Vinicius, show la CM Performanța reușită de starul lui Real Madrid, care o face pe Brazilia să viseze la marele trofeu!

SCOȚIA - BRAZILIA 0-3. Vinicius (25 de ani) a făcut spectacol în ultimul meci al Seleçao din faza finală a grupelor de la Campionatul Mondial.

Superstarul lui Real Madrid a marcat o „dublă” și a ajuns la 4 goluri înscrise la această ediție a turneului final.

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Vinicius este în formă maximă! După ce a marcat în primele două meciuri din grupă, superstarul lui Real Madrid și-a trecut numele pe tabelă și în meciul cu Scoția.

Vinicius a marcat în toate meciurile din grupă! Brazilia visează la trofeul Campionatul Mondial

În meciul cu Scoția, starul lui Real Madrid a deschis scorul încă din minutul 7 și a realizat „dubla” în prelungirile primei reprize. Matheus Cunha (27 de ani) a închis balu cu reușita din minutul 60.

După reușitele semnate de Vinicius, Brazilia visează marele trofeu, pe care n-a mai pus mâna din 2002.

Statisticile sunt de partea Seleçao. Sud-americanii au câștigat de fiecare dată Cupa Mondială când un jucător a marcat în toate meciurile din grupă.

#OJOALDATO - Brasil ha ganado todas las Copas del Mundo en las que un jugador suyo anotó en todas las jornadas de la fase de grupos:



🏆 1970: Jairzinho - CAMPEÓN

🏆 1994: Romário - CAMPEÓN

🏆 2002: Ronaldo y Rivaldo - CAMPEÓN

❓ 2026: VINICIUS JR. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 24, 2026

Vinicius, îmbrățișat de Ronaldinho

Înaintea partidei de la Miami, legendarul Ronaldinho (46 de ani) și-a așteptat compatrioții la ieșirea pe teren.

Fostul star de la PSG, Barcelona sau AC Milan a bătut palma, s-a îmbrățișat și le-a urat noroc jucătorilor Braziliei, inclusiv selecționerului Carlo Ancelotti (46 de ani).

🇧🇷 RESPEITO! Ronaldinho Gaúcho cumprimentando todos da Seleção Brasileira antes do jogo contra a Escócia.



🎥 Divulgação | @10Ronaldinho pic.twitter.com/rYC9GkOkH1 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 25, 2026

Vinicius: „Este o rușine”

Pe lângă cele două goluri marcate în poarta apărată de Angus Gunn (30 de ani), Vinicius a avut și o reușită anulată în minutul 22 al partidei.

Inițial, arbitrul partidei, Cesar Arturo Ramos, arătase centrul terenului, însă a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza.

Și-a schimbat decizia și a dictat un fault în atac la jucătorul sud-americanilor.

La finalul meciului, Vinicius a răbufnit la adresa „centralului”.

„Este o rușine” , a declarat Vinicius, potrivit as.com.

Vinicius, la nivelul lui Cristiano Ronaldo

Grație evoluțiilor remarcabile din primele trei partide ale turneului final, Vinicius a intrat în istorie, devenind primul jucător al lui Real Madrid, după Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială din 2010, care este desemnat „Omul meciului” în fiecare confruntare din faza grupelor.

🚨 BREAKING: Vini Jr. is the first Real Madrid player since Cristiano Ronaldo (2010) to win Man of the Match in every FIFA World Cup group-stage game. pic.twitter.com/uBNcoYXGCk — Madrid Zone (@theMadridZone) June 25, 2026

După ce a încheiat prima în grupa C, Brazilia își așteaptă adversara din 16-imi. Selecționata antrenată de Carlo Ancelotti urmează să întâlnească echipa ce va termina pe locul 2 în Grupa F: Olanda, Japonia sau Suedia.

Tunisia face și ea parte din grupă însă este deja eliminată după ce a pierdut primele două meciuri.

5 Cupe Mondiale a câștigat Brazilia, cele mai multe din istorie (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

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