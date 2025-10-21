Mort într-un accident horror Fiul fostului căpitan al naționalei Angliei avea doar 21 de ani și era la volanul unui tractor » Ce s-a întâmplat

Harley, fiul lui Stuart Pearce (63 de ani), fost căpitan al naționalei Angliei, a murit într-un accident de tractor, la doar 21 de ani.

Harley Pearce a fost implicat într-un accident rutier pe un drum rural din apropierea casei familiei sale din Wiltshire, notează mirror.co.uk.

Fiul lui Stuart Pearce a murit la doar 21 de ani, după un accident cu tractorul

Fiul lui Pearce a pierdut controlul vehiculului agricol. Din primele informații, una dintre anvelopele tractorului ar fi explodat, ce l-a făcut să iasă de pe carosabil.

Tânărul de 21 de ani a murit pe loc, joia trecută, a confirmat poliția din Gloucestershire.

Harley a fost cel mai mic dintre cei doi copii pe care Stuart îi avea cu fosta sa soție, Liz. Cuplul mai are o fiică, Chelsea, din căsnicia de 20 de ani care s-a încheiat în 2013.

Vestea a picat ca un trăsnet pentru fostul internațional englez:

„Familia noastră este cu adevărat șocată și cu inima frântă de pierderea fiului nostru drag și a fratelui nostru devotat, Harley. Un suflet care a lăsat o amprentă de neuitat asupra tuturor celor care l-au cunoscut.

A fost un băiat de aur cu un zâmbet contagios, iar această tragedie șocantă va lăsa un gol imens în inimile celor care au avut norocul să-l cunoască.

Cu o forță liniștită, discretă și o bunătate profundă, suntem atât de mândri de tânărul în care a devenit, dând dovadă de o etică a muncii minunate și de un spirit antreprenorial în industria agricolă.

El va fi mereu steaua noastră strălucitoare. Odihnește-te în pace, fiul și fratele nostru frumos. Nu te vom uita niciodată”, se arată în omagiul adus lui Harley de către familie.

Cine a fost Harley Pearce

Deși tatăl său, Stuart Pearce, fost fundaș, a avut o carieră notabilă în fotbalul englez, Harley a ales să se concentreze pe o carieră agricolă. Tânărul de 21 de ani avea propria firmă, Harley Pearce Agricultural Service.

A avut ocazia să-l vadă pe tatăl său ducând echipa Angliei U21 până în finala Campionatului European din 2009, pierdută de englezi cu 4-0 în fața Germaniei, ca mai apoi Stuart să fie instalat pe banca tehnică a selecționatei olimpice.

