Cum au votat maghiarii din România Date oficiale de la alegerile din Ungaria: rezultatul celor 50 mil. € investite de maghiari în Ardeal

Mandatul lui Viktor Orban (62 de ani) ca premier al Ungariei se va încheia după 16 ani, după ce Fidesz, partidul său, a fost învins la alegerile parlamentare.

Orban se baza pe sprijinul masiv din diaspora, inclusiv pe etnicii maghiari din România, unde a investit 50 de milioane de euro doar în fotbal.

Tisza, condus de Peter Magyar, l-a învins pe Orban și a obținut majoritatea la alegerile parlamentare. Partidul premierului a beneficiat de votul masiv din diaspora, inclusiv din România.

Cum au votat maghiarii din România

Conform HotNews, 87,08% din voturile primite prin corespondență au mers către Fidesz. Rezultatele nu sunt defalcate pe fiecare țară în parte, însă mare parte din ele au fost trimise din România.

Aproape 500.000 de persoane din diaspora s-au înregistrat pentru a vota, peste 300.000 fiind din România. Până luni după-amiază, Biroul Electoral Național din Ungaria primise 203.489 voturi prin corespondență de la reprezentanțele diplomatice din România:

143.156 de la Consulatul General din Miercurea Ciuc;

60.264 de la Consulatul General din Cluj-Napoca;

69 de la Ambasada din București.

Site-ul de investigații Atlatszo.hu și AFP au observat că în România, alegătorii au putut duce voturile și la sediile locale ale UDMR sau la organizațiile neguvernamentale afiliate acestuia, o practică criticată de societatea civilă, ținând cont de sprijinul UDMR pentru Fidesz.

Orban a investit 50 de milioane de euro în România

Rapoartele financiare oficiale ale cluburilor de fotbal Sepsi și Csikszereda, pe 2025, arată că au primit de la Budapesta peste 12 milioane de euro!

În ultimii 4 ani, un ciclu complet între alegerile din Ungaria, cele două cluburi s-au ales cu peste 50 de milioane de euro.

În ultimii ani, sumele s-au menținut la un nivel imens. Cele două cluburi sunt din două regiuni în care trăiesc comunități foarte mari de etnici maghiari, cărora Legea Electorală a Ungariei, pe care Viktor Orban a schimbat-o în 2010, le permite să voteze la alegerile din țara vecină.

Ultimele alegeri au avut loc în primăvara lui 2022. Atunci, s-au înscris pe liste pentru a vota, exclusiv din Diaspora Ungariei, un număr-record de alegători: peste 500.000, ceea ce a însemnat circa 9% din volumul total al celor care au votat. Dintre aceștia, peste 50% au fost maghiari cu drept de vot din România, mai precis în jur de 280.000.

Comparativ, din Serbia, au votat 70.000 de etnici maghiari.

Procentul voturilor pentru Orban în rândul celor din Diaspora a fost imens: aproape 80%!

Acesta e și motivul pentru care, anticipând o bătălie la limită cu opoziția la alegerile din aprilie 2026, Viktor Orban a mărit nivelul investițiilor în fotbal, în regiunile cu cei mai mulți etnici maghiari din România, pentru a nu pierde o sursă importantă de voturi.

Iar în acest ciclu electoral, intervalul 2022-2025, Sepsi și Csikszereda s-au ales împreună cu o sumă care atinge aproape 50 de milioane de euro.

ANUL / SUMA CSIKSZEREDA SEPSI 2022 4,9 6,1 2023 7 4,3 2024 8,1 5,6 2025 8,16 4,25

TOTAL 28,16 20,25* sumele sunt exprimate în milioane de euro

Finanțarea masivă trimisă în România a fost făcută în două cluburi care provin din regiuni unde există cea mai mare comunitate de etnici maghiari.

Sepsi e din Sf. Gheorghe (județul Covasna), în vreme ce Csikszereda e din Miercurea Ciuc (județul Harghita).

Metoda investițiilor în fotbal, după modelul România, a fost extinsă și pentru alte țări în care există comunități de maghiari: Slovacia și Serbia. Destinații: cluburile Dunajska Streda și Backa Topola.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport