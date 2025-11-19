Universitatea Craiova a anunțat oficial noul staff tehnic al clubului.

Noul tehnician și echipa sa vor debuta vineri în Liga 1, contra celor de la FC Argeș, de la 20:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Craiova a rămas fără antrenor în urmă cu 10 zile, după despărțirea de Mirel Rădoi, care a fost înlocuit rapid de portughezul Filipe Coelho.

Universitatea Craiova a anunțat noul staff tehnic

Filipe Coelho a transmis la prima sa conferință de presă că oltenii lucrează deja la stabilirea noului staff tehnic, urmând ca acesta să fie anunțat în scurt timp.

Acum, noua echipă din spatele antrenorului portughez va arăta astfel:

Markus Berger - antrenor secund

Anton Petrea - antrenor secund

Bruno Romao - antrenor secund

Daniel Tudor - antrenor portari

Cătălin Tudor - antrenor performance department

Ricardo Vasconcelos - analist video

Noul staff tehnic va debuta la Craiova vineri, în deplasare cu FC Argeș, de la 20:30, urmând apoi meciul din Conference League, joi, de la 19:45, cu nemții de la Mainz.

În prezent Craiova se află pe locul 4 în Liga 1, la 6 puncte în spatele liderului Rapid, după primele 16 etape. În grupa europeană, oltenii se află pe locul 20, cu 4 puncte după 3 partide.

FOTO. U Craiova - UTA Arad 1-2 , ultimul meci jucat de olteni

