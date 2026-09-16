Jucător de la Rapid, ca Tavi Popescu! Victor Angelescu, dezvăluire surprinzătoare: „Și noi l-am prins cu gaz ilariant”. Ce a pățit +83 foto
Victor Angelescu. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Jucător de la Rapid, ca Tavi Popescu! Victor Angelescu, dezvăluire surprinzătoare: „Și noi l-am prins cu gaz ilariant”. Ce a pățit

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 21:58
alt-text Actualizat: 16.09.2026, ora 21:58
  • Victor Angelescu, președintele Rapidului, a comentat situația lui Octavian Popescu (23 de ani), după informațiile apărute despre consumul de gaz ilariant al fotbalistului împrumutat de FCSB la Levadiakos.
  • Octavian Popescu ar fi consumat gaz ilariant înaintea meciului cu UTA, pierdut de FCSB cu 1-3.
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Conform surselor GOLAZO.ro, Tavi Popescu n-a răspuns la telefon în una din zilele de dinaintea meciului cu UTA. Părinții, dar și cei din club au intrat în panică și au sunat la Poliție.

Ulterior, acesta a fost găsit în propria locuință, acolo unde Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant. Jucătorul a devenit agresiv și a fost transportat la Spitalul Obregia.

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Victor Angelescu, despre Tavi Popescu: „Nu mi se pare ceva pentru care să îl punem la zid”

Angelescu a comparat situația lui Popescu cu problemele extrasportive pe care le-au avut în trecut Adrian Mutu, depistat pozitiv la cocaină, și Daniel Pancu, prins conducând sub influența alcoolului.

„Nu mi se pare grav acest lucru. Mai grav e că Tavi Popescu nu a demonstrat nimic.

Vorbim de Mutu, care a jucat în Italia, a dat o sută de goluri. Pancu a jucat în Serie A, e legendă la Beșiktaș.

Strict pe faptul că a consumat gaz ilariant, nu e bine, dar nu mi se pare ceva pentru care să îl punem la zid. Nu e atât de grav”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

Tavi Popescu mai are de demonstrat în România. Nu a ajuns să fie un fotbalist care să se transfere pe foarte mulți bani și să câștige foarte mulți bani. A luat-o cam de tânăr, dar, așa cum a zis și Pancu, cheia e la el. E un jucător talentat, are vârsta în față. Nu este o chestie bună, dar nu este nici atât de gravă. Nu îl ajută la performanța sportivă. Victor Angelescu, preşedinte Rapid

În aceeași emisiune, Angelescu a povestit că și Rapid s-a confruntat cu o situație în care un fotbalist a fost prins consumând gaz ilariant pe vremea când echipa evolua în Liga 2.

„Am avut și noi, nu pot să spun numele, un jucător la Liga 2 pe care l-am prins cu gaz ilariant. Ne-a trimis cineva niște poze.”

Întrebat dacă Rapid i-a reziliat contractul, Angelescu a răspuns: „Nu. I-am arătat pozele și s-a liniștit”.

FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg

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Basarab Panduru: „Pe Daniel Maldini să îl punem la zid?”

Basarab Panduru a dat exemplul lui Daniel Maldini, implicat într-un accident rutier, și a sugerat că se îndoiește că acesta ar fi consumat alcool și droguri doar în ziua respectivă.

„Băiatul lui Maldini a făcut accident și a ieșit cu alcoolemia peste limită și la cocaină. Pe acela să îl punem la zid?

Nu mi se pare nici prea simplu. Nu spui că a consumat atunci repede, a făcut accident și l-a prins poliția. Cred că e o problemă”, a comentat Panduru.

Ulterior, Daniel Maldini a publicat pe Instagram o captură de ecran cu rezultatele testelor toxicologice, care au ieșit negative.

VIDEO. Golul marcat de Daniel Bîrligea din pasa lui Tavi Popescu, în meciul FCSB - FC Botoșani 3-2

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