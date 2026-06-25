Vinicius, show la CM Performanța reușită de starul lui Real Madrid, care o face pe Brazilia să viseze la marele trofeu!

- SCOȚIA - BRAZILIA 0-3. Vinicius (25 de ani) a făcut spectacol în ultimul meci al Seleçao din faza finală a grupelor de la Campionatul Mondial.
- Superstarul lui Real Madrid a marcat o „dublă” și a ajuns la 4 goluri înscrise la această ediție a turneului final.
Vinicius este în formă maximă! După ce a marcat în primele două meciuri din grupă, superstarul lui Real Madrid și-a trecut numele pe tabelă și în meciul cu Scoția.
Vinicius a marcat în toate meciurile din grupă! Brazilia visează la trofeul Campionatul Mondial
În meciul cu Scoția, starul lui Real Madrid a deschis scorul încă din minutul 7 și a realizat „dubla” în prelungirile primei reprize. Matheus Cunha (27 de ani) a închis balu cu reușita din minutul 60.
După reușitele semnate de Vinicius, Brazilia visează marele trofeu, pe care n-a mai pus mâna din 2002.
Statisticile sunt de partea Seleçao. Sud-americanii au câștigat de fiecare dată Cupa Mondială când un jucător a marcat în toate meciurile din grupă.
Vinicius, îmbrățișat de Ronaldinho
Înaintea partidei de la Miami, legendarul Ronaldinho (46 de ani) și-a așteptat compatrioții la ieșirea pe teren.
Fostul star de la PSG, Barcelona sau AC Milan a bătut palma, s-a îmbrățișat și le-a urat noroc jucătorilor Braziliei, inclusiv selecționerului Carlo Ancelotti (46 de ani).
Vinicius: „Este o rușine”
Pe lângă cele două goluri marcate în poarta apărată de Angus Gunn (30 de ani), Vinicius a avut și o reușită anulată în minutul 22 al partidei.
Inițial, arbitrul partidei, Cesar Arturo Ramos, arătase centrul terenului, însă a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza.
Și-a schimbat decizia și a dictat un fault în atac la jucătorul sud-americanilor.
Galerie foto (10 imagini)
La finalul meciului, Vinicius a răbufnit la adresa „centralului”.
„Este o rușine”, a declarat Vinicius, potrivit as.com.
Vinicius, la nivelul lui Cristiano Ronaldo
Grație evoluțiilor remarcabile din primele trei partide ale turneului final, Vinicius a intrat în istorie, devenind primul jucător al lui Real Madrid, după Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială din 2010, care este desemnat „Omul meciului” în fiecare confruntare din faza grupelor.
După ce a încheiat prima în grupa C, Brazilia își așteaptă adversara din 16-imi. Selecționata antrenată de Carlo Ancelotti urmează să întâlnească echipa ce va termina pe locul 2 în Grupa F: Olanda, Japonia sau Suedia.
Tunisia face și ea parte din grupă însă este deja eliminată după ce a pierdut primele două meciuri.