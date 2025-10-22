L-a sunat Lucescu pe Rădoi? Antrenorul Craiovei, întrebat direct, după conflictul cu selecționerul. Ce a răspuns
Mirel Rădoi Mircea Lucescu FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: IMAGO
Conference League

L-a sunat Lucescu pe Rădoi? Antrenorul Craiovei, întrebat direct, după conflictul cu selecționerul. Ce a răspuns

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 22.10.2025, ora 18:39
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 20:56
  • Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a prefațat partida contra armenilor de la FC Noah.
  • Universitatea Craiova și FC Noah se întâlnesc mâine, de la ora 22:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa #2 din faza principală a Conference League.

Meciul dintre Universitatea Craiova și FC Noah va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
Citește și
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
Citește mai mult
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah

Mirel Rădoi nu a fost sunat de Mircea Lucescu: „Știu că este alături de echipele românești”

Întrebat dacă a fost contactat de Mircea Lucescu, înaintea primului pe teren propriu din faza principală a Conference League, Mirel Rădoi a negat: „Până acum nu”.

Conflictul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu a pornit după o afirmație făcută de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, în care a susținut că a fost sunat de selecționer înaintea meciului cu Universitatea Craiova, iar acesta i-a urat succes.

Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta.

Se pare că este ceva normal. Am primit link-ul, am citit. Nu am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă”, a declarat Rădoi acum 5 zile.

Totuși, tehnicianul oltenilor este convins că selecționerul României va urmări partida de pe „Ion Oblemenco”, în vederea conturării lotului pentru duelurile cu Bosnia și San Marino, de luna viitoare, din preliminariile Campionatului Mondial 2026:

Dacă nu m-ar suna, știu că este alături de echipele românești, pentru că, vrând-nevrând, ar avea un avantaj vis-a-vis de jucătorii care joacă astfel de meciuri.

Pentru că ajung și ei la un nivel și un ritm pe care și dânsul îl are la echipa națională”.

Mirel Rădoi, despre meciul cu Noah: „Nu trebuie să existe teamă”

Antrenorul celor de la Universitatea Craiova se așteaptă la un meci dificil împotriva celor de la FC Noah și a identificat punctele forte ale armenilor.

„Știu că nu o să fie un meci deloc ușor, nici pentru noi, dar nici pentru Noah. O să fie un meci în care cele două echipe vor încerca să marcheze goluri. Sunt două echipe care, la fel, pe tranziția pozitivă, sunt foarte rapide.

Foarte interesant mi s-a părut că a trebuit să caut în peste 16 partide în trecut, ca să găsesc un gol primit din fazele fixe.

Din punctul meu de vedere, e o echipă foarte interesantă și care ar fi meritat să joace măcar în grupele Europa League”, a declarat Mirel Rădoi.

Tehnicianul oltenilor a asigurat că țintește prima victorie a clubului din faza principală a Conference League:

„Mâine seară, chiar dacă ar fi primul punct din istorie în această competiție, nu ne vom mulțumi cu un rezultat de egalitate. Nu avem cum. Cu atât mai mult, acasă în fața propriilor suporteri, n-aș putea să mă gândesc.

Dacă noi nu am avut în minte un rezultat de egalitate când puteam să fim calificați, cu Bașakșehir, vă asigur cu atât mai mult că mâine seară nu ne vom gândi la un rezultat de egalitate”.

Nu cred că trebuie să existe teamă și frică de nimic. Nu mi-e teamă de nimic. Sper că jucătorii mei se vor bucura de aceste meciuri. Nu cred că ar trebui să fie, nici măcar în mintea noastră, acest cuvânt Mirel Rădoi

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 2 octombrie: Rakow - U Craiova, 2-0
  • 23 octombrie, ora 22:00: Ua Craiova - FC Noah
  • 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - U Craiova
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

VIDEO Antrenamentul oficial al Universității Craiova înaintea meciului cu FC Noah

Citește și

Care e starea lui Stanciu Noi detalii despre internaționalul român, după accidentarea suferită înainte de meciurile naționalei
Stranieri
17:42
Care e starea lui Stanciu Noi detalii despre internaționalul român, după accidentarea suferită înainte de meciurile naționalei
Citește mai mult
Care e starea lui Stanciu Noi detalii despre internaționalul român, după accidentarea suferită înainte de meciurile naționalei
„Așa e fotbalul italian” Antrenorul lui FCSB a prefațat duelul cu Bologna : „Unii ne subestimează, dar sunt sigur că ne vom reveni”
Europa League
17:00
„Așa e fotbalul italian” Antrenorul lui FCSB a prefațat duelul cu Bologna: „Unii ne subestimează, dar sunt sigur că ne vom reveni”
Citește mai mult
„Așa e fotbalul italian” Antrenorul lui FCSB a prefațat duelul cu Bologna : „Unii ne subestimează, dar sunt sigur că ne vom reveni”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Universitatea Craiova mircea lucescu Mirel Radoi conference league
Știrile zilei din sport
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Opinii
07:17
Cătălin Tolontan „Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut” » Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Citește mai mult
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Superliga
09:12
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Citește mai mult
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Superliga
10:57
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Citește mai mult
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Liga Campionilor
11:57
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Citește mai mult
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:50
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
15:37
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
16:41
Mutu îi avertizează pe italieni „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB, înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
Mutu îi avertizează pe italieni  „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB , înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
16:58
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul  a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Top stiri din sport
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Auto
11:47
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Campionate
11:11
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Citește mai mult
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Tenis
10:29
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Citește mai mult
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Tenis
09:37
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 35 rapid 36 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share