Avertisment pentru Olaru Victor Pițurcă, sfat important pentru fostul jucător de la FCSB, transferat în Belgia: „Nu mai merge ca aici”

Victor Pițurcă (70 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre transferul lui Darius Olaru (28 de ani) la Union Saint Gilloise și i-a transmis un avertisment fostului căpitan de la FCSB.

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Vicecampioana Belgiei a plătit trei milioane de euro în schimbul fotbalistului venit în ianuarie 2020 la FCSB, de la Gaz Metan.

Victor Pițurcă, avertisment pentru Darius Olaru: „Este foarte important să-și schimbe acele gesturi”

Victor Pițurcă consideră că transferul la Union Saint Gilloise este un pas important în cariera lui Olaru, dar a precizat că mijlocașul ar trebui să renunțe la obiceiul de a simula.

„Olaru e norocos că a ajuns la vicecampioana Belgiei, nu este ușor să pătrunzi acolo. Important este ce va face acolo. Eu zic că e un pas uriaș înainte pentru Olaru. Depinde foarte mult de el să se impună, pentru că fotbalul din Belgia este destul de dur.

Este alt ritm față de campionatul nostru. Să nu văd că, după un an de zile, se vorbește că revine iar la FCSB, cum s-a întâmplat cu alți jucători.

Este foarte important să-și schimbe acele gesturi, pentru că nu mai merge cum se întâmpla aici (n.r. în Liga 1), la fiecare atingere, mima și cădea.

Eu sper să reușească, deoarece este un jucător cu calități bune. Sper să reprezinte bine fotbalul românesc în campionatul belgian, pentru că și alți jucători să facă pasul acolo”, a declarat Victor Pițurcă, conform prosport.ro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Darius Olaru, conform Transfermarkt

Darius Olaru a semnat un contract valabil până în 2030 cu gruparea belgiană.

Victor Pițurcă: „Sunt convins că poate face pasul într-un campionat mai puternic”

Fostul selecționer al României a mai precizat că mijlocașul poate fi transferat de o echipă dintr-un campionat mult mai puternic, dacă va reuși să se impună în Belgia.

„Echipele noastre nu se compară cu cele din Belgia. Vedeți că echipele lor sunt constant în Liga Campionilor. De la Saint-Gilloise, Olaru poate să facă pasul către o echipă mare, numai de el depinde acest lucru.

Dacă va reuși să joace titular și să marcheze goluri, sunt convins că poate face pasul într-un campionat mai puternic. Încă o dată, depinde de el.

El nu e un jucător atletic, nu are o forță deosebită, nu are o viteză deosebită, asta e o mare problemă”, a mai spus Victor Pițurcă.

În schimb, are o capacitate de efort foarte mare și are execuții din afara careului, acesta cred că a și fost motivul pentru care a fost cooptat în lotul lui Saint-Gilloise. Victor Pițurcă, despre Darius Olaru

Pițurcă consideră că suma de trei miioane de euro încasată de FCSB pentru Olaru este una corectă, ținând cont și de vârsta jucătorului.

„Eu cred că ăsta e maximum maximorum ce se putea lua pe Darius Olaru. Avea deja o vârstă, începuse și el să scadă ca nivel la FCSB. Este o mutare bună atât pentru el, cât și pentru club”.

Darius Olaru nu va sta mult departe de FCSB. Internaționalul român va fi adversarul fostei sale echipe într-un meci de pregătire disputat în această vară de formația pregătită de Marius Baciu.

Partida se va disputa pe 5 iulie, în cantonamentul de la Venray, din Olanda, unde FCSB va merge de această dată. Lotul roș-albaștrilor se va reuni pe 22 iunie, urmând ca de pe 26 iunie și până pe 9 iulie să stea în cantonament.

Peste 250 de meciuri la FCSB

Transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, Olaru a devenit treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, dar și un adevărat lider în vestiarul roș-albaștrilor.

În total, fotbalistul a adunat 257 de apariții pentru FCSB, a marcat 63 de goluri și a contribuit cu 45 de pase de gol. Olaru pleacă și cu 5 trofee câștigate alături de FCSB: două titluri, o Cupă și două Supercupe ale României.

VIDEO Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - FC Botoșani 2-1 , din februarie 2026

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