Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a avut o reacție violentă, după golul marcat de Alexandru Crețu (33 de ani) în meciul cu Petrolul Ploiești, scor 2-0.

Tehnicianul formației oltene a fost sancționat cu cartonaș galben.

U Craiova - Petrolul 2-0 . Mirel Rădoi, reacție violentă!

În minutul 76 al partidei de pe „Ion Oblemenco”, atunci când Alexandru Crețu a deschis scorul, antrenorul Mirel Rădoi a avut o reacție violentă pe bancă.

În timp ce jucătorii săi se bucurau de reușită, Rădoi a avut un conflict verbal aprins cu suporterii. O parte din fanii aflați la Tribuna I erau nemulțumiți înainte de gol că oltenii pasau înapoi și îi reproșau tehnicianului că echipa nu forțează victoria.

Imediat după golul de 1-0, Rădoi s-a întors și a strigat către fanii care vociferau, fiind ținut cu greu de colegii din staff.

După un schimbul de replici în care antrenorul îi făcea semn suporterului să coboare din tribună și să îi ia locul, tehnicianul a dat de pământ cu ecusonul de antrenor.

Apoi, într-un exces de furie, acesta s-a îndreptat către banca de rezerve pe care a lovit-o violent cu pumnul.

Ca urmare a acestor gesturi, tehnicianul a fost sancționat cu cartonaș galben de către „centralul” Florin Andrei.

După meci, în timpul interviului de la Prima Sport, camerele au surprins și rana cu care s-a ales la mână Rădoi după ce a lovit banca de rezerve cu pumnul.

Acesta nu e însă primul episod violent al lui Rădoi pe banca oltenilor. S-a întâmpălat și în urmă cu două săptămâni, la victoria cu Hermannstadt, 1-0, când, după finalul meciului, a lovit cu pumnul coperina de la banca de rezerve.

Alex Crețu, primul gol de la revenirea în Bănie

După 76 de minute în care tabela a rămas neschimbată, Alexandru Crețu a reușit să își ducă echipa în avantaj.

Mijlocașul a înscris în urma unui atac pozițional, după ce a primit o centrare perfectă din partea stângă de la Florin Ștefan, jucător adus în această vară la Craiova.

Crețu a șutat plasat din centrul careului, portarul Bălbărău rămânând fără reacție.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport