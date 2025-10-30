Obiectivul lui Pancu la CFR Cluj  Iuliu Mureșan, detalii despre noul antrenor: „Are contract până în vară” + Va face curățenie în lot: „Nu au valoare”
Iuliu Mureșan. Foto: Captură YouTube/CFR Cluj
Obiectivul lui Pancu la CFR Cluj Iuliu Mureșan, detalii despre noul antrenor: „Are contract până în vară" + Va face curățenie în lot: „Nu au valoare"

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 16:25
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 16:26
  • Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a vorbit despre numirea în funcția de antrenor al lui Daniel Pancu (48 de ani).
  • Oficialul formației din Gruia a vorbit despre detaliile contractului fostului selecționer și a stabilit primul obiectiv.

După demiterea lui Andrea Mandorlini de la CFR, inclusiv conducerea clubului a vorbit despre revenirea lui Dan Petrescu pe banca clujenilor.

Cu toate acestea, din cauza problemelor de sănătate ale fostului jucător de la Chelsea, conducerea CFR-ului s-a reorientat rapid și l-a adus pe Daniel Pancu.

Iuliu Mureșan: „Contractul l-am făcut până în vară”

Președintele celor de la CFR a vorbit despre detaliile contractului lui Daniel Pancu la formația din Gruia.

De precizat e că noul antrenor al clujenilor nu va figura drept antrenor principal pentru că încă nu deține licența PRO. Pancu o poate primi pe 8 decembrie, după un deceniu în care a urmat cursurile Școlii de Antrenori.

„Am avut o listă la început cu antrenori disponibili, am văzut cine era sub contract, și după lista s-a îngustat. Am ajuns la Pancu, pe care îl voiam de la început, singurul pe care l-am sunat de altfel de la început. L-am remarcat ca jucător, ca antrenor, îmi place că este hotărât și că are o imagine asupra fotbalului și asupra echipei.

Contractul l-am făcut până în vară, cu clauză de prelungire încă doi ani. Eu cred că vom continua cu el încă doi ani după acest an, așa mi-aș dori. Bineînțeles, după o să poată fi și creșteri.

I-am făcut contract ca antrenor secund acum, în 8-9 decembrie o să ia licența și după îl punem antrenor principal. Mâine va sta cu mine în lojă, contractul este din 1 noiembrie”, a declarat Iuliu Mureșan la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

Iuliu Mureșan a stabilit și un prim obiectiv după venirea lui Pancu: „În prima etapă aș vrea o cupă europeană (n.r. - o calificare), nu mi-ar plăcea din play-out, de pe acel prim loc, dar orice variantă e bună”.

14.000 de euro
va încasa pe lună Daniel Pancu la CFR Cluj

Iuliu Mureșan: „Sunt prea mulți jucători”

Iuliu Mureșan a mai precizat faptul că Daniel Pancu trebuie să facă o revizuire a lotului.

„Sunt prea mulți jucători, cei în plus nici nu au valoare, încurcă, sunt negativiști, atrag atenția, îi distrează pe ceilalți la antrenamente, trebuie să corectăm situația.

La antrenament trebuie să fie 22 de jucători de câmp și 3 portari. O să vină Pancu și o să analizeze, eu nu mă bag, ca idee, în principiu eu sunt de acord, el îi evaluează.

Vedem cine nu intră în cei 25-26, le vom crea condiții de antrenament și o să vedem. Primul lucru este să înflorească echipa, lucru la care vreau să contribui, să se schimbe mentalitatea, să îi vedem vii, veseli, concentrați la antrenamente și la joc”, a mai spus președintele clujenilor, conform sursei citate.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Daniel Pancu a mai antrenat Rapid, Poli Iași și naționalele U20 și U21 ale României.

58
de meciuri are Daniel Pancu ca antrenor în cariera sa

