Acuzat de homofobie Vitor Roque, ex-Barcelona și Betis, riscă o suspendare uriașă în Brazilia, după o postare pe social media

Vitor Roque FOTO: IMAGO
alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 15.11.2025, ora 12:03
alt-text Actualizat: 15.11.2025, ora 12:03
  • Vitor Roque (20 de ani), jucătorul celor de la Palmeiras, poate primi o suspendare mare după ce a făcut o postare cu tentă homofobă.
  • Fotbalistul care a jucat în La Liga pentru Barcelona și Betis, ar putea rata sfârșitul sezonului în Brazilia.

Atacantul a postat, după victoria din luna octombrie, contra celor de la Sao Paulo, 3-2, o imagine cu un tigru care ținea un cap de cerb în gură.

Vitor Roque poate primi o pedeapsă uriașă pentru o postare cu tentă homofobă

Animalul vânat este un argou pentru homosexuali și a fost folosit ca o insultă pentru fanii celor de la Sao Paulo.

Postarea homofobă a lui Vitor Roque (FOTO: Captură - X) Postarea homofobă a lui Vitor Roque (FOTO: Captură - X)
Postarea homofobă a lui Vitor Roque (FOTO: Captură - X)

Deși a șters postarea la scurt timp după publicare, Comisia de Disciplină s-a sesizat și fotbalistul ar putea primi cea mai grea pedeapsă, conform regulamentului.

10 etape
ar putea fi suspendat Vitor Roque, din cauza postării cu tentă homofobă

În cel mai bun caz, fostul atacant de la FC Barcelona va rata 5 partide. Astfel, ar reveni în ultima etapă a campionatului Braziliei.

Fotbalistul s-a apărat susținând că intențiile din spatele postării ar fi fost de a face o glumă.

Nu văd niciun motiv pentru suspendare. O discuție educativă este suficientă. A fost doar o glumă, nu homofobie. Avocații clubului Palmeiras se ocupă de asta și nu mi-e frică”, a spus Vitor Roque, potrivit tribuna.com.

Jucătorul celor de la Palmeiras va afla verdictul pe data de 19 noiembrie, când cazul va fi judecat de Comisia de Disciplină.

Vitor Roque a impresionat de la revenirea în Brazilia

Atacantul central a fost cedat de FC Barcelona la Palmeiras, la sfârșitul lunii februarie, iar mutarea în Brazilia i-a priit lui Vitor Roque.

Fotbalistul a marcat 20 de goluri și a oferit 5 pase decisive pentru Palmeiras, în 52 de partide disputate.

20 de milioane de euro
este cota de piață a lui Vitor Roque, conform transfermarkt.com

Palmeiras luptă și pentru Copa Libertadores. Formația din Sao Paulo o va întâlni pe Flamengo, pe 29 noiembrie, în finală.

