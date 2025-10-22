L-a sunat Lucescu pe Rădoi? Antrenorul Craiovei, întrebat direct, după conflictul cu selecționerul. Ce a răspuns

Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a prefațat partida contra armenilor de la FC Noah.

Universitatea Craiova și FC Noah se întâlnesc mâine, de la ora 22:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa #2 din faza principală a Conference League.

Mirel Rădoi nu a fost sunat de Mircea Lucescu: „Știu că este alături de echipele românești”

Întrebat dacă a fost contactat de Mircea Lucescu, înaintea primului pe teren propriu din faza principală a Conference League, Mirel Rădoi a negat: „Până acum nu”.

Conflictul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu a pornit după o afirmație făcută de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, în care a susținut că a fost sunat de selecționer înaintea meciului cu Universitatea Craiova, iar acesta i-a urat succes.

„Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta .

Se pare că este ceva normal. Am primit link-ul, am citit. Nu am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă”, a declarat Rădoi acum 5 zile.

Totuși, tehnicianul oltenilor este convins că selecționerul României va urmări partida de pe „Ion Oblemenco”, în vederea conturării lotului pentru duelurile cu Bosnia și San Marino, de luna viitoare, din preliminariile Campionatului Mondial 2026:

„ Dacă nu m-ar suna, știu că este alături de echipele românești, pentru că, vrând-nevrând, ar avea un avantaj vis-a-vis de jucătorii care joacă astfel de meciuri.

Pentru că ajung și ei la un nivel și un ritm pe care și dânsul îl are la echipa națională”.

Mirel Rădoi, despre meciul cu Noah: „Nu trebuie să existe teamă”

Antrenorul celor de la Universitatea Craiova se așteaptă la un meci dificil împotriva celor de la FC Noah și a identificat punctele forte ale armenilor.

„Știu că nu o să fie un meci deloc ușor, nici pentru noi, dar nici pentru Noah. O să fie un meci în care cele două echipe vor încerca să marcheze goluri. Sunt două echipe care, la fel, pe tranziția pozitivă, sunt foarte rapide.

Foarte interesant mi s-a părut că a trebuit să caut în peste 16 partide în trecut, ca să găsesc un gol primit din fazele fixe.

Din punctul meu de vedere, e o echipă foarte interesantă și care ar fi meritat să joace măcar în grupele Europa League”, a declarat Mirel Rădoi.

Tehnicianul oltenilor a asigurat că țintește prima victorie a clubului din faza principală a Conference League:

„Mâine seară, chiar dacă ar fi primul punct din istorie în această competiție, nu ne vom mulțumi cu un rezultat de egalitate. Nu avem cum. Cu atât mai mult, acasă în fața propriilor suporteri, n-aș putea să mă gândesc.

Dacă noi nu am avut în minte un rezultat de egalitate când puteam să fim calificați, cu Bașakșehir, vă asigur cu atât mai mult că mâine seară nu ne vom gândi la un rezultat de egalitate”.

Nu cred că trebuie să existe teamă și frică de nimic. Nu mi-e teamă de nimic. Sper că jucătorii mei se vor bucura de aceste meciuri. Nu cred că ar trebui să fie, nici măcar în mintea noastră, acest cuvânt Mirel Rădoi

Programul Universității Craiova în Conference League

2 octombrie: Rakow - U Craiova, 2-0

Rakow - U Craiova, 2-0 23 octombrie, ora 22:00 : Ua Craiova - FC Noah

: Ua Craiova - FC Noah 6 noiembrie, ora 22:00 : Rapid Viena - U Craiova

: Rapid Viena - U Craiova 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

