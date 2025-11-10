Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul echipei Benfica, s-a îndreptat furios către arbitrul Gustavo Correia (33 de ani) la finalul partidei cu Casa Pia (2-2), pentru a-i cere explicații.

Tehnicianul portughez s-a arătat vizibil iritat de mai multe decizii luate pe parcursul partidei, conform abola.pt.

Benfica - Casa Pia 2-2 . Mourinho s-a îndreptat nervos către „central”, după remiza neașteptată din campionat

Mourinho a izbucnit după fluierul final, în momentul în care arbitrul îi arăta cartonașul roșu lui Mario Branco, directorul sportiv al celor de la Benfica și fost scouter la FCSB (ianuarie 2008 - iunie 2009).

Simao Sabrosa, director tehnic la Benfica și fost fotbalist, s-a arătat și el nemulțumit de arbitraj, dar cel mai vehement a fost Mourinho, care s-a îndreptat către Gustavo Correia.

Arbitrul a încercat să evite conflictul și să părăsească terenul, însă Mourinho l-a urmărit, dorind să-i ceară explicații pentru deciziile luate, potrivit record.pt.

Jose Mourinho ve Mario Branco'nun, maç sonu hakeme tepkisi. pic.twitter.com/XPJrGGZjvq — X Sports (@XSports_TV) November 9, 2025

Benfica a condus cu 2-0 până în minutul 65, însă partida a luat o întorsătură neașteptată. Araujo a marcat în propria poartă, iar Renato Nhaga a înscris golul egalizator pentru Casa Pia în minutele de prelungiri.

Dezamăgiți de evoluția echipei, suporterii de pe Estadio da Luz au izbucnit în huiduieli și au scandat către jucători: „Jucați fotbal!”.

Greșeala e a noastră, a arbitrului și a VAR-ului. Arbitrul a greșit acordând un penalty care, potrivit UEFA, FIFA și tuturor celorlalți, nu este penalty. Cred că a fost o greșeală, și sunt amabil când o numesc așa, iar o greșeală și mai mare a fost a VAR-ului, a cărui misiune este să-l ajute pe arbitru să evite astfel de erori, mai ales greșeli flagrante. Jose Mourinho

Întrebat dacă i-a cerut explicații arbitrului, Mourinho a negat:

„Nu, nu. Încercam să-l liniștesc pe directorul Mario Branco, căruia arbitrul îi arătase cartonașul roșu, și să-l fac să-și controleze emoțiile, care erau, evident, la cote ridicate.

Mi-ar fi plăcut să am ocazia să întreb VAR-ul de astăzi de ce nu a intervenit. Mi-aș dori ca cei responsabili să explice de ce.

Arbitrul de pe teren a greșit, dar VAR-ul a lăsat greșeala să treacă, repet, «greșeală», între ghilimele, și sunt politicos când o numesc așa. Aș vrea să înțeleg.

Realitatea este una singură: am pierdut două puncte, iar alții au câștigat două puncte”, a declarat Mourinho, conform slbenfica.pt.

3 este locul ocupat de Benfica, cu 25 de puncte acumulate, după cele 11 meciuri jucate. Casa Pia ocupă locul 15, cu 9 puncte

