Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Mirel Rădoi FOTO: Captură Prima Sport
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă

Ștefan Ogrezeanu , Viorel Tudorache
Publicat: 24.08.2025, ora 20:08
Actualizat: 24.08.2025, ora 23:58
  • Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a avut o reacție violentă, după golul marcat de Alexandru Crețu (33 de ani) în meciul cu Petrolul Ploiești, scor 2-0.

Tehnicianul formației oltene a fost sancționat cu cartonaș galben.

U Craiova - Petrolul 2-0. Mirel Rădoi, reacție violentă!

În minutul 76 al partidei de pe „Ion Oblemenco”, atunci când Alexandru Crețu a deschis scorul, antrenorul Mirel Rădoi a avut o reacție violentă pe bancă.

În timp ce jucătorii săi se bucurau de reușită, Rădoi a avut un conflict verbal aprins cu suporterii. O parte din fanii aflați la Tribuna I erau nemulțumiți înainte de gol că oltenii pasau înapoi și îi reproșau tehnicianului că echipa nu forțează victoria.

Imediat după golul de 1-0, Rădoi s-a întors și a strigat către fanii care vociferau, fiind ținut cu greu de colegii din staff.

După un schimbul de replici în care antrenorul îi făcea semn suporterului să coboare din tribună și să îi ia locul, tehnicianul a dat de pământ cu ecusonul de antrenor.

Apoi, într-un exces de furie, acesta s-a îndreptat către banca de rezerve pe care a lovit-o violent cu pumnul.

Ca urmare a acestor gesturi, tehnicianul a fost sancționat cu cartonaș galben de către „centralul” Florin Andrei.

Reacție nervoasă Rădoi
Reacție nervoasă Rădoi

Reacție nervoasă Rădoi
După meci, în timpul interviului de la Prima Sport, camerele au surprins și rana cu care s-a ales la mână Rădoi după ce a lovit banca de rezerve cu pumnul.

Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă

Acesta nu e însă primul episod violent al lui Rădoi pe banca oltenilor. S-a întâmpălat și în urmă cu două săptămâni, la victoria cu Hermannstadt, 1-0, când, după finalul meciului, a lovit cu pumnul coperina de la banca de rezerve.

Alex Crețu, primul gol de la revenirea în Bănie

După 76 de minute în care tabela a rămas neschimbată, Alexandru Crețu a reușit să își ducă echipa în avantaj.

Mijlocașul a înscris în urma unui atac pozițional, după ce a primit o centrare perfectă din partea stângă de la Florin Ștefan, jucător adus în această vară la Craiova.

Crețu a șutat plasat din centrul careului, portarul Bălbărău rămânând fără reacție.

U Craiova - Petrolul
U Craiova - Petrolul

U Craiova - Petrolul
