Jucător de la Rapid, ca Tavi Popescu! Victor Angelescu, dezvăluire surprinzătoare: „Și noi l-am prins cu gaz ilariant”. Ce a pățit

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a comentat situația lui Octavian Popescu (23 de ani), după informațiile apărute despre consumul de gaz ilariant al fotbalistului împrumutat de FCSB la Levadiakos.

Octavian Popescu ar fi consumat gaz ilariant înaintea meciului cu UTA, pierdut de FCSB cu 1-3.

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Conform surselor GOLAZO.ro, Tavi Popescu n-a răspuns la telefon în una din zilele de dinaintea meciului cu UTA. Părinții, dar și cei din club au intrat în panică și au sunat la Poliție.

Ulterior, acesta a fost găsit în propria locuință, acolo unde Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant. Jucătorul a devenit agresiv și a fost transportat la Spitalul Obregia.

Victor Angelescu, despre Tavi Popescu: „Nu mi se pare ceva pentru care să îl punem la zid”

Angelescu a comparat situația lui Popescu cu problemele extrasportive pe care le-au avut în trecut Adrian Mutu, depistat pozitiv la cocaină, și Daniel Pancu, prins conducând sub influența alcoolului.

„Nu mi se pare grav acest lucru. Mai grav e că Tavi Popescu nu a demonstrat nimic.

Vorbim de Mutu, care a jucat în Italia, a dat o sută de goluri. Pancu a jucat în Serie A, e legendă la Beșiktaș.

Strict pe faptul că a consumat gaz ilariant, nu e bine, dar nu mi se pare ceva pentru care să îl punem la zid. Nu e atât de grav”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

Tavi Popescu mai are de demonstrat în România. Nu a ajuns să fie un fotbalist care să se transfere pe foarte mulți bani și să câștige foarte mulți bani. A luat-o cam de tânăr, dar, așa cum a zis și Pancu, cheia e la el. E un jucător talentat, are vârsta în față. Nu este o chestie bună, dar nu este nici atât de gravă. Nu îl ajută la performanța sportivă. Victor Angelescu, preşedinte Rapid

În aceeași emisiune, Angelescu a povestit că și Rapid s-a confruntat cu o situație în care un fotbalist a fost prins consumând gaz ilariant pe vremea când echipa evolua în Liga 2.

„Am avut și noi, nu pot să spun numele, un jucător la Liga 2 pe care l-am prins cu gaz ilariant. Ne-a trimis cineva niște poze.”

Întrebat dacă Rapid i-a reziliat contractul, Angelescu a răspuns: „Nu. I-am arătat pozele și s-a liniștit”.

Basarab Panduru: „Pe Daniel Maldini să îl punem la zid?”

Basarab Panduru a dat exemplul lui Daniel Maldini, implicat într-un accident rutier, și a sugerat că se îndoiește că acesta ar fi consumat alcool și droguri doar în ziua respectivă.

„Băiatul lui Maldini a făcut accident și a ieșit cu alcoolemia peste limită și la cocaină. Pe acela să îl punem la zid?

Nu mi se pare nici prea simplu. Nu spui că a consumat atunci repede, a făcut accident și l-a prins poliția. Cred că e o problemă”, a comentat Panduru.

Ulterior, Daniel Maldini a publicat pe Instagram o captură de ecran cu rezultatele testelor toxicologice, care au ieșit negative.

VIDEO. Golul marcat de Daniel Bîrligea din pasa lui Tavi Popescu, în meciul FCSB - FC Botoșani 3-2

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