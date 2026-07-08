Noi mutări în „era Amorim” AC Milan a cheltuit peste 100 de milioane de euro pentru doi jucători » Ce alte ținte are

După un sezon mult sub așteptări în Serie A, AC Milan continuă să aducă întăriri înainte de startul viitoarei stagiuni.

Rossonerii l-au transferat pe Mario Gila (25 de ani), fundașul lui Lazio, și au ajuns la peste 100 de milioane de euro cheltuite pentru doi jucători!

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AC Milan va bifa al doilea transfer din era Ruben Amorim, numit în funcția de antrenor după demiterea lui Massimiliano Allegri (58 de ani).

AC Milan l-a transferat pe Mario Gila

După ce l-au transferat pe atacantul Goncalo Ramos de la PSG, în schimbul unei sume-record de peste 50 de milioane de euro, AC Milan este pe punctul de a oficializa o nouă mutare.

„Diavolii” ar fi bătut palma cu fundașul spaniol Mario Gila de la Lazio, crescut de academia celor de la Real Madrid. AC Milan a plătit 30 de milioane de euro în schimbul acestuia, conform corrieredellosport.it.

30 de milioane de euro este cota de piață a lui Mario Gila, conform Transfermarkt

Jumătate din suma încasată de Lazio va fi redirecționată către Real Madrid, club care deținea un procent din viitorul transfer al lui Gila.

Ruben Amorim, noul antrenor al lui AC Milan, ar fi discutat constant cu stoperul spaniol în ultimele zile. Totodată, Gila i-a cerut președintelui lui Lazio să-i permită transferul, deoarece și-a exprimat clar dorința de a evolua doar pentru formația din Milano.

Mario Gila a fost dorit și de Atalanta și Napoli, dar ofertele primite din partea celor două cluburi nu l-au convins.

Fundașul ar fi semnat cu AC Milan un contract valabil pe 5 ani. Va avea un salariu de aproximativ 4,5 milioane de euro pe an, plus bonusuri.

36 de meciuri a jucat Mario Gila în sezonul trecut pentru Lazio. A fost transferat în 2022 de la academia lui Real Madrid

În cele patru sezoane petrecute la echipa din capitala Italiei, Mario Gila a jucat 120 de meciuri și a marcat 2 goluri.

AC Milan mai vrea un fundaș

Și internaționalul portughez Goncalo Inacio s-ar afla pe lista lui AC Milan. Conducerea „diavolilor” se află în căutarea unui alt fundaș central care să colaboreze cu Mario Gila.

Pentru Ruben Amorim, transferul lui Inacio ar fi soluția ideală. Singurul obstacol în vederea realizării acestui transfer este prețul: Sporting Lisabona cere aproximativ 40 de milioane de euro în schimbul stoperului în vârstă de 24 de ani.

40 de milioane de euro este cota de piață a lui Goncalo Inacio, conform Transfermarkt

Inacio este crescut de Sporting Lisabona. A debutat la echipa de seniori a clubului în 2020 și, de atunci, a bifat 259 de apariții, a marcat 24 de goluri și a livrat 15 pase decisive.

Printre variantele rossonerilor s-ar afla și englezul John Stones, rămas liber de contract după despărțirea de Manchester City. Acesta ar fi dorit și de Interul lui Cristi Chivu.

AC Milan vrea întăriri și în atac

Noua echipa a lui Ruben Amorim caută întăriri și pentru compartimentul ofensiv. Printre țintele lui AC Milan s-ar afla și Konstantinos Karetsas (18 ani), jucător care a impresionat la Genk.

Belgienii i-ar fi stabilit deja prețul tânărului mijlocaș ofensiv: aproximativ 40 de milioane de euro.

Cu toate acestea, Karetsas mai are contract cu Genk până în vara anului 2029, lucru care ar putea fi un obstacol pentru realizarea acestui transfer.

49 de meciuri a jucat Konstantinos Karetsas în sezonul trecut pentru Genk. A marcat 3 goluri și a oferit 18 pase decisive

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