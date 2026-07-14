De ce a lipsit Burleanu de la Supercupă Președintele FRF, chemat de FIFA la Mondial! Condiții de lux pentru Burleanu: ce va face în SUA

Răzvan Burleanu (42 de ani) nu a fost prezent la Supercupa României, câștigată de Universitatea Craiova în fața celor de la U Cluj, scor 1-1, 5-3 la penalty-uri, pe „Ion Oblemenco”.

GOLAZO.ro a aflat de ce președintele FRF a lipsit de la primul meci important al sezonului în România.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În absența lui Burleanu, trofeul Supercupei a fost înmânat de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

De ce a lipsit Răzvan Burleanu de la Supercupă

Președintele Federației nu se află în țară, ci în Statele Unite, alături de FIFA, la Campionatul Mondial 2026.

Răzvan Burleanu este membru în Consiliul FIFA și va participa la ședințele forului mondial din această săptămână.

Mai mult, Burleanu va fi prezent la semifinalele și finalele Campionatului Mondial.

După prima semifinală, Franța - Spania, programată la Dallas (marți, ora 22:00 în România), președintele FRF va merge cu un avion privat, alături de ceilalți invitați ai lui Infantino, spre Atlanta, unde se joacă a doua semifinală, Anglia - Argentina (miercuri, ora 22:00).

Apoi, traseul oficialilor FIFA continuă spre Miami, pentru finala mică (duminică, ora 00:00), și spre New York, unde este programată finala Campionatului Mondial (duminică, ora 22:00).

Deplasările interne ale oficialilor ar urma să fie făcute cu charterul FIFA, în regim de protocol, în condiții de lux.

20.000 de euro pe lună primește Răzvan Burleanu de la FIFA, sumă care reprezintă aproximativ două treimi din veniturile sale lunare. Diferența o primește de la FRF și de la UEFA, unde este membru în Comitetul Executiv

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport