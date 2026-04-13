N-a știut ce l-a lovit! VIDEO. A înscris într-un mod norocos, dar dureros: „Nu mai puteam să deschid ochii”. Tocmai ratase un penalty +9 foto
Foto: captură X/@fer_esquivel22
alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 13:04
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 13:04
  • Rubio Nu și Olimpia Asuncion s-au întâlnit, duminică noapte, într-un meci din cadrul etapei 16 din campionatul din Paraguay.
  • Oaspeții au ratat un penalty, însă mingea a ajuns în poartă după un moment incredibil. Detalii, mai jos.

În minutul 53, arbitrul partidei a dictat penalty după un henț comis de un fundaș al celor de la Rubio Nu. Olimpia Asuncion avea șansa să ducă scorul la 2-0.

„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!”  Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia
Citește și
„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!” Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia
Citește mai mult
„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!”  Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia

VIDEO. Fază incredibilă în meciul Rubio Nu - Olimpia 0-2

Atacantul Sebastian Ferreira, care deschisese scorul în minutul 16, a luat mingea pentru a executa lovitura de la 11 metri. Acesta a șutat aproape de centrul porții, iar portarul advers l-a „citit” și a apărat.

Faza incredibilă din Paraguay, din meciul Rubio Nu - Olimpia. Foto: captură X/@fer_esquivel22

Mingea a ajuns la Fernando Martinez, aflat în interiorul careului. Mijlocașul lui Rubio Nu a vrut să respingă puternic, pentru a evita pericolul, dar lucrurile nu au decurs conform planului.

Balonul șutat l-a lovit în față pe Sebastian Ferreira, cel care ratase penalty-ul, și a intrat în poartă!

„M-a durut foarte tare, nu mai puteam să deschid ochii. Dar, din fericire, am reușit să trimit mingea în poartă cu fața. Eu am fost cel cu tupeu (n.r. - râde)”, a declarat Ferreira, citat de onefootball.com.

Grație acestui succes, Olimpia Asuncion este lider în campionatul din Paraguay, cu 39 de puncte acumulate după 16 etape. Rubio Nu se poziționează pe locul 9 din totalul de 12 echipe, cu 15 puncte.

Citește și

„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!”  Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia
Superliga
12:01
„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!” Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia
Citește mai mult
„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!”  Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia
Turcii au plâns pentru Lucescu  VIDEO. Momente emoționante la ultimul meci jucat de Galatasaray
Campionate
11:42
Turcii au plâns pentru Lucescu VIDEO. Momente emoționante la ultimul meci jucat de Galatasaray
Citește mai mult
Turcii au plâns pentru Lucescu  VIDEO. Momente emoționante la ultimul meci jucat de Galatasaray

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise la negocierile SUA-Iran. Detalii neștiute despre discuțiile din luxosul hotel din Islamabad
Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise la negocierile SUA-Iran. Detalii neștiute despre discuțiile din luxosul hotel din Islamabad
Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise la negocierile SUA-Iran. Detalii neștiute despre discuțiile din luxosul hotel din Islamabad
Știrile zilei din sport
„N-am cum să refuz” Hagi, dialog despre preluarea naționalei: „E în interesul fotbalului românesc”
Nationala
14.04
„N-am cum să refuz” Hagi, dialog despre preluarea naționalei: „E în interesul fotbalului românesc”
Citește mai mult
„N-am cum să refuz” Hagi, dialog despre preluarea naționalei: „E în interesul fotbalului românesc”
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
Liga Campionilor
00:01
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
Citește mai mult
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
Superliga
14.04
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
Citește mai mult
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
Nationala
14.04
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
Citește mai mult
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:01
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
22:18
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
21:17
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
22:49
„Am discutat cu Mirel” MM Stoica, ultimele detalii despre viitorul lui Rădoi la FCSB, după ieșirea lui Becali: „Ăsta e cel mai important lucru”
„Am discutat cu Mirel” MM Stoica, ultimele detalii despre viitorul lui Rădoi la FCSB, după ieșirea lui Becali: „Ăsta e cel mai important lucru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
