Acuzat de homofobie Vitor Roque, ex-Barcelona și Betis, riscă o suspendare uriașă în Brazilia, după o postare pe social media

- Vitor Roque (20 de ani), jucătorul celor de la Palmeiras, poate primi o suspendare mare după ce a făcut o postare cu tentă homofobă.
- Fotbalistul care a jucat în La Liga pentru Barcelona și Betis, ar putea rata sfârșitul sezonului în Brazilia.
Atacantul a postat, după victoria din luna octombrie, contra celor de la Sao Paulo, 3-2, o imagine cu un tigru care ținea un cap de cerb în gură.
Vitor Roque poate primi o pedeapsă uriașă pentru o postare cu tentă homofobă
Animalul vânat este un argou pentru homosexuali și a fost folosit ca o insultă pentru fanii celor de la Sao Paulo.
Deși a șters postarea la scurt timp după publicare, Comisia de Disciplină s-a sesizat și fotbalistul ar putea primi cea mai grea pedeapsă, conform regulamentului.
În cel mai bun caz, fostul atacant de la FC Barcelona va rata 5 partide. Astfel, ar reveni în ultima etapă a campionatului Braziliei.
Fotbalistul s-a apărat susținând că intențiile din spatele postării ar fi fost de a face o glumă.
„Nu văd niciun motiv pentru suspendare. O discuție educativă este suficientă. A fost doar o glumă, nu homofobie. Avocații clubului Palmeiras se ocupă de asta și nu mi-e frică”, a spus Vitor Roque, potrivit tribuna.com.
Jucătorul celor de la Palmeiras va afla verdictul pe data de 19 noiembrie, când cazul va fi judecat de Comisia de Disciplină.
Vitor Roque a impresionat de la revenirea în Brazilia
Atacantul central a fost cedat de FC Barcelona la Palmeiras, la sfârșitul lunii februarie, iar mutarea în Brazilia i-a priit lui Vitor Roque.
Fotbalistul a marcat 20 de goluri și a oferit 5 pase decisive pentru Palmeiras, în 52 de partide disputate.
Palmeiras luptă și pentru Copa Libertadores. Formația din Sao Paulo o va întâlni pe Flamengo, pe 29 noiembrie, în finală.