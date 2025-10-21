Kompany a semnat  La ce înțelegere s-a ajuns cu tehnicianul belgian » Reacția acestuia: „Sunt recunoscător”

Vincent Kompany (39 de ani) și-a prelungit contractul cu Bayern Munchen până în 2029.

Venit în 2024 de la Burnley, contractul lui Vincent Kompany cu formația bavareză urma să expire în vara anului 2027.

Vincent Kompany și-a prelungit contractul cu Bayern

„ FC Bayern și Vincent Kompany au prelungit contractul până la 30 iunie 2029. Actuala înțelegere cu antrenorul principal urma să expire în vara anului 2027.

Kompany, în vârstă de 39 de ani, a venit la Munchen de la Burnley FC din Anglia înaintea sezonului 2024/25 și a condus echipa către titlul de campioană a Bundesligii în primul său an.

Belgianul a câștigat și Supercupa cu Bayern la începutul acestui sezon”, a transmis clubul bavarez pe site-ul oficial.

Înainte să semneze cu Bayern, Kompany a antrenat-o pe Burnley. A preluat echipa engleză în 2022, alături de care a reușit să promoveze în Premier League chiar în primul său an.

Însă, în sezonul 2023/2024, Burnley a acumulat numai 24 de puncte și a retrogradat în liga secundă.

De când a devenit antrenor, belgianul a mai pregătit-o pe Anderlecht timp de două sezoane.

67 de meciuri a antrenat-o Vincent Kompany până acum pe Bayern

Reacția lui Kompany după prelungirea contractului: „Sunt recunoscător”

Tehnicianul belgian s-a declarat foarte mulțumit de alegerea făcută și își dorește să obțină cât mai multe trofee cu Bayern.

„Sunt recunoscător, onorat și aș dori să-i mulțumesc lui FC Bayern pentru încrederea și mediul de lucru pe care mi le-a oferit încă din prima zi. Simt că sunt aici de mult mai mult timp și că cunosc bine clubul.

Până acum a fost o experiență minunată. Am pornit într-o călătorie minunată. Să continuăm să muncim din greu și să sărbătorim și mai multe succese!”, a spus Kompany, conform sursei citate.

Și președintele clubului, Herbert Hainer, a vorbit despre noua înțelegere cu fost jucător al lui Manchester City:

„Prelungirea contractului cu Vincent Kompany este un vot de încredere puternic din partea clubului după munca excelentă pe care a depus-o până acum, precum și un semn clar de continuitate și stabilitate la FC Bayern.

Vincent este foarte apreciat de jucători, conducerea clubului și fani. Suntem bucuroși de prelungirea anticipată a colaborării noastre”.

În cariera sa de jucător, Vincent Kompany a evoluat pentru Anderlecht, Hamburg și Manchester City.

533 de meciuri a jucat Kompany în toată cariera sa

