Scandal cu suporterii Rapidului Angelescu a răbufnit în direct: „Să mă înjure! Să înjure jucătorii! Dar asta nu accept" + Ce spune despre viitorul lui Gâlcă
Victor Angelescu
Superliga

Publicat: 05.05.2026, ora 19:59
Actualizat: 05.05.2026, ora 20:02
  • Acționarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, a vorbit despre acuzațiile de blat pentru pariuri făcute de fani, atât la derby-ul pierdut cu Dinamo, cât și la înfrângerea cu CFR Cluj, de luni seară.

Fanii giuleșteni și-au exprimat nemulțumirea față de conducere și față de parcursul echipei din play-off, iar unul dintre bannerele de pe Arenă l-a vizat direct pe Victor Angelescu. Mesajul afișat în tribune a fost: „Victoraș, pariorul din oraș”. Aseară, cu CFR, suporterii au strigat „Ole, ole, v-au ieșit biletele”.

Angelescu: „Nu putem să luăm tot ce spun fanii și să vorbim în emisiuni!”

„Ce mă deranjează cel mai mult e că eu am venit pentru suporteri și pentru ce înseamnă Giuleștiul. Și apar aceste acuzații care ei știu sigur, n-am niciun dubiu, că sunt nefondate.

Nu am nicio problemă să fie supărați, să mă înjure pe mine, ca președinte. Nu jucăm bine, ești frustrat, nu e ok ce facem pentru suporterii noștri. Dar chestiile astea nici nu vreau să le comentez. E ceva spus ca să supere.

Nu putem să luăm tot ce spun fanii și să vorbim în emisiuni!

Șucu a investit zeci de milioane ca să ne batem pentru trofee... Nu ne iese în ultimii ani, s-au făcut greșeli, dar lucrurile astea sunt clare. Eu sunt de 8 ani la Rapid și tu vii să-mi spui că am vrut să pierdem cu Dinamo la pariuri? Hai să fim serioși, nu există, nu accept.

E ceva făcut pentru a ataca conducerea. Înjurați! Eu înțeleg, vin din ligile inferioare, pentru ei și atmosfera lor am intrat. Suntem la fotbal, accept. Să mă înjure! Să înjure jucătorii, să facă ironii, că sunt foarte buni la chestia asta. Eu nu o să mă dezic niciodată de ei. Dar nu putem să venim cu chestii de genul ăsta!

Șucu a investit 40 de milioane de euro, e pe minus. Băi oameni buni, uitați-vă pe situațiile financiare! Eu am investit 4 milioane, cât am putut, am venit din ligile inferioare. Ce tot vorbim aici, e o aberație!”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

Rămâne Gâlcă la Rapid? „O să avem o discuție la finalul sezonului”

Angelescu a vorbit și despre viitorul lui Costel Gâlcă, al cărui contract cu Rapid s-ar prelungi automat dacă ar duce echipa în cupele europene. Omul de afaceri nu consideră însă jocul giuleștenilor din play-off dă speranțe pentru îndeplinirea obiectivului:

„Cu jocul din a doua repriză cu CFR, poate, dar cu jocul ăsta [în general] nu avem cum (n.r. să se califice în cupele europene). Ne trebuie minimum 2 victorii. Asta înseamnă să jucăm altceva. Acum jucăm slab, e normal ca fanii să fie supărați. Dacă jucăm așa, nu câștigăm.

Dacă Gâlcă merge în cupele europene, și-a îndeplinit obiectivul, chiar și jucând extrem de slab. O să avem o discuție la finalul sezonului. Are o clauză. Poate nu vrea el să rămână sau nu vrem noi, nu ne place jocul. Rapid și-a respectat contractele față de antrenori. Vom discuta la finalul sezonului.

Echipa poate să joace senzațional și să vină Costel să spună «Bă, nu mai vreau”». Nu știu ce gândește, n-am discutat. Noi suntem nemulțumiți de joc, de toți, și de mine. Toată lumea are o parte de vină pentru aceste 6 etape. Jucători, staff, conducere, toți. E imposibil să spunem că sunt mulțumit”.

