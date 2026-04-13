N-a știut ce l-a lovit! VIDEO. A înscris într-un mod norocos, dar dureros: „Nu mai puteam să deschid ochii”. Tocmai ratase un penalty

Rubio Nu și Olimpia Asuncion s-au întâlnit, duminică noapte, într-un meci din cadrul etapei 16 din campionatul din Paraguay.

Oaspeții au ratat un penalty, însă mingea a ajuns în poartă după un moment incredibil. Detalii, mai jos.

În minutul 53, arbitrul partidei a dictat penalty după un henț comis de un fundaș al celor de la Rubio Nu. Olimpia Asuncion avea șansa să ducă scorul la 2-0.

VIDEO. Fază incredibilă în meciul Rubio Nu - Olimpia 0-2

Atacantul Sebastian Ferreira, care deschisese scorul în minutul 16, a luat mingea pentru a executa lovitura de la 11 metri. Acesta a șutat aproape de centrul porții, iar portarul advers l-a „citit” și a apărat.

Mingea a ajuns la Fernando Martinez, aflat în interiorul careului. Mijlocașul lui Rubio Nu a vrut să respingă puternic, pentru a evita pericolul, dar lucrurile nu au decurs conform planului.

Balonul șutat l-a lovit în față pe Sebastian Ferreira, cel care ratase penalty-ul, și a intrat în poartă!

„M-a durut foarte tare, nu mai puteam să deschid ochii. Dar, din fericire, am reușit să trimit mingea în poartă cu fața. Eu am fost cel cu tupeu (n.r. - râde)”, a declarat Ferreira, citat de onefootball.com.

Grație acestui succes, Olimpia Asuncion este lider în campionatul din Paraguay, cu 39 de puncte acumulate după 16 etape. Rubio Nu se poziționează pe locul 9 din totalul de 12 echipe, cu 15 puncte.

JAJAJAJAJA increíble lo que sucedió en Paraguay.



Sebastián Ferreira (Olimpia) falla el penal, pero Fernando Martínez (Rubio Ñu) despeja y le da en la cara al Delantero, haciendo que termine en gol.



PENAL IRREAL, INSÓLITO.pic.twitter.com/BfepFMBcVv — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) April 13, 2026

