„Ar fi cea mai mare greșeală” VIDEO. Avertismentul lui Filipe Coelho înainte de Craiova - Vitebsk: „Dacă cineva gândește așa, atunci vom pierde”

Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat meciul cu ML Vitebsk, din manșa secundă a turului 1 preliminar al Ligii Campionilor.

U Craiova - Vitebsk se joacă miercuri, pe stadionul „Ion Oblemenco”, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:30.

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În meciul din tur, campioana României s-a impus categoric cu scorul de 4-1 și aproape și-a asigurat prezența în turul următor.

Oltenii vin și după succesul din Supercupa României, acolo unde au învins-o pe U Cluj, scor 1-1 (5-3 d.pen).

Craiova - Vitebsk. Filipe Coelho: „Dacă cineva gândește așa, atunci vom pierde acest meci”

Deși Craiova a câștigat categoric manșa tur cu Vitebsk, Filipe Coelho rămâne cu picioarele pe pământ și nu se gândește la turul următor din UCL.

„Este un meci foarte important pentru noi. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a merge mai departe în această competiție.

Întâlnim o echipă care nu a jucat săptămâna trecută, așa că este mai odihnită. De aceea, trebuie să evoluăm la cel mai înalt nivel dacă vrem să ne calificăm. Este un meci extrem de important pentru noi.

În fotbal, până când arbitrul fluieră finalul meciului, întotdeauna există incertitudini. Cea mai mare greșeală pe care am putea-o face ar fi să credem că totul este deja rezolvat. Dacă cineva gândește așa, atunci vom pierde acest meci”, a declarat antrenorul Craiovei la conferința premergătoare meciului.

Coelho nu se teme de posibilitatea ca jucătorii săi să trateze returul cu Vitebsk cu superficialitate, datorită avantajului din tur.

„Nu, pentru că am încredere în jucătorii mei. Știu cum se antrenează zi de zi și știu cât de motivați sunt să meargă mai departe în această competiție.

De asemenea, știu că sunt conștienți de valoarea adversarului și că îl respectă”, a mai completat tehnicianul.

Suntem o echipă care rămâne cu picioarele pe pământ în permanență. Mai avem încă multe lucruri de îmbunătățit, dar facem și multe lucruri bune. Așa suntem noi și asta știm să facem. Filipe Coelho, antrenorul Craiovei

Pentru Craiova urmează al treilea meci în 6 zile, după duelul din tur cu Vitebsk și meciul cu U Cluj din Supercupa României.

„Este un aspect important și tocmai de aceea trebuie să avem grijă de toți jucătorii. Sunt lucruri pe care nu le putem controla.

Singurele lucruri pe care le putem controla sunt antrenamentele, modul în care abordăm meciurile și încercarea de a oferi cea mai bună prestație posibilă în fiecare partidă. Nimic mai mult”, a mai declarat Filipe Coelho.

Ne concentrăm doar pe următorul meci și îl privim ca pe o nouă provocare. Nu putem promite că vom câștiga toate partidele, însă putem promite că vom da totul pentru a încerca să le câștigăm. Acesta este principiul nostru. Nu trăim din trecut, ci facem tot posibilul în prezent și privim viitorul ca pe ziua de mâine. Filipe Coelho, antrenor Craiova

Assad Al-Hamlawi : „Calificarea nu este decisă”

Assad Al-Hamlawi, atacantul oltenilor care a reușit o „dublă” în meciul tur, a prefațat la rândul său duelul cu Vitebsk din Bănie.

„Sunt foarte entuziasmat să joc un nou meci în Liga Campionilor. Așa cum a spus și antrenorul nostru, adversarii sunt mai odihniți, iar noi venim după un alt meci disputat (n.r. cu U Cluj). De aceea, trebuie să evoluăm la cel mai înalt nivel.

Categoric nu suntem deja calificați. Calificarea nu este decisă. Mai avem încă un meci de jucat înainte să ne putem gândi la următoarea confruntare”, a declarat atacantul.

În turul următor al Ligii Campionilor, Craiova va putea da peste învingătoarea partidei dintre Levski Sofia și Borac Banja Luka. În tur, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

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