Mort într-un accident horror Fiul fostului căpitan al naționalei Angliei avea doar 21 de ani și era la volanul unui tractor » Ce s-a întâmplat

- Harley, fiul lui Stuart Pearce (63 de ani), fost căpitan al naționalei Angliei, a murit într-un accident de tractor, la doar 21 de ani.
Harley Pearce a fost implicat într-un accident rutier pe un drum rural din apropierea casei familiei sale din Wiltshire, notează mirror.co.uk.
Fiul lui Stuart Pearce a murit la doar 21 de ani, după un accident cu tractorul
Fiul lui Pearce a pierdut controlul vehiculului agricol. Din primele informații, una dintre anvelopele tractorului ar fi explodat, ce l-a făcut să iasă de pe carosabil.
Tânărul de 21 de ani a murit pe loc, joia trecută, a confirmat poliția din Gloucestershire.
Harley a fost cel mai mic dintre cei doi copii pe care Stuart îi avea cu fosta sa soție, Liz. Cuplul mai are o fiică, Chelsea, din căsnicia de 20 de ani care s-a încheiat în 2013.
Vestea a picat ca un trăsnet pentru fostul internațional englez:
„Familia noastră este cu adevărat șocată și cu inima frântă de pierderea fiului nostru drag și a fratelui nostru devotat, Harley. Un suflet care a lăsat o amprentă de neuitat asupra tuturor celor care l-au cunoscut.
A fost un băiat de aur cu un zâmbet contagios, iar această tragedie șocantă va lăsa un gol imens în inimile celor care au avut norocul să-l cunoască.
Cu o forță liniștită, discretă și o bunătate profundă, suntem atât de mândri de tânărul în care a devenit, dând dovadă de o etică a muncii minunate și de un spirit antreprenorial în industria agricolă.
El va fi mereu steaua noastră strălucitoare. Odihnește-te în pace, fiul și fratele nostru frumos. Nu te vom uita niciodată”, se arată în omagiul adus lui Harley de către familie.
Cine a fost Harley Pearce
Deși tatăl său, Stuart Pearce, fost fundaș, a avut o carieră notabilă în fotbalul englez, Harley a ales să se concentreze pe o carieră agricolă. Tânărul de 21 de ani avea propria firmă, Harley Pearce Agricultural Service.
A avut ocazia să-l vadă pe tatăl său ducând echipa Angliei U21 până în finala Campionatului European din 2009, pierdută de englezi cu 4-0 în fața Germaniei, ca mai apoi Stuart să fie instalat pe banca tehnică a selecționatei olimpice.