Victorie crucială Craiova e ca și calificată în turul 2! Ce mare problemă au rezolvat oltenii în drumul spre Liga Campionilor

VITEBSK - U CRAIOVA 1-4. Oltenii se pot considera deja calificați în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, după succesul clar din Ungaria.

Această calificare contează enorm pentru viitorul oltenilor în acest sezon european.

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Start lansat pentru „lei” în drumul spre Liga Campionilor. Echipa lui Filipe Coelho s-a impus în Ungaria în fața bielorușilor de la Vitebsk, iar calificarea e ca și rezolvată.

Este exact ce își dorea Craiova, pentru că trecerea de primul tur preliminar oferă un mare beneficiu oltenilor.

Craiova e ca și calificată în turul 2! Ce mare problemă au rezolvat oltenii în drumul spre Liga Campionilor

Echipele care sunt eliminate încă din prima fază a preliminariilor Ligii Campionilor retrogradează direct în Conference League! De acolo, orice pas greșit e echivalent cu ieșirea din Europa. Iar oltenii ar mai avea de trecut peste 3 tururi.

Calificarea în turul 2 oferă o plasă de siguranță în plus. Formațiile eliminate în această rundă retrogradează în Europa League. Abia în cazul unui nou eșec ajung în Conference League.

Practic, odată ajunși în turul 2 din UCL, oltenii ar trebui să piardă TREI „duble” consecutive pentru a ieși din cupele europene.

Asta înseamnă că, după ce trece de Vitebsk, Craiova mai trebuie să elimine un singur adversar din 3 încercări pentru a-și asigura cel puțin prezența în faza ligii din Conference League!

O situație plauzibilă pentru campioană, mai ales că în runda următoare va da peste învingătoarea dintre Borac Banja Luka (Bosnia) și Levski Sofia (Bulgaria). Cele două formații au remizat în prima manșă, 1-1.

Returul cu Vitebsk va avea loc miercurea viitoare, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

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