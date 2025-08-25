Victor Pițurcă (69 de ani), fostul antrenor al Universității Craiova, îl apără pe Mirel Rădoi (44 de ani), după reacția violentă de la meciul cu Petrolul Ploiești, scor 2-0 pentru olteni.

Tehnicianul Universității Craiova nu și-a mai putut controla nervii după ce o parte din suporteri erau nemulțumiți că oltenii pasau înapoi și îi reproșau că echipa nu forțează victoria.

Ulterior, Rădoi a avut o reacție nervoasă, lovind cu pumnul în banca de rezerve.

Victor Pițurcă îi ia apărarea lui Mirel Rădoi: „Am pățit și eu asta, îți taie cheful de viață”

Fostul selecționer este de părere că nu Mirel Rădoi a greșit, ci suporterii care criticau jocul echipei. Acesta este de părere că finanțatorul echipei, Mihai Rotaru, ar trebui să intervină personal pentru a rezolva această problemă.

„În spatele băncii de rezerve a Craiovei sunt vreo două persoane care se comportă la fel cu toată lumea. Pățeam și eu lucrul acesta, sa mă jignească mereu, să fie tot timpul nemulțumiți.

Mihai Rotaru ar trebui să intervină, să îi identifice pe camere și să le interzică accesul pe stadion, sau atunci când înjură, să vină poliția și să îi evacueze. Acești oameni ar trebui să fie interziși pe stadioane.

Noi, românii, ne-am obișnuit să doar să înjurăm și să cerem imediat demisii. Echipa a obținut rezultate foarte bune până acum. Dacă și în aceste condiții ei îi jignesc pe antrenor și jucătorii, ce se va întâmpla când vor pierde un meci?”, a declarat Victor Pițurcă, la Digi Sport.

Uneori e de ajuns și un singur suporter care te jignește și înjură. Îți taie cheful de viață. Ca antrenor trebuie să fi atent la fiecare fază, iar dacă tot auzi că cineva te jignește e neplăcut. Am pățit și eu asta. Victor Pițurcă, fost antrenor al Universității Craiova.

