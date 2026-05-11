Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează

FC Botoșani a remizat ieri cu Petrolul, 1-1, iar moldovenii vor juca împotriva celor de la FCSB în semifinala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League

Petrolul a deschis scorul prin Chică-Roșă, în minutul 61, iar FC Botoșani a egalat pe final, din penalty, prin Sebastian Mailat, în minutul 81.

FC Botoșani va juca împotriva FCSB-ului în semifinala pentru Conference League

După acest rezultat, FC Botoșani a ajuns la 33 de puncte și ocupă locul 3 în play-out.

FCSB este lider în această parte a clasamentului Ligii 1, cu 36 de puncte, iar UTA se află pe locul 2, tot cu 36 de puncte, dar nu are drept de participare în cupele europene. 4.

Oțelul Galați este singura echipă care mai poate depăși formația din nordul Moldovei, însă nici gălățenii nu au drept de joc în competițiile europene.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 7 36 8 UTA Arad 8 36* 9 FC Botoșani 8 33 10 Oțelul Galați 8 32* 11 Csikszereda 8 30 12 Petrolul 8 25 13 Farul 8 25* 14 Hermannstadt 7 21* 15 Unirea Slobozia 7 21* 16 Metaloglobus București 7 12 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Doar FCSB, FC Botoșani, Farul și Csikszereda au licența de Europa, din play-out.

Astfel, semifinala barajului va fi FCSB - FC Botoșani. Meciul se va disputa într-o singură manșă, pe 23 sau 24 mai, pe stadionul Steaua, din Ghencea.

Câștigătoarea duelului va merge în finala barajului, programată pe 29 mai, împotriva echipei care va termina pe locul 4 în play-off.

Formația care se va impune în finală va obține calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

Duelurile directe FCSB - FC Botoșani din acest sezon:

19 septembrie 2025: FC Botoșani - FCSB 3-1

5 februarie 2026: FCSB - FC Botoșani 2-1

3 aprilie 2026: FC Botoșani - FCSB 3-2

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 8 37 5 Rapid 8 32 6 FC Argeș 8 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

