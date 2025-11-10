- Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul echipei Benfica, s-a îndreptat furios către arbitrul Gustavo Correia (33 de ani) la finalul partidei cu Casa Pia (2-2), pentru a-i cere explicații.
Tehnicianul portughez s-a arătat vizibil iritat de mai multe decizii luate pe parcursul partidei, conform abola.pt.
Benfica - Casa Pia 2-2. Mourinho s-a îndreptat nervos către „central”, după remiza neașteptată din campionat
Mourinho a izbucnit după fluierul final, în momentul în care arbitrul îi arăta cartonașul roșu lui Mario Branco, directorul sportiv al celor de la Benfica și fost scouter la FCSB (ianuarie 2008 - iunie 2009).
Simao Sabrosa, director tehnic la Benfica și fost fotbalist, s-a arătat și el nemulțumit de arbitraj, dar cel mai vehement a fost Mourinho, care s-a îndreptat către Gustavo Correia.
Arbitrul a încercat să evite conflictul și să părăsească terenul, însă Mourinho l-a urmărit, dorind să-i ceară explicații pentru deciziile luate, potrivit record.pt.
Benfica a condus cu 2-0 până în minutul 65, însă partida a luat o întorsătură neașteptată. Araujo a marcat în propria poartă, iar Renato Nhaga a înscris golul egalizator pentru Casa Pia în minutele de prelungiri.
Dezamăgiți de evoluția echipei, suporterii de pe Estadio da Luz au izbucnit în huiduieli și au scandat către jucători: „Jucați fotbal!”.
Greșeala e a noastră, a arbitrului și a VAR-ului. Arbitrul a greșit acordând un penalty care, potrivit UEFA, FIFA și tuturor celorlalți, nu este penalty. Cred că a fost o greșeală, și sunt amabil când o numesc așa, iar o greșeală și mai mare a fost a VAR-ului, a cărui misiune este să-l ajute pe arbitru să evite astfel de erori, mai ales greșeli flagrante. Jose Mourinho
Întrebat dacă i-a cerut explicații arbitrului, Mourinho a negat:
„Nu, nu. Încercam să-l liniștesc pe directorul Mario Branco, căruia arbitrul îi arătase cartonașul roșu, și să-l fac să-și controleze emoțiile, care erau, evident, la cote ridicate.
Mi-ar fi plăcut să am ocazia să întreb VAR-ul de astăzi de ce nu a intervenit. Mi-aș dori ca cei responsabili să explice de ce.
Arbitrul de pe teren a greșit, dar VAR-ul a lăsat greșeala să treacă, repet, «greșeală», între ghilimele, și sunt politicos când o numesc așa. Aș vrea să înțeleg.
Realitatea este una singură: am pierdut două puncte, iar alții au câștigat două puncte”, a declarat Mourinho, conform slbenfica.pt.