferit drept exemplu stadionul echipei Rapid, „Giulești”, acolo unde adversarele echipei antrenate de Costel Gâlcă se impun foarte greu.

„Voiam să legăm asta de performanța reală pentru Dinamo (n.r. - de trofee), dar va trebui s-o facem înainte. Fără un stadion care e casa ta, jucătorii percep chestia asta….

În România exemplul cel mai bun e Giuleștiul. Acolo foarte greu câștigă cineva când echipa e organizată, simt acea casă.

Noi nu avem asta. Am simțit-o uneori pe Arc. Chiar dacă terenul nu era la calitatea pe care ne-o doream, am simțit că e aproape de ceea ce ne dorim să simțim pe stadionul nostru”, a mai precizat președintele lui Dinamo.

Dinamo, antrenament FOTO FB Dinamo (10).jpg
Dinamo, antrenament FOTO FB Dinamo (10).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Dinamo, antrenament FOTO FB Dinamo (1).jpg Dinamo, antrenament FOTO FB Dinamo (2).jpg Dinamo, antrenament FOTO FB Dinamo (3).jpg Dinamo, antrenament FOTO FB Dinamo (4).jpg Dinamo, antrenament FOTO FB Dinamo (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Pleacă Dinamo din București când e indisponibilă Arena?

Andrei Nicolescu a mai vorbit și despre problemele pe care Dinamo le-a întâmpinat atunci când a jucat pe stadionul „Arcul de Triumf”.

„Pe Arc e o problemă cu sponsorul lor, ceea ce pe noi ne-a surprins. A trebuit să-l acoperim la meciul jucat acolo, am intrat într-un conflict, într-un clinci.

Îmi doresc să rezolvăm, dar nu depinde doar de noi.
Nu știu [dacă Dinamo va pleca din București când Arena Națională va fi indisponibilă]”, a concluzionat Nicolescu.

  • În anii recenți, Dinamo a mai jucat în afara Bucureștiului acasă la Giurgiu și la Cliceni, dar când era în Liga 2. În Liga 1 a evoluat pe teren propriu doar în Capitală

Citește și

„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Europa League
20:15
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB” Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Citește mai mult
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Criticat de suporteri  VIDEO Federico Valverde,  luat la țintă după ce fanii au văzut imaginile de la încălzire la meciul cu Kairat + Reacția fotbalistului
Liga Campionilor
19:26
Criticat de suporteri VIDEO Federico Valverde, luat la țintă după ce fanii au văzut imaginile de la încălzire la meciul cu Kairat + Reacția fotbalistului
Citește mai mult
Criticat de suporteri  VIDEO Federico Valverde,  luat la țintă după ce fanii au văzut imaginile de la încălzire la meciul cu Kairat + Reacția fotbalistului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
STADION dinamo arcul de triumf andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Nationala
01.10
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Citește mai mult
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Diverse
01.10
Botezat după „Rege” Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special
Citește mai mult
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Superliga
01.10
Pleacă Dinamo din București? Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Citește mai mult
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:51
A comparat Rakow cu Rapid Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
A comparat Rakow cu Rapid  Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
22:16
„S-a zvonit că a vândut meciul” Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
„S-a zvonit că a vândut meciul”  Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
22:09
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Top stiri din sport
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Europa League
01.10
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB” Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Citește mai mult
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Nationala
01.10
Interes mare Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria
Citește mai mult
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Special
01.10
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Citește mai mult
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Superliga
01.10
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Citește mai mult
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share