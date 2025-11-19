Piți după Lucescu?! Victor Pițurcă, tentat de al patrulea mandat la naționala României: „Sigur că mă gândesc, mă bate acest gând”

Victor Pițurcă (69 de ani) a vorbit despre posibilitatea de a reveni în antrenorat după o pauză de 5 ani.

Tehnicianul ia în calcul și revenirea pe banca României pentru un al patrulea mandat.

Prezent la premiera de la București a filmului despre cariera lui Ladislau Boloni, fostul său coleg de la Steaua și echipa națională, Pițurcă a vorbit despre viitorul său în fotbal.

Victor Pițurcă, tentat de al patrulea mandat la naționala României: „Sigur că mă gândesc, mă bate acest gând”

Întrebat despre o posibilă revenire în antrenorat, Piți a explicat că sunt șanse mici să accepte o propunere internă.

„Am spus că în țară nu voi mai antrena. Nu știu, poate doar Steaua. Nu zic nu 100%, pentru că s-ar putea întâmpla să fiu convins într-un fel. Poate cine știe, o echipă bună, de locurile 1-3, poate aș fi convins”, a spus Victor Pițurcă.

În momentul în care a fost întrebat despre naționala României, Piți n-a respins ideea întoarcerii pentru un al patrulea mandat: „La echipa națională am renunțat, știți, într-un moment bun pentru mine. Am spus atunci: «cine știe peste câți ani voi reveni». Sigur că mă gândesc tot timpul că n-am reușit o calificare la un Campionat Mondial. Mă bate acest gând. Cine știe? Eu cred că nu, dar…”.

Pițurcă a contribuit la 3 calificări ale naționalei

Victor Pițurcă a fost selecționerul României în 3 perioade, 1998-1999, 2004-2009 și 2011-2014.

La primul mandat a obținut calificarea la Euro 2000, însă a fost înlocuit de Emeric Ienei după un conflict cu liderii vestiarului, Gică Hagi și Gică Popescu.

În al doilea a dus echipa la Euro 2008, câștigând o grupă preliminară în fața Olandei. La turneul final a obținut două puncte în duelurile cu Franța, Italia și Olanda, primele două fiind finalistele ultimului Mondial.

În cel de-al treilea mandat al lui Pițurcă, România a fost învinsă la barajul pentru CM 2014 de Grecia, 2-4 la general. I-a condus în 3 meciuri și în preliminariile Euro 2016, când a obținut 7 din cele 20 de puncte ale „tricolorilor”, adică 35%.

S-a despărțit după doar 3 meciuri, iar la 7 ani distanță de acel moment își explica decizia în gsp.ro: „Jucătorii au venit la mine după meciul cu Finlanda, pentru că au aflat că plec. Mă îndoiseră și aș fi rămas! Dar le-am cerut 50.000 de euro pe lună, cred că aveam 35.000. «Ți-l facem doar dacă vei câștiga grupa!». «Voi vreți calificare sau locul 1 în grupă?». Și am plecat! Dar eu am plecat exact cum am declarat, din cauza presei! Nu este ușor să ai o luptă cu o parte din presă”.

