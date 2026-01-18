„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a reacționat după ce impresarul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) a declarat că jucătorul voia inițial să meargă la FCSB, dar a fost deturnat de Rapid.
  • Finanțatorul l-a sfătuit pe „tricolor” unde să își continue cariera.

Olimpiu Moruțan se pregătește să se despartă de Aris Salonic, iar FCSB și Rapid au intrat în cursă pentru semnătura fotbalistului.

Gigi Becali a reacționat după ce transferul lui Moruțan a fost deturnat de Rapid: „Ia-ți banii, prostule!”

Gigi Becali a dezvăluit că a discutat cu impresarul jucătorului, Florin Vulturar, despre transferul lui Moruțan la FCSB, însă mutarea a fost deturnată de Rapid prin intermediul lui Giovanni Becali.

„Am văzut la televizor. Nu sunt certat, dar cum să vorbesc eu cu Giovanni, dacă nu am știut? Vulturar mi-a spus acum patru zile, apoi am văzut la televizor că a semnat cu Rapid. Ce să fac, să ghicesc?”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul campioanei a dat de înțeles că se aștepta ca Giovanni Becali să îl informeze cu privire la dorința giuleștenilor de a-l transfera pe Olimpiu Moruțan.

„Cu alte cuvinte, trebuia să mă sune el. Normal era să mă sune el, dar dacă el are mai mult avantaj la Rapid, care e problema mea?”.

Gigi Becali susține că nu va încerca să blocheze transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid.

„Să-i dau eu telefon lui, Giovanni, și să-i spun «adu-l, mă, la mine?» Nu, nu fac asta. Eu nu sunt ca Șucu, eu nu fac așa ceva, cum a făcut cu Bîrligea.

«Nu, domnule, că îmi trebuie mie Bîrligea.» Eu semnasem cu Bîrligea și el încerca să-l deturneze. Adică, cu alte cuvinte, eu nu fac așa ceva”, a continuat Gigi Becali.

În vara anului 2024, când Daniel Bîrligea se afla în discuții avansate cu FCSB, Rapid a încercat să blocheze transferul.

Directorul sportiv și președintele giuleștenilor s-au deplasat la Cluj pentru a discuta cu jucătorul aflat atunci sub contract cu CFR.

Spre dezamăgirea „alb-vișiniilor”, jucătorul se afla în orașul său natal, Brăila, și negocierile nu au avut loc.

Ne-a lipsit o noapte, da. Au existat discuții cu jucătorul, a fost o perioadă mai complicată atunci. Marian Mihail, director executiv Rapid

Gigi Becali, sfat pentru Olimpiu Moruțan: „Ia-le banii”

Gigi Becali a dat de înțeles că mutarea la Rapid ar putea fi o greșeală din punct de vedere financiar pentru internaționalul român.

Conducătorul l-a sfătuit pe mijlocaș să ducă la bun sfârșit colaborarea cu Aris Salonic pentru a încasa toți banii stipulați în contract.

„I-aș spune lui Moruțan: «Băi, Moruțane, ia-ți, mă, banii, prostule. Ai contract ferm: două milioane să iei. Ia-ți mă banii, mă, stai acolo, distrează-te în Grecia, mă”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Transferat de Aris de la Pisa în vara anului trecut, Olimpiu Moruțan nu a avut randamentul așteptat în Grecia. Fotbalistul român a jucat 16 meciuri, fără să reușească să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă.

De-a lungul carierei sale, Moruțan a mai jucat în România pentru U Cluj, FC Botoșani și FCSB, iar în afara țării a evoluat la Galatasaray, Pisa și Ankaragucu.

2.000.000 de euro
este cota de piață a lui Olimpiu Moruțan, potrivit transfermarkt.com

