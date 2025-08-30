Internaționalul român Virgil Ghiță (27 de ani), a înscris un gol important în victoria celor de la Hannover cu Kiel, scor 2-1, în liga secundă din Germania.

Formația lui Christian Titz era condusă cu 1-0 de formația proaspăt retrogradată din Bundesliga, după golul marcat de Phil Harres în minutul 21.

Virgil Ghiță a înscris golul prin care Hannover a revenit în joc

În minutul 62, Ghiță a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap venită după un corner, care l-a lăsat fără reacție pe tânărul portar Jonas Krumrey (21 de ani).

La șapte minute de la golul lui Ghiță, Benjamin Kallman a pus-o pe Hannover în avantaj, stabilind scorul de 2-1.

După meci, Christian Titz a spus că este mulțumit de reacția echipei după golul încasat

Suntem foarte mulțumiți, inclusiv de modul în care am câștigat astăzi. Era clar că adversarul va sta uneori mai retras, va juca mingi lungi și că vor exista momente dificile de depășit. Dar, în cea mai mare parte a timpului, am dominat jocul. Chiar și în prima repriză ne-am creat mai multe ocazii bune. Băieții au jucat foarte disciplinat. La golul primit nu am gestionat bine situația. Christian Titz

Astfel, formația din nordul Germaniei a obținut a patra victorie consecutivă în campionat.

Hannover este pe primul loc în 2.Bundesliga, cu 12 puncte acumulate, urmată de Elversberg, care are nouă puncte.

Ghiță a fost integralist în toate cele patru partide:

3 august: Hannover - Kaiserlautern 1-0

9 august: Dusseldorf - Hannover 0-2

23 august: Hannover - Magdeburg 3-1

30 august: Kiel - Hannover 1-2

2 milioane de euro este cota de piață a lui Virgil Ghiță,. conform transfermarkt.com

Ghiță a fost vândut de KS Cracovia în Germania pentru un milion de euro. Polonezii îl cumpăraseră anterior de la Farul pentru 1,2 milioane de euro.

Cifrele lui Virgil Ghiță:

Cracovia - 108 meciuri, 12 goluri, trei pase decisive

Farul - 103 meciuri, 10 goluri

Hannover - cinci meciuri, un gol, o pasă decisivă

Echipa națională - trei meciuri

Următoarele cinci meciuri pentru Virgil Ghiță:

13 septembrie: Hannover - Hertha Berlin

21 septembrie: Dresa - Hannover

28 septembrie: Hannover - Arminia Bielefeld

5 octombrie: Furth - Hannover

19 octombrie: Hannover - Schalke

