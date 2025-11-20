„Am avut șansă că am picat cu Turcia!” Pițurcă surprinde, după ce România și-a aflat adversara din barajul CM 2026: „Putem să profităm!”
Victor Pițurcă (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
„Am avut șansă că am picat cu Turcia!” Pițurcă surprinde, după ce România și-a aflat adversara din barajul CM 2026: „Putem să profităm!”

alt-text Publicat: 20.11.2025, ora 15:45
alt-text Actualizat: 20.11.2025, ora 17:23
  • Victor Pițurcă (69 de ani) a avut o reacție surprinzătoare după ce a aflat că naționala României va întâlni Turcia în semifinalele barajului pentru CM 2026.
  • Motivul pentru care fostul selecționer consideră că „tricolorii” au avut noroc la tragerea la sorți, în rândurile de mai jos.
  • Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

România se va duela cu Turcia pe 26 martie, iar dacă se va califica ar urma sa dea peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo. Ambele meciuri vor fi în deplasare.

Victor Pițurcă: „Mircea Lucescu îi cunoaște foarte, foarte bine pe turci”

Ca selecționer, Pițurcă s-a duelat cu Turcia în două rânduri, în preliminariile CM 2014, acestea fiind și ultimele meciuri oficiale disputate între cele două naționale.

A fost 1-0 pentru „tricolori” la Istanbul, însă am pierdut la București, 0-2.

„Am avut șansă că am picat cu Turcia! De ce? Pentru că Mircea Lucescu îi cunoaște foarte, foarte bine pe turci. A lucrat cu ei, a antrenat naționala, pe unii chiar i-a debutat, i-a chemat pentru prima oară.

Apoi, Turcia joacă fotbal, ceea ce nouă ne place. Putem să ne arătăm valoarea când cineva joacă. Este vulnerabilă și noi putem să profităm de acest lucru.

Avem șansa noastră, mai ales după meciurile Turciei din preliminarii. Au pierdut la scor de maidan cu Spania. Când iei șase…

Acum e momentul ca Lucescu să-și arate adevărata valoare! Clasa de mare antrenor și calitatea sa. Putem să-i batem, dar știți ce ne trebuie la Istanbul? Să le dăm două goluri și abia așa avem șanse să ne calificăm”, a declarat Pițurcă pentru gsp.ro.

337 milioane de euro
valorează lotul naționalei Turciei, de aproape 4 ori mai mult decât jucătorii din prima reprezentativă a României
La finală nici nu trebuie să ne gândim în momentul ăsta. Trebuie ca la meciul cu Turcia să avem jucătorii valizi, să avem cea mai bună strategie, să pregătim meciul perfect și putem să-i batem. Avem șansa noastră. Cheia noastră trebuie să fie atacul la meciul ăsta Victor Pițurcă, fost selecționer

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

  • Italia - Irlanda de Nord
  • Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

  • Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)
  • Polonia - Albania

Ruta C

  • Turcia - Romania
  • Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

  • Danemarca - Macedonia de Nord
  • Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)
turcia echipa nationala a romaniei victor piturca romania cm 2026 preliminarii cm 2026
