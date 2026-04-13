N-a știut ce l-a lovit! VIDEO. A înscris într-un mod norocos, dar dureros: „Nu mai puteam să deschid ochii”. Tocmai ratase un penalty

- Rubio Nu și Olimpia Asuncion s-au întâlnit, duminică noapte, într-un meci din cadrul etapei 16 din campionatul din Paraguay.
- Oaspeții au ratat un penalty, însă mingea a ajuns în poartă după un moment incredibil. Detalii, mai jos.
În minutul 53, arbitrul partidei a dictat penalty după un henț comis de un fundaș al celor de la Rubio Nu. Olimpia Asuncion avea șansa să ducă scorul la 2-0.
Atacantul Sebastian Ferreira, care deschisese scorul în minutul 16, a luat mingea pentru a executa lovitura de la 11 metri. Acesta a șutat aproape de centrul porții, iar portarul advers l-a „citit” și a apărat.
Mingea a ajuns la Fernando Martinez, aflat în interiorul careului. Mijlocașul lui Rubio Nu a vrut să respingă puternic, pentru a evita pericolul, dar lucrurile nu au decurs conform planului.
Balonul șutat l-a lovit în față pe Sebastian Ferreira, cel care ratase penalty-ul, și a intrat în poartă!
„M-a durut foarte tare, nu mai puteam să deschid ochii. Dar, din fericire, am reușit să trimit mingea în poartă cu fața. Eu am fost cel cu tupeu (n.r. - râde)”, a declarat Ferreira, citat de onefootball.com.
Grație acestui succes, Olimpia Asuncion este lider în campionatul din Paraguay, cu 39 de puncte acumulate după 16 etape. Rubio Nu se poziționează pe locul 9 din totalul de 12 echipe, cu 15 puncte.