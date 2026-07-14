Duelul kilometrilor Care dintre semifinaliste este cea mai dezavantajată la Mondial

Oboseala va fi unul dintre factorii determinanți în aceste ultime două partide pe care Anglia, Argentina, Spania și Franța le vor disputa pe tărâm american.

Franța și Spania se întâlnesc în această seară, de la ora 22.00, în prima semifinală a Campionatului Mondial 2026.

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Unul dintre factorii determinanți ai acestor două semifinale, dincolo de talent, tactică, inspirație, noroc, va fi și oboseala acumulată în cel mai lung turneu final al unui Campionat Mondial.

Desfășurată în Mexic, Canada și SUA, competiția, pe lângă partida în plus datorată creșterii numărului de participante, de la 32 la 48, a propus distanțe considerabil mai mari pentru echipele calificate.

Cum arată un clasament neoficial al celor patru semifinaliste, Franța, Spania, Anglia și Argentina, aflați mai jos.

Spania, trei fusuri orare schimbate

Să începem cu echipele care se vor înfrunta în această seară.

Spania a avut baza în Chattanooga, Tennessee, de unde a zburat către Georgia, Guadalajara (Mexic), California, Texas, din nou California, iar în seara aceasta va fi prezentă în Texas, la Arlington, pentru meciul cu Franța.

La aceste călătorii se adaugă, desigur, și kilometri parcurși pentru ca ibericii să se întoarcă la baza de antrenament, în Tennessee, precum și orele petrecute înainte de îmbarcări, pentru minuțioasele percheziții ale agenților vamali.

În total, trupa antrenată de Luis de la Fuente a străbătut 19.300 de kilometri, fiind cea de două echipă, dintre semifinaliste, în această ierarhie neoficială. Pe teren, „La Roja” a stat 540 de minute în cele 6 partide disputate până acum, neavând nevoie de prelungiri în niciunul dintre meciurile eliminatorii. Și trupa lui Deschamps și-a câștigat toate partidele în cele 90 de minute, așa că a petrecut pe gazon un minim de 540 de minute.

Un alt factor foarte important în călătoriile Spaniei e și faptul că ibericii au trebuit să traverseze trei fusuri orare, atât la dus, cât și la întors, iar asta perturbă semnificativ ritmurile circadiene și tiparele de somn.

Franța, răsfățată de soartă

„Cocoșul galic” și-a stabilit cartierul general la Waltham, în Massachusetts. De aici, ei au zburat către New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts, din nou New Jersey, Pennsylvania și Massachusetts, iar astăzi sunt în Arlington, Texas, pentru semifinală.

Doar 5.980 de kilometri au parcurs francezii pentru a ajunge la meciurile pe care le-au avut de disputat. Aproape doar o treime din distanța străbătută de adversarii lor din această seară, Spania.

Mai mult, Franța, pe de altă parte, a rămas în întregime în fusul orar estic până la deplasarea la Dallas Stadium (Arlington, Texas) pentru meciul de diseară. În plus, „Les Bleus” intră cu 24 de ore de odihnă în plus în partida din această seară, pentru că au jucat pe 9 iulie meciul cu Maroc, în timp ce Spania a câștigat în fața Belgiei pe 10 iulie.

Anglia, sufocată în Mexic

Cu baza în Kansas City, SUA, insularii au trebuit să ajungă în Texas, Massachusetts, New Jersey, Georgia, Mexico City, Florida și, mâine, din nou Georgia pentru partida cu Argentina. Asta reprezintă, cumulat, nu mai puțin decât 22.500 kilometri, cei mai mulți parcurși de o semifinalistă la acest Mondial.

Și, să nu uităm că englezii au avut nevoie de 120 de minute pentru a trece de Norvegia, ceea ce a lăsat rezervorul și mai gol pentru partida de mâine, cu Argentina. În plus, Anglia a jucat partida din „16-zecimi”, cu Mexic, la o altitudine de peste 2.200 de metri peste nivelul mării, ceea ce a făcut ca efortul să fie considerabil.

Poate în mod ciudat, Anglia nu a disputat niciun meci în Kansas City pe durata turneului. Echipa lui Thomas Tuchel a trebuit să traverseze granițe internaționale și mai multe fusuri orare pentru a juca la acest Mondial, selecționerul insularilor plângându-se de acest aspect în conferințele de presă.

Argentina, cea mai în vârstă

Trupa lui Scaloni e singura echipă din careul de ași care a avut două baze de antrenament; în Kansas City și Miami. De aici, Messi și compania au ajuns la Missouri, Texas, Florida, Georgia, din nou Missouri și mâine, pentru meciul cu Anglia, din nou în Georgia.

„Pumele” stau mai bine decât Anglia și Spania la număr de kilometri parcurși, cu 12.900. Numai că, spre deosebire de toate celelalte semifinaliste, sud-americanii au stat cel mai mare număr de minute pe teren. Cu două partide din fazele eliminatorii terminate în prelungiri, (cele cu Egipt și Elveția), argentinienii au 600 de minute de joc.

Iar Argentina are cea mai înaintată medie de vârstă dintre semifinaliste, cifre calculate pe baza unui „unsprezece” tipic, cu 29,8 ani. Urmează Franța, 28,3 ani, Anglia, 27 ani și Spania, cu 26,8.

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