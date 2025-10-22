Petrescu, pe urmele lui Nicolo Napoli Recordmanul revenirilor la FCU Craiova, reacție surprinzătoare, după întoarcerea „Bursucului” la CFR Cluj 
Nicolo Napoli a avut 10 mandate la FCU Craiova (foto: Sport Pictures)
Petrescu, pe urmele lui Nicolo Napoli Recordmanul revenirilor la FCU Craiova, reacție surprinzătoare, după întoarcerea „Bursucului” la CFR Cluj

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 22.10.2025, ora 18:18
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 19:32
  • Dan Petrescu (57 de ani) este din nou antrenorul CFR Cluj, marcând al cincilea mandat în Gruia.

Patronul Ioan Varga (66 de ani) a confirmat revenirea fostului internațional român imediat după demiterea lui Andrea Mandorlini (65 de ani).

Dan Petrescu revine pentru al 5-lea mandat la CFR Cluj

„În principiu ne-am înţeles. Mai are un pic de tratament de făcut, două-trei săptămâni. Până atunci antrenează Hoban şi după revine el”, a anunțat Ioan Varga, conform as.ro.

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj în august 2025, după o înfrângere severă cu 2-7 în fața echipei suedeze BK Häcken în play-off-ul Conference League.

„Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut ceva probleme medicale pe care sper să le rezolv. Am luat o hotărâre bună și pentru mine, și pentru club. Poate voi mai antrena peste 1-2-3-4 ani”, declara Dan Petrescu, după umilința din Suedia.

Petrescu a mai condus CFR Cluj în alte patru mandate și a adunat cinci titluri de campion și o Cupă, fiind de departe cel mai titrat antrenor din istoria clubului ardelean.

Nicolo Napoli, antrenor cu 10 mandate la FCU Craiova: „Mulți se întorc doar pentru bani”

Fenomenul „revenirilor repetate” nu este unul unic în fotbalul românesc. Nicolo Napoli (63 de ani), antrenor italian intrat în cartea recordurilor pentru cele zece reveniri la FCU Craiova, a comentat sincer reinstalarea lui Dan Petrescu pentru a cincea oară la CFR Cluj.

„Mulți se întorc doar pentru bani, nu din respect pentru cei care investesc mulți bani”, a declarat Nicolo Napoli, pentru GOLAZO.ro.

Chiar dacă a avut o relație specială cu Adrian Mititelu, Nicolo Napoli nu s-a despărțit în cele mai bune condiții de FCU Craiova: „Nu mi-a plătit restanțele financiare!”.

Întrebat despre ce face în prezent, fostul fundaș de la Juventus Torino a precizat:

„Joc tenis și padel în fiecare zi. Mă mențin în formă. Sper să revin curând în antrenorat”.

Mandatele lui Nicolo Napoli la FCU Craiova:

  • 2004
  • 2007-2009
  • 2011 (în perioada aprilie - iunie 2011 el a fost director tehnic).
  • 2013-2014
  • 2017
  • 2018-2019
  • 2020
  • 2022
  • 2022-2023
  • 2024

De-a lungul carierei, Napoli a mai pregătit în România echipele FC Brașov, Astra Ploiești, Drobeta Turnu Severin și Poli Iași.

Cât îl poate aștepta CFR Cluj pe Dan Petrescu. Ce prevede regulamentul FRF

Conform Regulamentului Statutului Antrenorului, atunci când antrenorul principal este demis sau demisionează în timpul sezonului competițional, clubul poate desemna antrenorul secund ca interimar, însă această situație este limitata la 30 de zile.

În această perioadă, nu se aplică cerințele privind numirea unui antrenor cu licență UEFA PRO, însă după cele 30 de zile, clubul trebuie să numească un antrenor principal care să îndeplinească condițiile regulamentare.

Nerespectarea termenului de 30 de zile poate atrage sancțiuni, printre care neprogramarea echipei la jocurile oficiale, măsură dispusă de Comisia de Disciplină a FRF, la sesizarea Comisiei Tehnice.

Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
CFR Cluj antrenor Dan Petrescu Nicolo Napoli fcu craiova
