„Foarte slab Louis Munteanu” Victor Pițurcă crede că penalty-ul ratat cu Italia a fost decisiv: „Puteam să câștigăm” + Paralelă cu Mutu la EURO 2008

Victor Pițurcă (69 de ani) e de părere că Louis Munteanu a executat slab penalty-ul din meciul cu Italia U21.

Totuși, fostul selecționer a văzut un joc al României destul de bun, în fața unei naționale precum cea a Italiei.

Victor Pițurcă a tras mai multe concluzii după eșecul naționalei U21 în primul meci de la turneul final din Slovacia.

Victor Pițurcă: „Foarte slab din partea lui Louis Munteanu”

Fostul mare jucător al Stelei crede că execuția atacantului de la CFR Cluj a fost slabă, însă îi acordă merite și portarului italian.

„Slab, foarte slab din partea lui Louis Munteanu. Însă totuși el a încercat să dea tare într-un colț, dar a fost să se ducă portarul în colțul acela.

Sigur că un penalty serios bătut înseamnă să îți iei un colț, dai tare, pentru ca portarul să nu mai aibă ce să facă. Mi se pare un penalty apărat, el a încercat să dea tare, dar se întâmplă.

În momentul în care ratezi penalty, e clar că se putea mai mult. Echipa noastră a jucat la un nivel destul de bun. E clar că ne-au dominat, dar nu într-un mod în care să ne facă să stăm numai în jumătatea noastră.

Am avut și noi momentele noastre. Eu cred că dacă marcam din penalty, puteam să obținem și victoria”, a declarat Pițurcă în emisiunea Fotbal Club, la Digi Sport.

Pițurcă, comparație cu penalty-ul ratat de Adrian Mutu la EEUR 2008

Fostul selecționer a făcut o paralelă cu penalty-ul ratat de Mutu, tot contra Italiei, 1-1, în grupele Euro 2008.

„Acolo, într-adevăr, a fost un penalty… Nici nu știu cum să-l numesc. Ar fi culmea să-l uit când știu că puteam să lăsăm campioana mondială acasă.

Am încercat... În momentul când am primit penalty am încercat să-i spun lui Chivu să-i transmită lui Mutu să bată tare, în dreapta lui Buffon. N-a avut timp Cristi să se ducă și el a schimbat colțul”, a mai spus Pițurcă.

