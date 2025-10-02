Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism

FCSB - YOUNG BOYS. Jucătorii elvețieni au fost întâmpinați joi seară cu fluierături și huiduieli de Peluza Nord, care și-a schimbat locul pe stadion după închiderea sectoarelor sale tradiționale pentru rasism.

UEFA l-a trimis la București pe delegatul maghiar Balazs Makray pentru a urmări dacă discriminarea se repetă pe Arena Națională la meciurile lui FCSB în Europa League.

FCSB e din nou în Europa League pe Arena Națională, joi seară, la primul meci acasă în faza principală a competiției.

S-a dus căldura din septembrie. Octombrie a venit cu ploaie și 8 grade la București. Și jurnaliștii elvețieni stăteau zgribuliți, surprinși de cât de rece e.

Peluza Nord și-a schimbat peluza. A lor a fost închisă de UEFA pentru rasism

Cum urcai în tribune, vedeai schimbarea, ușor de observat. Peluza Nord și-a schimbat locul tradițional.

Când a ieșit Târnovanu la încălzire, nu a mai salutat pe nimeni. Ultrașii roș-albaștri erau în partea cealaltă a stadionului.

Sectoarele lor obișnuite erau goale, închise de UEFA, care i-a pedepsit pe suporterii campioanei pentru rasism, consecință a incidentelor din play-off-ul cu Aberdeen.

Și forul de la Nyon a trimis un delegat special, pe maghiarul Balazs Makray, pentru a urmări dacă se repetă discriminările în galeria FCSB.

Fluierături și huiduieli la adresa jucătorilor elvețieni

Deasupra zonei tradiționale a Peluzei Nord au stat acum ultrașii lui Young Boys. 550, toți în negru, încadrați de stewarzi.

Erau liniștiți, în așteptarea meciului, după ce se războiseră puțin cu jandarmii forțând intrarea. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene.

Favoriții lor erau deja pe gazon, la încălzire. Fanii din Țara Cantoanelor n-au reacționat deloc. Nicio scandare, nimic.

În schimb, fluierături și huiduieli pentru jucătorii lui Giorgio Contini dinspre Peluza Nord. Nu multe, dar au fost.

Atenție, FCSB! UEFA poate interpreta huiduielile drept atacuri la adresa elvețienilor.

